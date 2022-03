F1 | Aston Martin: le pinze anteriori verticali oltre l'asse

Carica lettore audio

L’Aston Martin non sta raccogliendo grandi risultati, confermando i dubbi che avevamo avuto fin dalla sua presentazione. Il progetto della AMR22 a doppio fondo è già stato bocciato e prima dell’estate vedremo debuttare una versione B della macchina che è allo studio in galleria del vento.

Aston Martin AMR22: ecco le branchie per il raffreddamento della power unit Mercedes Photo by: Erik Junius

Pur non cambiando il telaio, è molto probabile che la monoposto del team di Silverstone venga convertita da pance alte a fiancate spioventi alla ricerca dell’effetto Coanda, seguendo di più i concetti di Mercedes e Red Bull e abbandonando il filone aerodinamico che è stato seguito con successo alla Ferrari.

La “verdona” per ora non soddisfa le aspettative dei piloti (Lance Stroll, Sebastian Vettel e Nico Hulkenberg chiamato a sostituire il titolare tedesco colpita dal COVID), ma nei box di Sakhir ha mostrato qualche particolarità: al nostro Giorgio Piola non è sfuggita la pinza della Brembo che è stata montata verticalmente e a sbalzo dell’asse anteriore.

Va ricordato che quest’anno la multinazionale italiana approvvigiona con i caliper tutte le squadre di F1 ad eccezione della McLaren che ha puntato sull’inglese AP che è, comunque, una consociata che fa parte del gruppo bergamasco, per quanto mantenga una propria autonomia progettuale e costruttiva.

Fatta questa doverosa premessa, è interessante cercare di capire come mai sulla AMR22 la pinza sia stata collocata a sbalzo: stando alle indiscrezioni, con l’obbligo di avere i cestelli chiusi per regolamento, sarebbe più semplice portare le prese di raffreddamento, visto che lo smaltimento del calore deve avvenire sullo stesso lato del cerchio della presa di aerazione, essendo la ruota carenata all’esterno dai copri cerchio.

Questa è una rara immagine senza il copri cerchio, perché i team hanno chiesto alla Brembo una personalizzazione del loro impianto, per cui non esiste un caliper che sia uguale a quell’altro: nello scatto si osserva quale sia stato l’impegno nell’usare la lega d’alluminio nichelata ricavata dal pieno per cercare di contenere il peso, tenuto conto che, con il passaggio alle gomme da 18 pollici anche i dischi sono stati maggiorati fino a 328 mm di diametro, con uno spessore di 32 mm e fori di almeno 3 mm che consentono circa 1.100 aperture radiali.

La pinza Aston Martin evidenzia la forma ovale e le parti alettate che permettono una buona dispersione del calore all’interno del cestello. È probabile che nell’evoluzione della AMR22 le pinza possano essere uno degli elementi che subiranno una diversa collocazione, andando nella direzione perseguita dalle altre squadre…

Aston Martin AMR22: ecco lo spoilerino arcuato apparso sull'Halo Photo by: Giorgio Piola