F1 | Aston Martin: la pinza reticolata per ridurre il peso

L’ultimo giro del GP di Francia è sembrato un… rodeo fra i due piloti dell’Aston Martin. In palio c’era solo un punticino mondiale del decimo posto, ma Lance Stroll e Sebastian Vettel se le sono date di santa ragione per sancire la supremazia all’interno del marchio di Gaydon.

La AMR22 soffre il giro da qualifica, ma poi mostra un passo decisamente migliore in gara con una buona comprensione delle gomme che permette alla squadra di Silverstone di effettuare dei run interessanti che permettono ai due piloti di tornare verso la top 10.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La squadra di papà Stroll non sta certo vivendo una stagione positiva, visto che le aspettative erano ben maggiori di un nono posto nella classifica del mondiale Costruttori, ma era parso chiaro a tutti che la “verdona” a doppio fondo era una macchina sbagliata e i tecnici guidati da Dan Fallows e Luca Furbatto si sono dati molto da fare per convertire la AMR22 a doppio fondo in una macchina con le pance spioventi in stile Red Bull.

La vettura rivista e corretta che ha fatto il suo debutto a Barcellona nel GP di Spagna finora non ha entusiasmato, pur lasciando intendere di disporre di un potenziale di sviluppo maggiore rispetto alla vettura iniziale. Il ritorno in zona punti di Lance è stato certamente positivo per la squadra che sta combattendo con l’esubero di peso.

Dettaglio della pinza freno dell'Aston Martin AMR22 che ha debuttato a Silverstone Photo by: Giorgio Piola

Già dal GP di Gran Bretagna l’Aston Martin dispone di una nuova pinza dei freni anteriore customizzata con la Brembo che permette un risparmio di peso di 300 grammi per ciascun caliper. Trattandosi di masse non sospese si tratta di un dimagrimento che contribuisce in modo molto concreto al miglioramento della guidabilità e delle prestazioni.

La squadra di Silverstone dispone di una pinza reticolata che è un autentico esempio di ingegneria avanzata: il caliper in alluminio litio è montato verticalmente oltre l’asse anteriore, in una posizione che non è certo l’ideale nella distribuzione dei pesi, essendo a sbalzo, ma che permette dei vantaggi in materia di raffreddamento.

Aston Martin AMR22, dettaglio della pinza anteriore con la cover in carbonio Photo by: Uncredited

La tendenza dei team con le ruote da 18 pollici e i dischi in carbonio maggiorati è quella di “vestire” l’impianto frenante per evitare che il calore prodotto nel corner venga dissipato attraverso i cerchi anche alle gomme, contribuendo al surriscaldamento degli pneumatici. Gli ingegneri hanno sviluppato, quindi, delle cover in carbonio che coprono le pinze e i dischi in modo da isolare il calore e convogliarlo solo dove serve.