F1 | Aston Martin: la nuova sede migliorerà comunicazione e costi

Aston Martin continua a lavorare per il presente e, soprattutto, per il futuro. Attualmente il team sta lavorando nella fabbrica realizzata dalla Jordan nell'ormai lontano 1991, con diversi impiegati posti a lavorare i prefabbricati accanto alla sede centrale e gli aerodinamici sono al lavoro alla galleria del vento Mercedes a Brackley.

La nuova fabbrica è in costruzione accanto all'edificio storico e presenterà un open space realizzato per migliorare la comunicazione tra dipendenti. Questo permetterà alla squadra di ridurre in maniera significativa le riunioni e il tempo impiegato per essere.

"Il fatto è che potremo parlare con le persone senza organizzare riunioni e questo faciliterà il dialogo in modo eccellente", ha dichiarato Mike Krack, team principal di Aston Martin.

"I luoghi che attualmente utilizzando sono lontane l'una dall'altra, dunque siamo costretti a utilizzare il telefono o altri metodi per parlare tra noi. E' una sorta di barriera naturale tra noi che rende meno facile la comunicazione".

"C'è anche un altro aspetto molto importante, ovvero la logistica. Non dobbiamo dobbiamo dimenticare di portare cose dal punto A al punto B della fabbrica. Con la nuova sede sarà tutto molto più semplice. Da quel punto di vista concordo completamente con chi dice che questa nuova sede farà una differenza enorme".

Dan Fallows, direttore tecnico di Aston Martin, è della stessa idea del suo team principal: "Penso che la nuova fabbrica sarà un cambiamento molto significativo. Abbiamo questa fabbrica piccola e costruzioni prefabbricate in cui ci lavorano persone che non necessariamente progettano la vettura, ma sono comunque legate in maniera molto forte al processo. Non averle con noi nella stessa stanza rende tutto più difficile".

"Avere tutti nella stessa stanza è una cosa che ho già provato in passato e devo dire che fa una bella differenza. Puoi avere conversazioni più costruttive, stimolanti, puoi trovare più idee e un sacco di altre cose. Ecco perché stiamo cercando di fare una cosa simile".

"Inoltre la nuova costruzione ci permetterà di fare tutto a casa nostra. Questo contribuirà a preservare i costi e a utilizzare le risorse, magari, nella realizzazione di un paio di aggiornamenti in più sulla macchina".

Nella nuova fabbrica ci sarà anche spazio per stanze dedicate al benessere dei dipendenti come palestre per migliorare la vita lavorativa degli stessi. Lo stabilimento sarà pronto nel mese di maggio.