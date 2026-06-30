F1 | Aston Martin: la AMR26 2.0 esordirà in Ungheria con una forte riduzione di peso e tante novità aerodinamiche

Aston Martin Racing è stata la grande delusione della prima parte di stagione 2026 di Formula 1. Partita con gli occhi del mondo puntati addosso per l'imponenza degli investimenti fatti, per il reclutamento di ingegneri di alto livello - Adrian Newey ed Enrico Cardile, tanto per citarne un paio - e per le ambizioni della cordata che pochi anni fa l'ha acquisita. Invece l'avvio di anno è stato shock.

Ultima quasi sempre, spesso peggio anche della neo entrata Cadillac, con una monoposto - la AMR26 - piena di idee non certo convenzionali ma che non hanno ancora fatto vedere ciò che a Silverstone s'aspettavano. Senza contare quanto abbia avuto un ruolo decisivo in queste difficoltà la nuova power unit Honda, che ha un deficit di potenza dalle altre tale da aver indotto la FIA a rivedere le percentuali ADUO.

Nella rubrica Undercut che Aston Martin ha pubblicato oggi, Adrian Newey ha parlato del presente e del prossimo futuro del team che dirige, ammettendo per altro di avere vissuto un momento complicato dal punto di vista della salute.

"Ora sto bene, ma è stato un periodo difficile. Come dicevo prima, quando piove, diluvia. A dire il vero, l'anno scorso non ero al cento per cento. Ho dovuto gestire con molta più attenzione l'equilibrio tra salute e lavoro".

Nelle prime 8 gare Aston Martin non ha introdotto praticamente alcuna novità per le AMR26. Il team, infatti, ha deciso di concentrare tutti i suoi sforzi per fare un vero e proprio grande pacchetto di aggiornamenti che era atteso per l'estate. Newey ha finalmente svelato quando esordirà quella che sarà di fatto la AMR26 2.0.

"Il nostro piano è di introdurre gli aggiornamenti in Ungheria su entrambe le vetture", ha detto l'ingegnere di Stratford-upon-Avon.

Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Andando più in profondità riguardo al nuovo pacchetto, Newey ha spiegato dove il suo gruppo di lavoro è intervenuto maggiormente. Si parla di una forte riduzione di peso, che dovrebbe portare la AMR26 vicina al limite minimo di peso regolamentare. Oltre a quello, ci sarà anche un muso rivisto, una sospensione posteriore che potrebbe risultare ancora più estrema (si parla del braccio che si aggancia al pilone dell'ala ancora più alzato rispetto a quanto non sia oggi) e altri interventi volti a diminuire la resistenza all'avanzamento e a migliorare il carico aerodinamico.

"Gli elementi strutturali principali rimangono gli stessi: l'architettura del telaio e del cambio non cambia in modo sostanziale. Tuttavia, siamo riusciti a ridurre il peso di entrambi, il che ha richiesto una nuova omologazione e nuovi crash test del telaio anteriore".

"La sospensione anteriore resta invariata. Quella posteriore è stata leggermente rivista. Abbiamo sviluppato un nuovo muso e modificato in modo significativo le superfici aerodinamiche. Quindi, anche se la struttura di base è simile, si tratta di un importante pacchetto aerodinamico accompagnato da una consistente riduzione del peso. L'obiettivo è arrivare molto vicini al limite minimo di peso regolamentare".

Riguardo alle aspettative legate al nuovo pacchetto di novità, Newey non ha voluto parlare di numeri. Le aspettative restano importanti, ma a oggi è complesso definire con precisione quanto possa essere l'effettivo guadagno in pista perché gli strumenti di simulazione in dotazione al team non sarebbero ancora sufficienti per fare ciò.

"Prevediamo un progresso significativo, ma preferisco non indicare numeri precisi perché i nostri strumenti di simulazione non sono ancora abbastanza sofisticati né sufficientemente correlati alla realtà come dovrebbero essere".

"Storicamente, in questo team non sono stati fatti investimenti sufficienti negli strumenti di simulazione ingegneristica: non parlo solo dei sistemi di gestione dei progetti, ma anche degli strumenti fondamentali di simulazione fisica. Stiamo investendo in questo settore adesso, ma non è possibile riscrivere e validare questi strumenti da un giorno all'altro. Per correlarli correttamente con il comportamento della vettura reale serve tempo".

"Al momento stanno migliorando, ma i benefici più importanti di questo lavoro arriveranno più avanti nel corso della stagione", ha concluso Newey.