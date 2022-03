F1 | Aston Martin: incertezza sul ritorno di Vettel a Jeddah

Carica lettore audio

Il primo weekend della stagione è stato assolutamente da dimenticare per la Aston Martin. Il team di Lawrence Stroll si è trovato alle prese con una AMR22 decisamente poco competitiva - come del resto tutti i team clienti motorizzati Mercedes – ed ha anche dovuto far fronte alla sostituzione di Sebastian Vettel positivo al COVID-19.

Il posto del quattro volte iridato è stato preso da Nico Hulkenberg, bravissimo nel piazzarsi davanti al compagno di squadra Lance Stroll in qualifica ed ottenere il diciassettesimo tempo senza mai aver guidato la vettura nei test.

Il pilota di riserva potrebbe essere presente anche a Jeddah. Stando a quanto dichiarato da Mike Crack, infatti, non è ancora chiaro se Sebastian Vettel potrà tornare in auto questa settimana.

“Ha partecipato al debrief e sembrava in condizioni migliori rispetto a qualche giorno fa. Tuttavia non sappiamo ancora se potrà correre, dovremo valutare l’evolversi della situazione nei prossimi giorni. Speriamo torni presto”.

Affinché Vettel possa tornare al volante dovrà seguire le normative previste sia in Arabia Saudita che quelle imposte dalla Aston Martin.

“Non sono consapevole al 100% dei regolamenti vigenti in Arabia Saudita, ma se avrà un test negativo sarà tutto più facile”.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nessuna indicazione in merito al da farsi per questo weekend è giunta a Nico Hulkemberg. Il tedesco ha dichiarato come a prescindere dalla presenza di Seb a Jeddah, lui sarà ai box.

“Al momento non so nulla. Andrò comunque nel ruolo di pilota di riserva e penso che saprò qualcosa giovedì o venerdì”.

Nico ha poi parlato delle difficoltà vissute in una gara chiusa in ultima posizione: “Mi sono ritrovato in modalità combattimento. È stato molto difficile. All’inizio andavo bene, ma poi ho faticato.

“Ad ogni modo oggi è stata una grande esperienza di apprendimento. Ho cercato di superare qualcuno alla prima curva, ma da quel momento in poi sono entrato in una spirale. Sono stato doppiato abbastanza presto e sono retrocesso sempre più in fondo alla classifica”.