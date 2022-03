F1 | Aston Martin: in galleria c'è già una AMR22 diversa

Carica lettore audio

L'Aston Martin è stata la prima squadra a svelare una vera monoposto 2022 e a portarla in pista per uno shakedown a Silverstone.

Il direttore tecnico Andrew Green aveva chiarito durante la presentazione che la squadra era pronta a studiare i concetti della concorrenza, anticipando che la AMR22 avrebbe potuto cambiare le sue forme piuttosto rapidamente nel corso della stagione.

A quanto pare, questo processo è già ben avviato, con la squadra che si è messa immediatamente al lavoro con quanto appreso durante la tre giorni di test a Barcellona del mese scorso".

"La monoposto che state vedendo ora non è affatto come quella che abbiamo in galleria del vento", ha detto McCullough. "Ma sono sicuro che sia lo stesso per tutti, su e giù per la pitlane".

"Mentre adatti e cerchi di ottimizzare la tua macchina, puoi scoprire un punto forte al quale magari avevi dato solo una mezza occhiata in precedenza. Quindi vanno rivisti i dati di cui si dispone. Come ha già detto Andy Green, con questa monoposto abbiamo cercato di non infilarci in nessun cul-de-sac".

"Di tutte le soluzioni che abbiamo visto, dal punto di vista del packaging e della filosofia della vettura, abbiamo preferito avere un po' più di libertà e non vincolarci totalmente ad un filone. Penso che per tutte le squadre alla fine ci sarà un elemento di convergenza, ma forse non in maniera così radicale, quindi è un momento molto interessante, anche se probabilmente c'è un sovraccarico di informazioni per gli aerodinamici".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Motorsport Images

McCullough ha sottolineato che l'Aston Martin non aveva idea che i suoi partner della Mercedes stessero realizzando il loro concetto estremo per quanto riguarda le pance della W13.

La squadra di Silverstone acquista le power unit, il cambio e le sospensioni posteriori dalla Mercedes, ma McCullough ha spiegato che non c'erano inizi che lasciassero presagire le scelte che la squadra di Brackley ha svelato per la prima volta nei test in Bahrain.

"Non avevamo idea che stesse arrivando", ha detto McCullough. "Non condividiamo questo tipo di informazioni. Con loro condividiamo sospensioni posteriori, cambio ed idraulica del motore".

"Quindi l'intero pacchetto radiatore e il raffredamento non ha nulla a che fare con quelle che sono le nostre conoscenze. Ho iniziato a vedere che ne parlavano sui social media il giorno prima, ma è stata la prima volta".

"Penso che quello che ha fatto di diverso la Mercedes sia fondamentalmente l'imballaggio dei radiatori, che poi alimentano gli scambiatori di calore. Ma è affascinante vedere l'interpretazione di tutti sulle pance, che ovviamente è un'area di libertà, ed ha una certa importanza per il controllo dell'aerodinamica".

Al contrario, l'Aston Martin AMR22 ha pance più tradizionali. Tuttavia, McCullough ha ammesso che la squadra è pronta a perseguire anche strade alternative per lo sviluppo della vettura.

"Abbiamo fatto tanti test con parti diverse e vari concetti di pance durante la fase di sviluppo", ha detto. "E abbiamo alcuni aggiornamento che stiamo valutando, con un intero pacchetto di soluzioni diverse".

"Naturalmente, stiamo guardando anche a ciò che hanno fatto tutti gli altri, le altre nove interpretazioni del regolamento. C'è sempre un elemento di convergenza, ma quello della Mercedes è ovviamente molto diverso. I nostri aerodinamici ora stanno pensando a cosa fare in futuro".

McCullough ha spiegato che c'è stato molto lavoro da fare nei test per stare al passo con le nuove vetture e le nuove gomme.

"Sono stati i sei giorni di test più difficili in cui sia mai stato coinvolto, anche solo per il fatto di dover capire come reagire ad alcune cose e cercare di portare a termine il programma. Bisognava mappare e capire la macchina, cercando di tirarne fuori il massimo delle prestazioni".

"C'era da affrontare il problema del porpoising, da fare i long run, valutare il degrado delle gomme. A Barcellona c'era freddo, in Bahrain molto caldo, quindi abbiamo dovuto lavorare tenendo conto di tutti questi fattori per guardare anche a Jeddah e alle gare a seguire".

"Quindi sono abbastanza felice che abbiamo portato a termine tutte le prove che abbiamo pianificato, anche perché la macchina reagisce e si comporta come ci saremmo aspettati".