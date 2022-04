F1 | Aston Martin: il porpoising una barriera per lo sviluppo

Carica lettore audio

Insieme alla Mercedes la Aston Martin è sicuramente il team che sta più soffrendo per il porpoising in questa stagione. Mentre alcuni rivali, come la Ferrari, sono stati in grado di convivere con il problema senza compromettere le performance, il team di Lawrence Stroll è costretto ad alzare l’altezza da terra delle monoposto a discapito dell’efficienza aerodinamica.

Mike Crack, team principal della Aston Martin, ha spiegato quanto questo problema stia costando caro alla squadra inglese.

“A causa del porpoising non riusciamo ad esplorare il potenziale aerodinamico della vettura ed è come una barriera virtuale che ci impedisce di capire quanto lontano possiamo andare perché non riusciamo ad estrarre il massimo dal nostro pacchetto. È questo il nostro problema principale”.

Crack ha ammesso che a Barcellona il team porterà degli aggiornamenti, ma non si è voluto sbilanciare su quanto questi possano aiutare la Aston Martin a risalire la classifica.

“Penso che in un paio di gare saremo in una condizione migliore, ma non voglio indicare quando ciò accadrà perché quando porti delle nuove componenti hai bisogno di tempo per capirle”.

“Se, ad esempio, portassimo degli aggiornamenti a Miami e poi per una qualsiasi circostanza esterna non riuscissimo a farli funzionare allora verremmo subito criticati. Purtroppo in questi casi si creano molte aspettative”.

“Prendiamo il caso di Imola, con una sola sessione di libere a disposizione al venerdì. Se porti un aggiornamento importante non hai la possibilità di provarlo e di capire se funzioni o meno”.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Per questo motivo non posso indicare con esattezza un evento specifico, ma abbiamo il nostro piano di lavoro e penso che tra qualche gara dovremmo essere in una forma migliore”.

Il team principal della Aston Martin ha poi affermato di sposare la teoria dei piccoli passi, preferendo portare pochi aggiornamenti per volta piuttosto che un grande pacchetto.

“Portando aggiornamenti ad ogni gara potremo avere uno sviluppo continuo. A volte le novità sono più importanti, altre meno, ma è fondamentale non fermarsi anche se ad un certo punto della stagione saremo obbligati a farlo per concentrarci sul progetto del prossimo anno”.

Crack era preoccupato che i numerosi incidenti che hanno visto protagonisti Sebastian Vettel e Lance Stroll a Melbourne potessero impattare sul piano di sviluppo, ma così non è stato.

“La squadra ha fatto uno sforzo enorme in fabbrica per non essere in ritardo con gli aggiornamenti ed avere nuovi pezzi di ricambio. Ovviamente è un qualcosa che non è possibile fare ogni settimana perché la fatica è enorme”.

Questi incidenti, però, hanno avuto un impatto anche finanziario ed in una stagione con un tetto di spesa massimo da non sforare possono rappresentare un bel problema.

“Gli incidenti devono essere tenuti sotto controllo perché se vai a muro ogni weekend poi la situazione finanziaria può diventare critica molto presto. Ad oggi tutto è sotto controllo, ma è meglio che non si ripetano più ad ogni gara”.