F1 | Aston Martin: il motore clienti Mercedes non è uno svantaggio

Il proprietario dell'Aston Martin, Lawrence Stroll ha l'ambizione di lottare per il Mondiale nei prossimi anni, cosa che significherebbe battere il team Mercedes con lo stesso motore.

Tradizionalmente i top team preferiscono essere padroni del proprio destino, avendo il controllo sullo sviluppo della power unit e la possibilità per gli ingegneri di lavorare a stretto contatto con il reparto telaio.

Stroll ha accennato in passato al fatto che l'Aston Martin potrebbe un giorno avere un proprio motore, ma non ci sono piani per crearne uno per i regolamenti del 2026.

Fallows afferma che l'utilizzo della power unit Mercedes non ostacolerà in alcun modo le ambizioni del team.

"Non credo che lo sia", ha detto quando gli è stato chiesto se il motore di un cliente fosse un ostacolo alla crescita. "E di certo non ritengo che avere il motore Mercedes HPP sulla nostra vettura sia stato in qualche modo negativo per noi".

"Penso che abbia dimostrato la sua affidabilità e che le sue prestazioni siano al punto giusto. Non credo che nella F1 moderna questo sia un problema".

L'Aston Martin attualmente prende il retrotreno completo dalla Mercedes, compresi i componenti del cambio e delle sospensioni che possono essere condivisi dai team in base alle norme sulle parti elencate.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Fallows ha ammesso che in futuro il team potrebbe scegliere di costruire di più in casa propria.

"Penso che siamo abbastanza aperti a questo tipo di cose. Come ho già detto, credo che il rapporto tra il team e la Mercedes sia stato immenso".

"E nel momento in cui ci muoviamo verso il futuro e facciamo le cose a modo nostro o ci occupiamo dei nostri progetti, siamo consapevoli che dobbiamo essere in grado di farli almeno come, se non meglio, di loro".

"È una capacità che dovremmo sviluppare prima ancora di pensare di prendere queste decisioni".

Quando gli è stato domandato se questo potrebbe includere la capacità della squadra di costruire il proprio cambio negli anni futuri, Fallows ha risposto: "Non lo so. Onestamente, quello che pensiamo di fare in futuro è tutto aperto".

"Lawrence è molto aperto sulle sue ambizioni per questa squadra e penso che dobbiamo sempre valutare quale sia la prossima cosa che ci aiuterà a diventare più competitivi".

"Al momento, non mi sembra che nessuna delle cose che riceviamo dalla Mercedes ci stia ostacolando in alcun modo".