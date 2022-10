F1 | Aston Martin: il 6° posto non è un obiettivo realistico

Carica lettore audio

In occasione del Gran Premio di Singapore, Lance Stroll e Sebastian Vettel si sono classificati rispettivamente al sesto ed all'ottavo posto consentendo così di far fare un balzo in classifica alla Aston Martin dal nono al settimo posto davanti ad Haas e AlphaTauri.

In Giappone Vettel è stato protagonista di un'ottima gara e si è piazzato in sesta posizione dopo aver vinto un duello al fotofinish con Fernando Alonso.

Il piazzamento del 4 volte iridato ha consentito alla Aston Martin di avvicinarsi all'Alfa Romeo nel Costruttori con il team svizzero,attualmente sesto in classifica, distante adesso solo 7 punti.

Krack ha riconosciuto che i recenti risultati sono stati un'iniezione di fiducia per l'intera squadra, ma ha insistito sulla necessità di continuare a giocare in tutti i settori.

"La fiducia non è tutto, bisogna anche avere una macchina veloce perché con la sola fiducia non si fa molto", ha detto a Motorsport.com quando gli è stato chiesto dell'impatto che hanno avuto le ultime due gare.

"Sappiamo a che punto siamo con la nostra vettura, abbiamo fatto dei passi avanti nel corso dell'anno. Ma in una gara normale, faremo fatica a finire sesti”.

"Dobbiamo essere realistici. Ce ne sono ancora quattro da disputare. Se riusciamo ad andare a punti c'è la possibilità di guadagnare una posizione, ma la situazione può anche cambiare rapidamente. Se una delle squadre rivali dovesse ottenere un punteggio significativo, anche noi potremmo perdere una posizione”.

"Mancano ancora quattro gare, è ancora lunga, ma voglio sottolineare come nelle ultime 12 gare siamo andati a punti in 10 occasioni. Penso che si possa vedere che stiamo facendo una buona progressione".

A Suzuka, Vettel è finito in fondo allo schieramento dopo il contatto con Alonso subito dopo il via e la decisione di rientrare ai box per montare le intermedie quando la bandiera verde ha sancito la ripresa della gara è stata la chiave del suo salto di qualità.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, va in testacoda nella ghiaia Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

L'unico altro pilota a fare questa scelta è stato Nicholas Latifi, e, cosa fondamentale, Vettel è uscito dai box proprio davanti alla Williams del canadese che ha concluso la gara al nono posto.

"Ne abbiamo parlato, abbiamo avuto il tempo di discuterne, di come affrontare la situazione", ha detto Krack a proposito della strategia. "E poi l'abbiamo decisa insieme. In definitiva la decisione finale spetta al pilota perché dal muretto non siamo in grado di vedere tutte le condizioni della pista”.

"Noi eravamo pronti, e credo che questo sia stato fondamentale così come essere riusciti a tornare in pista davanti a Latifi. Se non fosse stato così non avremmo chiuso davanti a Fernando. In sostanza, queste due decisioni sono state fondamentali".

Guardando al prosieguo della stagione, Krack afferma che, sebbene le restanti quattro gare dell'anno siano molto diverse da quelle in cui la squadra ha ottenuto buoni risultati quest'anno, rimane fiducioso.

"Le prossime gare sono tutte molto simili in termini di caratteristiche. Non sono piste come quelle di Baku, Singapore e Monaco. Quindi per noi saranno più difficili di quelle che ho citato".

"Tuttavia potremmo avere la pioggia a San Paolo, quindi ci sono ancora delle opportunità.Non c'è nessuna pista in arrivo in cui pensiamo che ci aspetti un weekend tremendo".