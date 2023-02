F1 | Aston Martin: ecco la AMR23, nuova arma di Alonso e Stroll

Carica lettore audio

Per Aston Martin questo è un giorno molto importante. Si apre infatti il nuovo corso dato dall'arrivo a Silverstone di Fernando Alonso e, soprattutto, dalla presentazione della AMR23, la monoposto tutta verde che sarà schierata nel Mondiale 2023 di Formula 1.

Una dichiarazione di intenti sempre molto forte, quella di Aston Martin. Non è certo da tutti sostituire un pilota del talento di Sebastian Vettel - ritirato al termine della passata stagione - con uno del calibro di Fernando Alonso.

Lo spagnolo sarà la pietra angolare su cui il team britannico di proprietà di Lawrence Stroll poggerà tutte le sue speranze sia quest'anno, che nel prossimo. Fernando, infatti, sarà il pilota punta di diamante della squadra dopo aver sottoscritto un contratto pluriennale.

Anche quest'anno, così come nel 2022, Aston Martin ha prediletto dare importanza a fan e media presentando una monoposto, la AMR23, molto simile a quella che scenderà in pista nei test pre-stagionali di Sakhir, in Bahrain.

La comunicazione, al giorno d'oggi, è sempre molto importante e certo la scelta di mostrare fisicamente una macchina vera non può fare altro che dare un'ottima immagine al team, sotto ogni punto di vista.

Al 95% differente dalla progenitrice. Così Dan Fallows, direttore tecnico di Aston martin, aveva definito la AMR23. E in effetti la nuova monoposto di Silverstone si presenta con una veste molto differente dalla AMR22.

Una nuova ala anteriore, un muso completamente diverso, nuove pance con un disegno molto più aggressivo e un nuovo cofano motore abbinato a un airscope ridisegnato rispetto alla passata stagione. Insomma, una vettura non conservativa. Aston Martin sa di dover fare subito molto meglio dell'anno passato e la via tracciata con la AMR23 è più che palese.

"Il team di progettazione è stato categorico nel voler affrontare questi regolamenti senza compromessi", ha dichiarato. "Vogliamo scalare la griglia di partenza e iniziare a sfidare i team di testa, e non è possibile farlo restando seduti e conservatori".

"La AMR23 è un'evoluzione significativa della vettura che abbiamo perfezionato nella seconda metà del 2022 e che abbiamo migliorato in ogni area critica. Ottimizza le soluzioni che abbiamo ritenuto potessero offrirci le maggiori prestazioni e incarna la visione comune che abbiamo abbracciato e costruito insieme negli ultimi mesi".

La nuova monoposto ha mantenuto alcuni punti ritenuti forti della monoposto 2022, integrati con le nuove soluzioni ideate dal gruppo di progettisti diretto da Fallows. L'arrivo di Fernando Alonso ha fatto da spinta ulteriore per un team già di per sé molto ambizioso, ma i fatti contano più delle intenzioni e a Silverstone, questo, devono averlo colto molto bene dopo le ultime 2 stagioni.

La squadra diretta da Mike Krack ha l'ambizione di fare molto meglio rispetto alla passata stagione. Il 2022 è stato complicato, fatto di alti e bassi: nessun podio a referto e appena 55 punti complessivi che hanno relegato la squadra al settimo posto nella classifica Costruttori.

Se Alonso è il punto di rottura rispetto al recente passato, Lance Stroll rappresenta quello di continuità. Il pilota canadese, figlio del capo cordata che ha rilevato pochi anni fa Force India, sarà alla sua terza stagione con il marchio britannico. Lui dovrà garantire un rendimento costante per aiutare il team nella sua risalita.

Il 2023, anno di stabilità sostanziale per quanto riguarda il regolamento tecnico - ricordando le modifiche ai fondi delle monoposto volute dalla FIA per cercare di ridurre il fenomeno del porpoising - ha portato il gruppo di progettazione di Aston Martin a fare scelte ben precise, adottando soluzioni che su altre monoposto hanno trovato fortuna, ma anche cercando di perfezionare idee avute e realizzate sulla AMR22 e che hanno dato carattere e identità alla monoposto dello scorso anno.

Lawrence Stroll, boss di Aston Martin, ha dichiarato: "L'inverno è stato lungo, ma è stato molto bello. Abbiamo spinto forte per realizzare la AMR23 e non vediamo l'ora di iniziare. Stiamo realizzando la nuova factory del team che sarà qualcosa di mai visto prima in F1, così come stiamo lavorando duramente sulla nostra gamma di vetture stradali".

"Noi non vediamo l'ora di lottare per i titoli iridati in futuro. Il nostro progetto è fare un passo all'anno, ma farlo costantemente, per arrivare a lottare per i titoli in un tempo ragionevole. Per vincere servono: grandi persone, grandi processi di progettazione, realizzazione. Ma anche grande materiale per fare tutto questo. Sono questi tre i punti cardine del successo di un brand. Anche in Formula 1 è la stessa cosa".

"Abbiamo tutti gli ingredienti per fare bene e, se ne manca qualcuno, sarà solo questione di tempo, perché ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando per avere tutti gli ingredienti che servono per arrivare ai nostri obiettivi".