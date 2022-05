F1 | Aston Martin: ecco i radiatori inclinati della AMR22 evo

Carica lettore audio

L’Aston Martin ha mantenuto la parola: alla fine è riuscita in un miracolo, vale a dire portare due AMR22 riviste e corrette nei box di Barcellona. I tecnici della squadra di Silverstone stanno lavorando alacremente per completare l’assemblaggio delle due macchine evolute che faranno il loro debutto nel GP di Spagna.

Aston Martin AMR22, dettaglio tecnico dei radiatori inclinati Photo by: Giorgio Piola

Come avevamo anticipato su Motorsport.com la “verdona” ha abiurato al doppio fondo per indirizzare la ricerca verso le pance spioventi: l’immagine di Giorgio Piola ci mostra che è cambiata la disposizione dei radiatori che ora sono verticali e inclinati verso l’avanti, mentre fino a Miami avevano una collocazione orizzontale ed erano montati in alto per facilitare il passaggio d’aria del doppio fondo.

Aston Martin Racing AMR22, dettaglio dei radiatori orizzontali che sono stati bocciati Photo by: Giorgio Piola

La soluzione non ha dato il risultato che i tecnici si aspettavano e già in gennaio è stato lanciato il progetto di cambiare la macchina, ben prima del lancio ufficiale della AMR22 avvenuto a Gaydon il 9 febbraio. Dan Fallows, ex Red Bull, e Luca Furbatto, ex Alfa Romeo, hanno messo mano alla vettura che dovrà rilanciare le sorti del team di Lawrence Stroll. Il manager canadese non ha esitato un attimo nel dare l’ok a rifare la macchina che ha conquistato i primi punti iridati a Imola, ripetendosi a Miami, dopo gli aggiornamenti che avevano migliorato la “verdona”.

Sul tracciato di Montmelò ci dovrebbe essere una svolta della stagione, anche se è lecito concedere all’Aston Martin un paio di gare di apprendimento di una monoposto che ha ben poco in comune con quella che l’ha preceduta. Con una diversa configurazione dei radiatori, infatti, non solo è cambiata la filosofia aerodinamica, ma anche la distribuzione dei pesi che ha richiesto un ri-bilanciamento della vettura che dovrebbe andare incontro a una maggiore agilità nei transitori.

La vettura pur mantenendo lo stesso telaio e la power unit Mercedes si orienta verso le scelte tecniche portate avanti dalla Red Bull: il dt Fallows arriva da Milton Keynes, per cui non deve stupire se il fondo e l’estrattore posteriore, che non si sono ancora visti, seguiranno gli orientamenti dettati da Adrian Newey.

L’Aston Martin azzera i valori mostrati fino a oggi e si prepara a risalire la china della classifica Costruttori dove si trova al nono posto: lo staff tecnico ha intenzione di non liquidare lo sviluppo con questa vettura step B, visto che i piani del team di Silverstone prevedono l’introduzione di un altro pacchetto evolutivo per Silverstone, prima della pausa estiva.