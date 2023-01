F1 | Aston Martin e Mercedes fra un mese in pista a Jerez

Carica lettore audio

Tra meno di un mese Aston Martin e Mercedes saranno in pista per il primo test 2023. Il 7 ed 8 febbraio le due squadre di F1 saranno sul circuito di Jerez per due giorni di test dedicati allo sviluppo degli pneumatici Pirelli.

Il test, in calendario da tempo, avrà dei motivi di interesse che andranno oltre il consueto riaccendersi dei motori, poiché saranno in pista i piloti titolari, non sempre presenti in queste sessioni.

Per l’Aston Martin sarà in pista Fernando Alonso, che proverà per la seconda volta la AMR22 assaggiata nei test di Abu Dhabi dello scorso novembre. Dopo l’ottimo approccio visto nelle prove di Yas Marina, Alonso avrà la possibilità di lavorare due giorni con la sua nuova squadra per prendere confidenza in vista dell’avvio di stagione.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ai collaudi spagnoli saranno in pista anche i piloti titolari della Mercedes, che sfrutteranno l’occasione per togliersi un po' di ruggine accumulata nei mesi invernali. In pista ci sarà ovviamente la W13 del 2022, ma sarà un’opportunità per lavorare con la squadra vista la mancanza di altri test oltre ai tre giorni programmati in Bahrain, che si disputeranno con una sola monoposto.

Sia Hamilton che Russell hanno dato la disponibilità per le prove di Jerez, a conferma della necessità di ritrovare il feeling con la monoposto prima delle prove di Skahir.