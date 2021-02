Aston Martin: due gettoni spesi nella scocca "Mercedes"

Il team principal dell'Aston Martin, Otmar Szafnauer, ha rivelato che la monoposto che affronterà il Mondiale 2021 avrà una scocca modificata.

Gli ingegneri della squadra di Lawrence Stroll hanno deciso di utilizzare i due gettoni concessi dal regolamento 2021 per intervenire sul telaio della vettura, una delle opzioni a disposizione dei team.

L’appendice 4 del regolamento tecnico definisce tutte le aree congelate al via della stagione 2020, componenti che non possono subire modifiche fino al termine del campionato 2021.

La FIA ha previsto però un margine di intervento, con un sistema a gettoni regolamentato da una tabella che definisce il rapporto gettone/modifica. Nel caso della scocca esistono due sezioni (forward e behind) quindi un team può modificare o la parte anteriore o la posteriore (visto che ognuna costa i due gettoni a disposizione) delimitate da una linea posta tra il volante ed il bordo del telaio.

“Il lavoro fatto sulla monoposto 2021 è stato ovviamente diverso dal solito – ha spiegato Szafnauer – visto che il regolamento non permette di poter iniziare con un progetto completamente nuovo. Rispetto al 2020 la FIA ha inoltre apportato delle importanti modifiche aerodinamiche mirate a ridurre il carico aerodinamico, e questo ci ha indotto a ripensare il più possibile a qualcosa di diverso, anche se un progetto nato come low-rake non può essere cambiato nella sua idea di base".

"Avremo comunque molte componenti nuove, ed anche se la filosofia resterà la stessa, sarà possibile lavorare sullo sviluppo aerodinamico, e nel nostro caso, avremo anche la possibilità di utilizzare una scocca modificata”.

Szafnauer non ha specificato in quale area della scocca sono state apportate le modifiche, e sarà uno dei motivi di interesse al momento della presentazione della monoposto, anche se a noi risulta che la parte modificata è il posteriore.

L’Aston Martin potrà anche godere della possibilità di aggiornare tutte le ‘not-listed part’ (ovvero le componenti che si possono acquistare da un fornitore esterno) utilizzate dalla Mercedes nel 2020, un vantaggio a disposizione anche di Alpha Tauri (ma che non utilizzerà la nuova sospensione posteriore Red Bull) mentre la Haas ha già gli aggiornamenti Ferrari.

Nel caso della Aston Martin una delle aree che dovrebbe essere aggiornata, grazie a questa possibilità, è il retrotreno, poiché la Mercedes nel 2020 ha introdotto una nuova sospensione posteriore.