F1 | Aston Martin: domani gira Drugovich, GP più lontano per Stroll?

Carica lettore audio

A poco più di due ore dal termine della seconda giornata dei test collettivi in Bahrain, l'Aston Martin ha ufficializzato la line-up con cui affronterà domani quella conclusiva. Una scelta che potrebbe essere un importante indizio anche sulle condizioni di salute di Lance Stroll in vista del Gran Premio del Bahrain della settimana prossima.

Dopo aver concesso a Fernando Alonso di scendere in pista in entrambe le sessioni odierne, la squadra di Silverstone ha infatti deciso di rimandare in pista la riserva Felipe Drugovich, che disputerà la sessione mattutina sulla AMR23, prima di cedere nuovamente il volante al veterano spagnolo.

Nella serata di ieri aveva annunciato di aver scelto di concedere l'intera giornata ad Alonso in attesa di avere indicazioni più chiare su Stroll, che si è fratturato un polso mentre si allenava in bicicletta a Malaga e successivamente è stato anche operato dal dottor Xavier Mir a Barcellona per stabilizzare la frattura, ma per il quale non erano ancora chiari i tempi di recupero.

Il fatto che domani torni in macchina Drugovich lascia presagire che le notizie arrivate oggi sul pilota canadese, figlio del grande patron Lawrence, non siano state quelle sperate. Anche perché in caso contrario non avrebbe troppo senso continuare a far accumulare esperienza al campione in carica della Formula 2, che domenica prossima sarebbe al debutto assoluto in un Gran Premio di Formula 1 se fosse chiamato a correre.

Sicuramente nelle prossime ore se ne saprà di più, ma la strada sembra tracciata verso il forfait di Stroll, che rappresenterebbe però una buonissima occasione per il giovane emergente brasialiano.

Di seguito, ecco la line-up completa della giornata conclusiva dei test in Bahrain: