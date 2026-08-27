F1 | Aston Martin cresce, ma non basta: ecco cosa funziona e cosa no sulle AMR26

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP
MotoGP
Aragon
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

Formula 1
Formula 1
F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia

Formula 1
Formula 1
F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia
Ultime notizie
Formula 1 Olanda

F1 | Aston Martin cresce, ma non basta: ecco cosa funziona e cosa no sulle AMR26

Alonso ha riportato a punti la AMR26 dotata di 2 pacchetti di novità e un motore Honda migliorato nella combustione. Ecco dove la monoposto di Silverstone ha fatto passi avanti e dove, invece, continua a essere maggiormente deficitaria.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A Budapest si erano viste le prime avvisaglie, ma a Zandvoort è arrivata la conferma: Aston Martin Racing ha iniziato il suo percorso di recupero dopo un avvio di 2026 horror.

L'introduzione del primo, grande pacchetto di novità in Ungheria e quello successivo, supportato dal motore Honda dotato delle prime novità realizzate grazie alle concessioni ADUO, hanno tolto le AMR26 dalle ultime due posizioni e l'hanno portata all'interno del centro gruppo.

Fernando Alonso è addirittura riuscito ad arrivare a punti sul tracciato di Zandvoort. Era già accaduto a Monaco, ma in quell'occasione si ritirarono ben 9 monoposto. In Olanda, invece, solo Max Verstappen è stato costretto al ritiro tra i piloti che sicuramente avrebbero terminato la gara davanti all'asturiano.

Zandvoort è una pista dove la power unit influisce relativamente nei risultati. Nelle ultime 2 gare Aston Martin ha fatto passi avanti importanti dal punto di vista del telaio, tanto da avere trovato buona competitività in curva – soprattutto in quelle lente – mentre continua a soffrire in modo evidente sui rettilinei.

Al termine del Gran Premio d'Olanda, Fernando Alonso ha spiegato quali siano i punti forti della AMR26, dove il team ha lavorato in modo più proficuo, e dove invece il lavoro da fare per raggiungere livelli di competitività accettabili è ancora enorme.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Quando siamo nel traffico non riusciamo a sfruttare il nostro potenziale. Siamo più veloci in curva rispetto ai piloti davanti a noi, ma siamo più lenti sui rettilinei, quindi rimaniamo bloccati dietro. Perciò non appena abbiamo pista libera davanti a noi, cerchiamo di sfruttarla, anche se non rappresenta la prestazione o la strategia ottimale. Ed è quello che abbiamo fatto oggi".

La strategia a una sola sosta attuata da Alonso, con ben 28 giri su un set di gomme Soft, lo ha aiutato a girare con pista libera in determinati momenti della gara. Anche questo ha inciso sul risultato finale. Ma il pacchetto di novità che ha esordito a Zandvoort ha fatto il resto.

"Il pacchetto portato qui penso che sia un altro passo avanti, soprattutto per quanto riguarda il telaio. Abbiamo portato qui 4 o 5 componenti nuove. Inoltre, durante la pausa, abbiamo analizzato il pacchetto di Budapest, utilizzando tutti i dati disponibili dopo la gara".

"Abbiamo messo a punto un po' il set up attorno a quella nuova specifica, oltre alle nuove componenti. Ora stiamo ottimizzando il lato telaio e siamo in grado di sfruttarlo al massimo".

La power unit Honda, invece, continua a essere il tallone d'Achille delle AMR26. La specifica dotata di novità legate alla combustione ha migliorato la situazione precedente, ma non è affatto sufficiente per rendere competitive le verdone anche su piste dove il dispiegamento d'energia conta tanto. Oltre alla potenza, continuano a verificarsi problemi di guidabilità sia in scalata di marcia che con l'intervento del freno motore. Insomma, in Giappone il lavoro è ancora tanto.

"Per quanto riguarda il motore è più difficile. Non penso che possiamo essere così categorici nel dire se abbiamo più potenza o meno. Dal punto di vista del pilota, sai, cambi pista da una gara all'altra, quindi la guidabilità è stata un problema durante in questo fine settimana. Stiamo facendo di nuovo fatica nelle scalate di marcia e abbiamo difficoltà con il freno motore da una curva all'altra. Per cui, sotto questo aspetto, è stato un fine settimana molto impegnativo".

Andy Stevenson, Aston Martin, Mike Krack, Aston Martin

Andy Stevenson, Aston Martin, Mike Krack, Aston Martin

Foto di: AG Photo

Mike Krack, al termine del Gran Premio d'Olanda, ha parlato delle prestazioni messe in pista da Aston Martin. Il team sapeva di avere più possibilità di ben figurare in gara: la qualifica, infatti, rimane per ora una chimera. Ma a Silverstone sanno bene che il potenziale da poter estrarre dagli ultimi 2 pacchetti è ancora ampio.

"Penso che già da Budapest sapevamo di essere un po' più forti in gara. Credo che Fernando abbia detto oggi che il nostro risultato dipenderà più o meno dalla lunghezza dei rettilinei. Quindi queste sono state due gare in cui il circuito era un po' dalla nostra parte, con rettilinei relativamente corti. Ci aspettano gare più difficili, ma penso che faccia parte del gioco. Ci sono gare in cui siamo forti e altre in cui lo siamo meno. Sarà quindi interessante vedere come andrà il resto della stagione".

"Stiamo imparando a conoscere sempre meglio questo pacchetto. Penso che, con il grande pacchetto di aggiornamenti che abbiamo introdotto a Budapest, ci vorranno alcune sessioni per imparare a gestirlo e capire come metterlo a punto. E lo stesso vale, in realtà, anche per l'introduzione della nuova power unit. Dobbiamo imparare come utilizzarla e come ottimizzarla. Penso che ci vorranno un paio di eventi, ma è stato comunque un buon passo avanti".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Ceccarelli: "Wolff decide gli ordini di squadra, mentre Vasseur non è un dittatore e media"
Prossimo Articolo F1 | Lawson: il riscatto di Zandvoort è la risposta che Red Bull non gli aveva mai concesso

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027

Formula 1
Formula 1
F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027

MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

F1 | Quello 2026 è un Norris extra lusso: "Sto eliminando le mie debolezze, e non sono poi così tante"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Quello 2026 è un Norris extra lusso: "Sto eliminando le mie debolezze, e non sono poi così tante"
More from
Fernando Alonso

F1 | Alonso brilla e lo fa notare: "Radio KO, ma ho gestito tutto perché sono un pilota molto bravo"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Alonso brilla e lo fa notare: "Radio KO, ma ho gestito tutto perché sono un pilota molto bravo"

F1 | Alonso vede il lato positivo: "Abbiamo recuperato 3" in 2 gare. Il telaio è molto buono"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Alonso vede il lato positivo: "Abbiamo recuperato 3" in 2 gare. Il telaio è molto buono"

F1 | Aston Martin rompe il parco chiuso: Alonso parte dalla pit lane per fare modifiche alla AMR26

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Aston Martin rompe il parco chiuso: Alonso parte dalla pit lane per fare modifiche alla AMR26
More from
Aston Martin Racing

WEC | Ad Austin tornano Catsburg e Barrichello con Corvette e Aston Martin

WEC
WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Ad Austin tornano Catsburg e Barrichello con Corvette e Aston Martin

F1 | Aston Martin cede quote di minoranza al miliardario Wood Johnson, ora nuovo vice presidente

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Aston Martin cede quote di minoranza al miliardario Wood Johnson, ora nuovo vice presidente

WEC | Aston Martin a Silverstone inizia il lavoro per aggiornare la Valkyrie

WEC
WEC
WEC | Aston Martin a Silverstone inizia il lavoro per aggiornare la Valkyrie

Ultime notizie

MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano