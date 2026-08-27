F1 | Aston Martin cresce, ma non basta: ecco cosa funziona e cosa no sulle AMR26

A Budapest si erano viste le prime avvisaglie, ma a Zandvoort è arrivata la conferma: Aston Martin Racing ha iniziato il suo percorso di recupero dopo un avvio di 2026 horror.

L'introduzione del primo, grande pacchetto di novità in Ungheria e quello successivo, supportato dal motore Honda dotato delle prime novità realizzate grazie alle concessioni ADUO, hanno tolto le AMR26 dalle ultime due posizioni e l'hanno portata all'interno del centro gruppo.

Fernando Alonso è addirittura riuscito ad arrivare a punti sul tracciato di Zandvoort. Era già accaduto a Monaco, ma in quell'occasione si ritirarono ben 9 monoposto. In Olanda, invece, solo Max Verstappen è stato costretto al ritiro tra i piloti che sicuramente avrebbero terminato la gara davanti all'asturiano.

Zandvoort è una pista dove la power unit influisce relativamente nei risultati. Nelle ultime 2 gare Aston Martin ha fatto passi avanti importanti dal punto di vista del telaio, tanto da avere trovato buona competitività in curva – soprattutto in quelle lente – mentre continua a soffrire in modo evidente sui rettilinei.

Al termine del Gran Premio d'Olanda, Fernando Alonso ha spiegato quali siano i punti forti della AMR26, dove il team ha lavorato in modo più proficuo, e dove invece il lavoro da fare per raggiungere livelli di competitività accettabili è ancora enorme.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Quando siamo nel traffico non riusciamo a sfruttare il nostro potenziale. Siamo più veloci in curva rispetto ai piloti davanti a noi, ma siamo più lenti sui rettilinei, quindi rimaniamo bloccati dietro. Perciò non appena abbiamo pista libera davanti a noi, cerchiamo di sfruttarla, anche se non rappresenta la prestazione o la strategia ottimale. Ed è quello che abbiamo fatto oggi".

La strategia a una sola sosta attuata da Alonso, con ben 28 giri su un set di gomme Soft, lo ha aiutato a girare con pista libera in determinati momenti della gara. Anche questo ha inciso sul risultato finale. Ma il pacchetto di novità che ha esordito a Zandvoort ha fatto il resto.

"Il pacchetto portato qui penso che sia un altro passo avanti, soprattutto per quanto riguarda il telaio. Abbiamo portato qui 4 o 5 componenti nuove. Inoltre, durante la pausa, abbiamo analizzato il pacchetto di Budapest, utilizzando tutti i dati disponibili dopo la gara".

"Abbiamo messo a punto un po' il set up attorno a quella nuova specifica, oltre alle nuove componenti. Ora stiamo ottimizzando il lato telaio e siamo in grado di sfruttarlo al massimo".

La power unit Honda, invece, continua a essere il tallone d'Achille delle AMR26. La specifica dotata di novità legate alla combustione ha migliorato la situazione precedente, ma non è affatto sufficiente per rendere competitive le verdone anche su piste dove il dispiegamento d'energia conta tanto. Oltre alla potenza, continuano a verificarsi problemi di guidabilità sia in scalata di marcia che con l'intervento del freno motore. Insomma, in Giappone il lavoro è ancora tanto.

"Per quanto riguarda il motore è più difficile. Non penso che possiamo essere così categorici nel dire se abbiamo più potenza o meno. Dal punto di vista del pilota, sai, cambi pista da una gara all'altra, quindi la guidabilità è stata un problema durante in questo fine settimana. Stiamo facendo di nuovo fatica nelle scalate di marcia e abbiamo difficoltà con il freno motore da una curva all'altra. Per cui, sotto questo aspetto, è stato un fine settimana molto impegnativo".

Andy Stevenson, Aston Martin, Mike Krack, Aston Martin Foto di: AG Photo

Mike Krack, al termine del Gran Premio d'Olanda, ha parlato delle prestazioni messe in pista da Aston Martin. Il team sapeva di avere più possibilità di ben figurare in gara: la qualifica, infatti, rimane per ora una chimera. Ma a Silverstone sanno bene che il potenziale da poter estrarre dagli ultimi 2 pacchetti è ancora ampio.

"Penso che già da Budapest sapevamo di essere un po' più forti in gara. Credo che Fernando abbia detto oggi che il nostro risultato dipenderà più o meno dalla lunghezza dei rettilinei. Quindi queste sono state due gare in cui il circuito era un po' dalla nostra parte, con rettilinei relativamente corti. Ci aspettano gare più difficili, ma penso che faccia parte del gioco. Ci sono gare in cui siamo forti e altre in cui lo siamo meno. Sarà quindi interessante vedere come andrà il resto della stagione".

"Stiamo imparando a conoscere sempre meglio questo pacchetto. Penso che, con il grande pacchetto di aggiornamenti che abbiamo introdotto a Budapest, ci vorranno alcune sessioni per imparare a gestirlo e capire come metterlo a punto. E lo stesso vale, in realtà, anche per l'introduzione della nuova power unit. Dobbiamo imparare come utilizzarla e come ottimizzarla. Penso che ci vorranno un paio di eventi, ma è stato comunque un buon passo avanti".