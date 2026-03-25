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F1 | Aston Martin comunica che Alonso arriverà a Suzuka solo venerdì per motivi familiari

Lo spagnolo volerà in Giappone con un giorno di ritardo, ma in tempo per disputare le Libere 2: la compagna sarebbe in procinto di partorire, dunque Fernando cercherà di restarle accanto il più possibile.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Modificato:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Sembra che ci siano buone notizie per Fernando Alonso, dato che Aston Martin ha comunicato che "arriverà un po' più tardi questo fine settimana per motivi familiari" e non sarà presente al media day, giovedì, del GP del Giappone.

Aston Martin chiarisce inoltre che "va tutto bene" e che lo spagnolo "sarà in circuito per venerdì". Ciononostante, sarebbe dovuto mancare nelle Libere 1, dove Aston Martin adempirà al primo dei suoi obblighi di schierare un debuttante, e farà salire sull'AMR26 dell'asturiano Jak Crawford.

L'agenda di Alonso cambia solo per quanto riguarda il giovedì, e potrà disputare senza problemi le Libere 2 del venerdì pomeriggio per preparare al meglio le qualifiche del sabato e soprattutto la gara di domenica, terzo round della stagione 2026.

Anche se la coppia non l'ha reso ufficiale, da mesi si parla della gravidanza della compagna di Alonso, la giornalista Melissa Jiménez, e questo ritardo nell'arrivo del pilota potrebbe essere collegato alla possibile nascita del figlio.

Negli ultimi mesi, Alonso ha risposto in diverse occasioni sulla sua futura paternità e, in un'intervista con 'Jugones' di La Sexta, ha parlato delle due possibilità che ha un pilota quando diventa padre.

"Beh, vedremo. Ci possono essere entrambe le teorie, no? Puoi perdere qualcosa in termini cronometrici, perché pensi che a casa c'è qualcosa di importante che ti aspetta, ma può anche succedere il contrario, che è quello che succede a me. Quando ci penso, voglio andare mezzo secondo più veloce perché qualcuno a casa si senta orgoglioso".

Inoltre, in pre-stagione, nei test del Bahrain, quando finalmente si sono ritrovati tutti i piloti, prima Checo Pérez ha osservato come Alonso sia "ogni anno più giovane", e poi Franco Colapinto gli ha chiesto se fosse "maschietto o femminuccia". Nel clip che circola sui social, sembra che Alonso risponda "bambino"...

Pertanto, e senza conferma, Alonso sarebbe già entrato, o starebbe per farlo, nella lista degli unici tre piloti della griglia della F1 2026 che hanno figli: Nico Hulkenberg ha una figlia, Sergio Pérez due figlie e due figli, e Max Verstappen una figlia.

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