F1 | Aston Martin: Aramco nuovo partner per lo sviluppo motori

Aston Martin Cognizant Formula One Team ha annunciato questo pomeriggio di aver trovato un accordo con Aramco. La partnership guiderà lo sviluppo dei motori a combustione interna altamente efficienti, carburanti sostenibili ad alte prestazioni, lubrificanti avanzati e l'impiego di materiali non metallici nei veicoli.

Oltre a questo, la collaborazione tra le parti include i diritti di sponsorizzazione della squadra, un accordo di licenza, così come i diritti esclusivi di branding ed endorsement per i carburanti e i lubrificanti Aramco.

Per questo motivo il nome del team diventa Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team, ma anche sponsor strategico globale della Formula 1. Aramco aiuterà il team a essere alimentata interamente da carburanti sostenibili entro il 2025.

Inoltre, la partnership si concentrerà sullo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie di motori a basso consumo di carburante per veicoli stradali, e lo sviluppo di motori ibridi più efficienti nel motorsport.

Lawrence Stroll, presidente di Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team, ha detto: "Siamo in questo sport per vincere, quindi sono lieto di dare il benvenuto a un partner incredibile della statura di Aramco, che ho imparato da questo processo ha una quantità enorme di proprietà intellettuale e capacità tecnica, che so che aiuterà notevolmente il nostro team a raggiungere i nostri obiettivi di vincere campionati mondiali di Formula Uno".

"La nostra partnership storica dimostra la portata della nostra ambizione di rendere la nostra squadra una forza pionieristica e vincente in Formula Uno e mostrare la sostenibilità e le prestazioni dei prodotti di Aramco".

"Siamo molto entusiasti di collaborare con un nome così rinomato nell'industria automobilistica per far progredire la tecnologia degli sport motoristici".

Mohammed Al Qahtani, vicepresidente senior Downstream di Aramco: "La partnership riflette gli sforzi di Aramco per ridurre le emissioni nell'industria automobilistica e dei trasporti globale".

"La nostra ambizione è quella di fornire carburanti e lubrificanti premium al settore automobilistico globale, e il nostro legame con il team Aston Martin aiuterà a far conoscere i nostri prodotti di alta qualità".

"È un'alleanza che sfrutta il nostro impegno comune per l'eccellenza ingegneristica e l'innovazione, e ha il potenziale per fornire risultati vincenti sia in pista che fuori".

Martin Whitmarsh, Group Chief Executive Officer di Aston Martin Performance Technologies, ha detto: "Vincere in Formula Uno significa assemblare e gestire gli ingredienti giusti in modo ottimale".

"Aramco è un'azienda innovativa la cui esperienza ultra high-tech darà un contributo molto reale ed estremamente prezioso per migliorare le prestazioni e garantire il successo futuro dell'Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team".

"Con la nostra esperienza combinata abbiamo il potenziale per migliorare le prestazioni del motore e ridurre le emissioni, contribuendo ad abbassare l'impronta di carbonio dello sport e, infine, dell'industria automobilistica".