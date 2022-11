F1 | Aston Martin annuncia Vandoorne come test driver

Carica lettore audio

Continua la campagna acquisti in casa Aston Martin. La scuderia britannica di proprietà di Lawrence Stroll, dopo aver messo a segno il colpo Fernando Alonso nel corso dell’estate, ed essersi assicurata il campione 2022 della Formula 2 Felipe Druvogich che svolgerà il ruolo di pilota di riserva e test driver, ha annunciato oggi l’ingaggio di Stoffel Vandoorne.

Il belga, campione del mondo in Formula E nella stagione appena conclusa, affiancherà il brasiliano nel medesimo compito nel corso di un campionato di F1 2023 che si preannuncia particolarmente intenso con ben 24 gare in programma.

Vandoorne sveste così i panni di pilota di riserva della Mercedes per indossare quelli di un team sempre motorizzato dalle power unit della Casa della Stella.

Il belga, che nella sua carriera può vantare anche il titolo conquistato in GP2 2015, troverà in Aston Martin una sua vecchia conoscenza: Fernando Alonso.

I due, infatti, sono stati compagni di squadra in McLaren nelle stagioni 2017 e 2018, ma in entrambi gli anni Vandoorne non è mai riuscito a brillare complice un rapporto tra la scuderia di Woking e la Honda che non è mai sbocciato.

"È incredibilmente emozionante assumere il ruolo di pilota di riserva in Formula Uno e sono lieto di farlo con l'Aston Martin” ha dichiarato il belga che quest’anno difenderà il titolo conquistato in Formula E con i colori del team DS Penske.

"Ho osservato con grande interesse il modo in cui la squadra si è sviluppata e ampliata dal punto di vista operativo e so quanto sia incredibilmente determinata a progredire in ogni settore”.

"Unirmi a Fernando, che conosco già dalla mia esperienza in Formula 1, ed a Lance per aiutarli a sviluppare e migliorare la vettura del prossimo anno sarà un lavoro straordinario e non vedo l'ora di affrontare la sfida - e la ricompensa - di lavorare insieme a tutta l'organizzazione a Silverstone."

Stoffel Vandoorne, Simulatore Mercedes AMG a Silverstone Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A dare a Vandoorne il benvenuto nella squadra è stato Mike Crack, team principal della Aston Martin.

“Stoffel ha tutte le capacità di cui abbiamo bisogno per questo nuovo e più ampio ruolo all'interno del team: è veloce, analitico, laborioso, un fantastico team player e si inserirà perfettamente nella nostra organizzazione lavorando al fianco del nostro altro collaudatore Felipe Drugovich”.

"L'intero team è estremamente motivato per il prossimo anno e la nomina di Stoffel, accanto a Fernando, Lance e Felipe, dà ulteriore spessore alla nostra fantastica formazione”.

"Si tratterà di un ruolo importante per Stoffel, e faremo affidamento su di lui per lavorare duramente con i nostri team di pista, simulazione e ingegneria per migliorare le nostre prestazioni per il 2023 e oltre".