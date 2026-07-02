F1 | Aston Martin AMR27: l'obiettivo è velocizzare la fase di produzione. Al vaglio diversi concetti aerodinamici

Aston Martin Racing si trova nel bel mezzo del guado. Da una parte la stagione 2026, iniziata con enormi aspettative ma presto crollate davanti alle difficoltà tecniche da dividere con Honda, il suo nuovo partner motoristico. Dall'altra, invece, un 2027 che dovrà essere per forza di cose un riscatto immediato.

La AMR26, ovvero la monoposto che sta correndo proprio in questa stagione, sarà oggetto del primo, grande pacchetto di sviluppi a partire dal Gran Premio di Ungheria. All'Hungaroring, infatti, sia la monoposto di Fernando Alonso che quella di Lance Stroll potranno avvalersi delle componenti studiate dal gruppo di lavoro di Adrian Newey per rimettere in piedi una stagione sino a ora drammatica dal punto di vista tecnico e dei risultati.

Nel frattempo, come ormai sappiamo da anni, i team sono già al lavoro per definire il 'packaging' della monoposto 2027, ovvero le caratteristiche principali che dovrà avere, per poi iniziare a progettare attorno ad esse e realizzare le componenti in vista della presentazione e dei primi test invernali del prossimo anno.

A tal proposito, Adrian Newey ha spiegato cosa Aston Martin stia facendo su quella che sarà la AMR27.

"Siamo nelle prime fasi di ricerca. In questo momento si tratta soprattutto delle grandi decisioni architetturali: dove posizionare il motore all'interno del passo della vettura, come configurare il telaio e tutte quelle scelte fondamentali che influenzano componenti con tempi di sviluppo e produzione molto lunghi".

L'idea, come spesso è accaduto per le monoposto realizzate dall'ingegnere di Stratford-upon-Avon, è trovare soluzioni che permettano alla vettura di avere un'efficienza aerodinamica - unita alla downforce - che possa rappresentarne il punto forte.

"Stiamo valutando diversi concetti per le sospensioni anteriori e posteriori, la forma del cambio e tutti gli elementi che hanno un forte impatto sull'aerodinamica".

Adrian Newey, Aston Martin Racing Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Un obiettivo fondamentale è portare la vettura del 2027 alla fase di produzione molto prima rispetto al normale sviluppo, così da non sottoporre tutto il team alla stessa pressione che abbiamo vissuto quest'anno. Questo dovrebbe permetterci di ottimizzare molto meglio peso, rigidità strutturale e cura dei dettagli".

Il regolamento attuale ha fatto il suo esordio appena 7 mesi or sono. L'anno prossimo, però, vi saranno alcuni lievi cambiamenti che porteranno i gruppi di progettazione a rivedere alcuni concetti di base sulle vetture 2027.

"I cambiamenti più evidenti riguardano la power unit: un cinque per cento di carburante in più, alcuni aggiustamenti al sistema di accumulo e di erogazione dell'energia e altri affinamenti di dettaglio", ha proseguito Newey.

"Per quanto riguarda il telaio, le modifiche sono meno numerose ma comunque significative. La principale interessa quella che viene comunemente chiamata 'bib' o 'tea tray', cioè la parte anteriore del fondo vettura. Il suo bordo d'attacco è stato avanzato di circa 300 millimetri, consentendo di far lavorare la parte anteriore della vettura più vicina al suolo. Questo comporta caratteristiche aerodinamiche completamente diverse".

"Ci sarà inoltre un'ala posteriore leggermente meno profonda per ridurre il carico aerodinamico, alcune modifiche alla parte anteriore del fondo – con i cosiddetti 'bear claws' o 'fingers' (foto sopra), che passeranno da cinque a tre elementi – e l'eliminazione di vari accorgimenti che i team hanno utilizzato nell'area dello scarico e dell'ala posteriore".

"Per noi, il cambiamento più importante è proprio quello nella parte anteriore del fondo. Offre a tutti una nuova sfida aerodinamica da affrontare. Poiché negli ultimi dodici mesi siamo stati praticamente costretti a crescere molto rapidamente come squadra, oggi siamo in una posizione decisamente migliore per sfruttare le modifiche regolamentari rispetto a quanto lo saremmo stati un anno fa".

"Ora siamo un'organizzazione molto più matura e questo mi rende estremamente ottimista su ciò che ci aspetta in futuro".