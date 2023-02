F1 | Aston Martin AMR23: ecco la scheda tecnica

Carica lettore audio

Nella serata di lunedì la Aston Martin ha svelato la sua AMR23 per la stagione 2023 di Formula 1.

Lance Stroll e il nuovo arrivato Fernando Alonso hanno mostrato a tutti la monoposto dell'azienda britannica che, come affermano dal team, è più aggressiva rispetto al modello visto in azione lo scorso anno.

La squadra diretta da Mike Krack e Dan Fallows ha preso in esame i dati raccolti nel 2022, il primo con il nuovo cambio di regolamenti, per migliorare e rivoluzionare in alcune parti la monoposto attuale.

"Il team di progettazione è stato categorico nel voler affrontare queste normative tecniche senza compromessi. L'AMR23 è un'evoluzione significativa della vettura che abbiamo perfezionato nella seconda metà del 2022", afferma il Direttore Tecnico, Fallows.

Tutta la squadra ha agito in particolar modo su ala anteriore e posteriore, appendici aerodinamiche e fiancate, fondo vettura, specchietti e forme di vario genere.

Per scoprire ogni singolo dettaglio, vi rimandiamo all'analisi tecnica dei nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes, mentre di seguito possiamo riportare la scheda tecnica pubblicata da Aston Martin.

Aston Martin 23 Photo by: Aston Martin Racing

ASTON MARTIN AMR23 - SCHEDA TECNICA

Telaio

Monoscocca in composito di fibra di carbonio con pannelli laterali anti-intrusione in Zylon.

Sospensioni

Montanti in alluminio con quadrilateri in composito di fibra di carbonio, biella e asta di spinta. Molle di torsione, ammortizzatori e barra stabilizzatrice montati sul telaio.

Ruote

BBS anteriori: 18" x 13,2", posteriori: 18" x 16,9".

Frizione

AP Racing

Pneumatici

Pirelli P Zero

Impianto frenante

Pinze freno Brembo e sistema brake by wire di progettazione propria con dischi e pastiglie in fibra di carbonio.

Elettronica

Centralina singola FIA con cablaggio elettrico di design interno.

Larghezza complessiva

2000 mm

Passo

3600 mm max

Peso complessivo

798 kg (compreso il pilota, escluso il carburante). Distribuzione del peso tra il 44,5% e il 46,0%.

Fornitore di motori PU

Mercedes HPP

Specifiche

Mercedes-AMG F1 M12 E Performance. 1.6L v6 Turbo + sistema di recupero dell'energia

Trasmissione

Mercedes F1 a 8 rapporti, semiautomatica