F1 | Aston Martin alla carica: nuovo fondo e carrozzeria

L’Aston Martin, in attesa di sapere se Adrian Newey vorrà discutere la clamorosa offerta che ha fatto Lawrence Stroll al “genio” inglese della Red Bull (si parla di 100 milioni di dollari in quattro anni!), vuole avere un approccio aggressivo a questo mondiale, con una strategia degli sviluppi molto diversa da quella adottata l’anno scorso, quando il primo importante pacchetto di sviluppo della AMR23 era arrivato solo al GP del Canada.

Aston Martin AMR24: ecco un dettaglio del fondo perché a Suzuka arriva una prima evoluzione Foto di: Uncredited

Il diretto tecnico, Dan Fallows, quest’anno ha cambiato strategia cercando di portare delle novità che facciano crescere la “verdona” gara dopo gara. La squadra di Silverstone per il GP del Giappone ha in serbo delle modifiche importanti: stando alle indiscrezioni, infatti, a Suzuka vedremo un fondo tutto nuovo e una diversa carrozzeria.

La AMR24 ha mostrato un buon potenziale, ma finora non è riuscita a trovare un buon bilanciamento fra la vettura destinata al giro secco, con il serbatoio vuoto, e quella con il pieno per la gara. Gli interventi studiati in galleria del vento dovrebbero andare nella giusta direzione.

Aston Martin AMR24: ecco l'ala anteriore che ha debuttato in Australia Foto di: Giorgio Piola

L’Aston Martin attualmente è quinta nel mondiale Costruttori, ad una sola lunghezza dalla Mercedes che in Australia ha collezionato due zero e, magari, l’ambizione potrebbe essere quella di attaccare la posizione della Stella su una pista come quella nipponica che dovrebbe essere indigesta alla W15.

Fra i top team proprio i verdi dovrebbero essere i primi a introdurre novità importanti sulla monoposto, anticipando il gioco a distanza degli sviluppi: sarà una tattica che pagherà? Lo scopriremo in questo weekend. L’obiettivo è di cominciare macinare punti importanti con entrambe le monoposto, seguendo l’onda degli avversari che precedono Fernando Alonso e Lance Stroll al vertice delle classifiche.