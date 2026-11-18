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F1 | Aston Martin: a Las Vegas in FP1 ci sarà Crawford sulla AMR26 di Alonso
Il 21enne di Charlotte sulla Strip affronterà la quinta sessione stagionale da rookie: il team verde, dopo i problemi meccanici patiti in Messico, ha l'opportunità di girare davanti al suo pubblico di casa.
Franco Nugnes
Pubblicato: 18 nov 2026, 18:13
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Jak Crawford, Aston Martin Racing
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Jak Crawford, terzo pilota Aston Martin, sarà in pista nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, al volante della AMR26 di Fernando Alonso.
Il 21enne statunitense avrà l’opportunità di guidare davanti al pubblico di casa in quello che è il quinto turno stagionale come rookie: il giovane di Charlotte sta accumulando una grande esperienza al volante della verdona, visto che fra FP1, sessioni TPC e al simulatore ha già accumulato un’esperienza di 4.800 chilometri contribuendo allo sviluppo della monoposto di Silverstone.
Jak Crawford, Aston Martin
Foto di: Aston Martin
Jak è entusiasta di potersi mettere alla prova sul tracciato cittadino del Nevada:
"Non vedo l'ora di tornare al volante della AMR26 a Las Vegas. È davvero speciale poterlo fare negli Stati Uniti, e sono entusiasta di scendere in pista davanti ai tifosi americani”.
“Dato che la mia sessione a Città del Messico si è conclusa prima del previsto, è fantastico avere subito un'altra occasione per mettermi alla guida. Il mio obiettivo sarà sfruttare al massimo la sessione e fornire feedback utili per aiutare il team a prepararsi al meglio per il resto del weekend".
Jak Crawford fermo nelle FP1 a Città del Messico per un problema all'ibrido della power unit Honda
Foto di: Jayce Illman / Getty Images
L'americano a Città del Messico aveva accusato un problema all'impianto ibrido della power unit Honda dopo pochi giri, causando l'ingresso della VSC per mettere la vettura in sicurezza.
Crawford non sarà l’unico terzo pilota impegnato a Las Vegas, visto che la Ferrari schiererà Dino Beganovic sulla SF-26 di Lewis Hamilton, mentre Ryo Hirakawa salirà sulla Haas al posto di Oliver Bearman.
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