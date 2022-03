F1 | Arabia Saudita: Verstappen vince, ma Leclerc non è sconfitto

Carica lettore audio

Che battaglia! Pulita, spettacolare, entusiasmante. Max Verstappen vince il GP dell'Arabia Saudita e conquista la 22esima affermazione in F1 dopo una sfida di fioretto con Charles Leclerc che ha dovuto chinare il capo al campione del mondo, ma il monegasco non ha perso. Il ferrarista ha cercato di contrastare la maggiore velocità massima della Red Bull, ma non aveva strumenti sufficienti per contrastare il razzo RB18.

Dopo il cocente ritiro del Bahrain, Max conquista un successo cristallino: l'olandese ha saputo sfruttare la VSC che si è resa necessaria per il doppio ritiro di Daniel Ricciardo con la McLaren e di Fernando Alonso con l'Alpine poco prima dell'ingresso in pit lane, altrimenti la Ferrari sarebbe forse riuscita a tenere Max fuori dalla zona DRS.

La sfida è stata bellissima e anche molto tattica: Verstappen e Leclerc hanno evitato di attaccarsi nell'ultimo tratto di DRS per essre pronti sul rettilineo d'arrivo, ricordando entrambi cosa era successo l'anno scorso. Verstappen si rimette in gioco per il mondiale nel quale Leclerc è il leader indiscusso con 45 punti grazie anche al giro veloce che vale una preziosa lunghezza, seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz per la seconda volta di fila a podio.

La Ferrari ha chiuso a mezzo secondo dalla Red Bull confermando di essere una vettura molto competitiva anche su un tracciato velocissimo come il cittadino di Jeddah: forse i 25 millesimi che ieri Sergio Perez si è inventato per cogliere la sua prima pole position, non hanno permesso a Leclerc di prendere quel piccolo margine che avrebbe permesso di evitare l'aggancio del campione del mondo.

Il messicano ha condotto fino al pit stop del giro 15, poi c'è stato l'inspiegabile crash di Nicholas Latifi che ha sbattuto con la Williams, costringendo la direzione gara a introdurre prima la VSC e poi la Safety Car che ha permesso a tutti gli altri di effettuare la sosta per il cambio gomme perdendo meno tempo. Il messicano così è scivolato quarto, dopo una scaramuccia con Carlos Sainz quando ha chiuso il ferrarista contro il muretto all'uscita dei box, guadagnando illegalmente la terza posizione. Sergio ha restituito la piazza dopo la ripartenza e tutto è tornato in ordine. In realtà i due non hanno rallentato abbastanza in occasione dell'ultima bandiera gialla (quando Alexander Albon in staccata ha tirato una ruotata all'incolpevole Lance Stroll) meritandosi una penalità di tre posizioni in griglia in Australia) .

La Ferrari conduce le due classifiche del mondiale dando seguito a una sfida con la Red Bull che sembra destinata a durare: la Scuderia ha già 78 puni nel carniere davanti alla Mercedes che ne ha 38, uno in più della Red Bull che è in grande rimonta.

George Russell conquista un quinto posto con la W13, raccogliendo il massimo con la freccia d'argento. Lewis Hamilton, partito 16esimo con le hard, è arrivato fino alle spalle del compagno di squadra: l'epta campione poteva sfruttare la VSC al giro 38, ma la squadra non è stata lesta a richiamare ai box l'inglese che poi si è visto chiudere la pit lane e si è potuto fermare solo al giro 41 quando la gara era ripartita.

La Mercedes si è difesa come ha potuto confermandosi terza forza, mentre ha sorpreso il sesto posto di Esteban Ocon, pugnace come non mai con il compagno di squadra Alonso, prima del ritiro dello spagnolo. Il francese ha controllato la McLaren di Lando Norris settima, oltre le previsioni, mentre Ricciardo ha pagato un ritiro.

Punti positivi anche per Pierre Gasly: l'ottavo posto con l'AlphaTauri dà fiducia a una squadra che ha sofferto molto l'affidabilità. Bene anche Kevin Magnussen nono con la Haas davanti a Lewis Hamilton: il danese partito con le hard come il pilota Mercedes ha pagato anche lui la chiusura della pit lane, altrimenti avrebbe portato a casa altri punti pesanti.

Fuori dai punti Guanyu Zhou che ha collezionato una serie incredibile di penalità dopo una brutta partenza a causa della frizione che aveva bloccato Bottas in Barhain. Il finlandese si è dovuto ritirare per cui l'Alfa Romeo è rimasta a secco di punti che avrebbe meritato.

Due piloti non hanno preso nemmeno il via: era scontato che Mick Schumacher non potesse schierarsi dopo il terrificante crash di ieri in qualifica con la Haas. Il tedesco oggi è tornato nel paddock per assistere alla gara dal vivo dopo essere stato dimesso dall'ospedale visto che è uscito incolume dal botto.

Non è riuscito a schierarsi anche Yuki Tsunoda: il giapponese ha dovuto accostare la sua AlphaTauri AT03 perché si è spento il motore mentre stava andando in griglia. Ieri Yuki non ha preso parte alle qualifiche per un problema di alimentazione: i tecnici evidentemente non hanno risolto la maledizione di Tsunoda che è dovuto tornare a piedi ai box. La gestione delle power unit RBPTH001 sta diventando un problema serio...