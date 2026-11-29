Gara
Formula 1 Qatar
F1 | Antonelli vince anche in Qatar davanti a uno sfortunato Russell. Piastri a podio, Hamilton 6° a un minuto
In Qatar l'italiano ha posto il sigillo sulla sua decima vittoria stagionale, approfittando anche dei problemi accusati da Russell, che si è ritrovato con la vettura danneggiata dopo pochissimi giri. Chiude il podio Piastri a oltre mezzo minuto davanti a Verstappen e Norris. Lontane le Ferrari, con Hamilton e Leclerc sesto e settimo a un minuto.
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato: 29 nov 2026, 17:44
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images
C’era un pronostico difficile da sbagliare prima del via a Lusail: a meno di episodi particolari, in Qatar sarebbe stata doppietta Mercedes, data la superiorità mostrata dalla W17 in tutto il resto del weekend, con i due piloti della Stella pronti a giocarsi tra loro la vittoria. Così è stato, con Andrea Kimi Antonelli che alla fine ha trionfato con oltre 20 secondi di vantaggio su George Russell ma, soprattutto, 25 sul terzo classifica, Oscar Piastri.
Leggendo la classifica, si potrebbe pensare a una gara dominata dal primo giro, ma in realtà il decimo successo stagionale dell’italiano non è arrivato in maniera così lineare. Scattato dalla seconda posizione proprio dietro Russell, Antonelli ha mostrato da subito un ottimo ritmo, provando dopo pochissimi giri l’attacco al compagno di squadra, senza trovare il sorpasso.
Un sorpasso che non è arrivato anche per la richiesta della Mercedes ai suoi piloti di smettere di duellare, in modo da concentrarsi prima sull’acquisire un buon gap sui rivali per mettersi al sicuro da eventuali problemi, lasciando eventuali lotte interne a una fase più avanzata della gara.
L’ingresso della Virtual Safety Car per un cono caduto lungo la pista ha spinto molti a fermarsi in anticipo sui piani, tra cui anche le due Mercedes, con Antonelli che, dovendo effettuare un doppio pit stop, ha perso del tempo anche per il traffico in pit lane, ritrovandosi quasi a una decina di secondi dal compagno di box. Ed è lì che la corsa è cambiata per entrambi i portacolori della Stella.
Mentre Antonelli stava iniziando a recuperare decimi su decimi, chiudendo progressivamente il margine, sulla vettura del compagno di squadra gli ingegneri avevano individuato una consistente perdita di carico a causa di un danno nella parte anteriore della sua monoposto. Sulla W17 dell’inglese, infatti, si erano incastrati dei detriti nella zona della splitter, che governa tutti i flussi verso il fondo, con una chiara perdita di carico.
Durante il pit stop, i meccanici sono intervenuti per provare a rimuovere i detriti, riuscendo però a toglierne solo una parte. Di fatto, la vettura del britannico è rimasta comunque danneggiata, con un danno considerato “consistente” dal team. È stato proprio durante il pit stop che Antonelli ha guadagnato la posizione sul Russell, ma al netto della posizione ottenuta al pit stop, la differenza di passo tra i due per tutta la gara è stata netta, per cui il sorpasso sarebbe certamente arrivato anche in pista.
Antonelli ha anche chiesto al team se dovesse restituire la posizione per aiutare Russell nella lotta al secondo posto nella classifica piloti, ma la scelta di Mercedes è stata quella di congelare comunque le posizioni fino al traguardo, con Russell che ha chiuso quasi a una trentina di secondi dal compagno di squadra.
Dietro le due W17, a chiudere il podio è Oscar Piastri, autore di un’ottima gara, costruita soprattutto salendo immediatamente in terza posizione al via complice anche l’avvio a rilento di Lando Norris. Da lì in poi, il pilota australiano, da sempre amante di tracciati ad alto grip come questo del Qatar, ha gestito in maniera eccellente le gomme, soprattutto quando si è formato il graining.
Per qualche giro Piastri ha anche accarezzato l’idea di tentare provare a infastidire Russell per il secondo posto di giornata, ma non è mai stato davvero nella posizione di poter attaccare il britannico, accontentandosi di quello che è comunque un ottimo terzo posto e un podio che dà fiducia in un periodo in cui sta pian piano mostrando dei miglioramenti.
Quarto posto per Max Verstappen con la prima Red Bull a 35 secondi dal vincitore con una RB22 che qui ha mostrato le carenze di carico puro già palesate in altri momenti della stagione, per quanto nessuno in realtà si aspettasse una supremazia così netta da parte della Mercedes. L’olandese chiude davanti a Lando Norris quinto, autore di una partenza a rilento che lo ha fatto scivolare subito dietro le due RB22.
Ben più staccate le altre due Ferrari, con Lewis Hamilton sesto a quasi un minuto dal vincitore, su cui però ha pesato anche l’impossibilità di fermarsi sotto Virtual Safety Car nella prima fase della corsa, perdendo quella decina di secondi in più in termini di tempo totale di gara. In realtà, comunque, non tutti hanno beneficiato al massimo della Virtual Safety Car, perché la fase di ending è iniziata quando diversi piloti erano già in pit lane ma dovevano ancora fermarsi. Al netto di questo dato, ci sono stati dei momenti in cui la Rossa ha mantenuto un buon ritmo in realtà, specie verso la fine della corsa, ma dopo un venerdì e un sabato difficile era difficile aspettarsi miracoli.
Il minuto accumulato da Antonelli, ne sono la conferma, ma forse è più importante guardare ai venti secondi presi da Verstappen, che avrebbero potuto essere certamente meno con una corsa più lineare. Con Hamilton, infatti, c’è stato anche un problema legato al GPS che gli è costato qualche secondo alla ripartenza dopo la VSC, mentre Leclerc ha sofferto un problema al pit stop con l’anteriore destra che lo ha fatto scivolare indietro.
Chiude in ottava posizione Hadjar, insoddisfatto della vettura dopo un problema all’ala anteriore già nelle fasi iniziali della corsa, mentre la Racing Bulls riesce ad agguantare una nona posizione con Liam Lawson davanti a Gabriel Bortoleto che ha approfittato del ritiro di Arvid Lindbad, costretto a parcheggiare la vettura ai box dopo un’uscita di pista nel primo giro proprio durante un duello con il compagno di squadra. Un rimpianto per il box di Faenza, che avrebbe certamente potuto portare due vetture a punti data la competitività mostrata durante il weekend.
GARA
Tutte le statistiche
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore 1
A. Antonelli Mercedes
12 57
-
2 25 Mercedes Mercedes 2
G. Russell Mercedes
63 57
+31.476
31.476
31.476 2 18 Mercedes Mercedes 3
O. Piastri McLaren
81 57
+33.017
33.017
1.541 2 15 McLaren Mercedes 4
M. Verstappen Red Bull Racing
3 57
+34.254
34.254
1.237 2 12 Red Bull Red Bull 5
L. Norris McLaren
1 57
+39.131
39.131
4.877 2 10 McLaren Mercedes 6
L. Hamilton Ferrari
44 57
+57.518
57.518
18.387 2 8 Ferrari Ferrari 7
C. Leclerc Ferrari
16 57
+58.001
58.001
0.483 2 6 Ferrari Ferrari 8
I. Hadjar Red Bull Racing
6 57
+59.323
59.323
1.322 2 4 Red Bull Red Bull 9
L. Lawson Racing Bulls
30 56
1 lap
2 2 RB Red Bull 10
G. Bortoleto Audi
5 56
1 lap
2 1 Audi Audi 11
O. Bearman Haas F1 Team
87 56
1 lap
2 Haas Ferrari 12
N. Hulkenberg Audi
27 56
1 lap
2 Audi Audi 13
F. Colapinto Alpine
43 56
1 lap
2 Alpine Mercedes 14
P. Gasly Alpine
10 56
1 lap
2 Alpine Mercedes 15
C. Sainz Jr. Williams
55 56
1 lap
2 Williams Mercedes 16
R. Camara Haas F1 Team
51 56
1 lap
2 Haas Ferrari 17
A. Albon Williams
23 55
2 laps
2 Williams Mercedes 18
S. Perez Cadillac-Ferrari
11 55
2 laps
2 Cadillac Ferrari 19
V. Bottas Cadillac-Ferrari
77 54
3 laps
2 Cadillac Ferrari dnf
F. Alonso Aston Martin Racing
14 34
23 laps
2 Ritirato Aston Martin Honda dnf
L. Stroll Aston Martin Racing
18 25
32 laps
3 Ritirato Aston Martin Honda dnf
A. Lindblad Racing Bulls
41 12
45 laps
1 Ritirato RB Red Bull Guarda i risultati completi
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