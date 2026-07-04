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F1 | Antonelli storico a Silverstone: piega Hamilton e diventa il più giovane a vincere una Sprint

Prova di forza del pilota della Mercedes, che inizialmente concede la leadership al ferrarista, ma poi lo supera all'ottavo giro e scappa via verso la vittoria. Bella rimonta di Norris, che completa il podio con la McLaren, mentre Russell è solo quarto e scende a -43. Gara in ombra anche per Leclerc, che parte male e chiude quinto.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ieri si è visto negare la pole per appena 11 millesimi, ma oggi Kimi Antonelli si è rifatto con gli interessi, regalandosi un'altra "prima". A Silverstone, infatti, è arrivata la sua prima affermazione in carriera in una Sprint, che lo ha reso il più giovane a riuscirci. Per di più proprio a casa dei suoi diretti inseguitori nella corsa al titolo. Un segnale di forza per il pilota della Mercedes, che quindi va a prendersi anche i galloni di favorito per il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 di domani.

Alla partenza il bolognese si è accodato alla Ferrari del poleman Lewis Hamilton, ma ha dovuto fare i conti anche con lo scatto bruciante della McLaren di Lando Norris, che dalla sesta posizione in griglia si è portato subito ad insidiare la sua seconda, riuscendo anche a portargliela via in una paio di occasioni nelle prime due tornate.

Questa bagarre con il campione del mondo in carica ha permesso ad Hamilton di riuscire a costruirsi un piccolo vantaggio sugli inseguitori. Tuttavia, una volta ripresa la seconda piazza, Antonelli è arrivato a rimettersi negli scarichi della SF-26 già nel corso del quinto dei 17 giri previsti del leggendario tracciato britannico.

Dopo aver studiato Hamilton per qualche passaggio, all'ottavo giro ha rotto gli indugi ed ha trovato il sorpasso sull'Hangar Straight. A quel punto il ferrarista ha provato a resistere alle spalle dell'italiano il più a lungo possibile, ma poi neanche la comparsa di un po' di graining sulla sua gomma anteriore sinistra ha impedito ad Antonelli di involarsi verso una vittoria meritatissima.

Dal canto suo, è chiaro che Hamilton all'inizio ha probabilmente sperato di poter replicare l'impresa dello scorso anno in Cina, ma in ogni caso può essere più che soddisfatto, perché Silverstone era stata indicata come una pista sulla quale la Rossa avrebbe dovuto patire le pene dell'inferno, invece il sette volte campione del mondo è stato assolutamente della partita dopo la bellissima pole position di ieri.

Un bravo se lo merita anche Norris, perché il pilota della McLaren ha saputo capitalizzare la sua grande partenza. Mentre alle sue spalle la battaglia per la quarta piazza è stata caldissima, il campione in carica è riuscito ad approfittarne per allungare e costruirsi un margine che gli ha permesso di tenere a distanza George Russell quando ha provato a rifarsi sotto nel finale.

Il pilota della Mercedes ha ribadito anche nella Sprint le difficoltà evidenziate nella qualifica di ieri, dovendo sudare le proverbiali sette camicie per piazzarsi ai piedi del podio e veder salire a 43 lunghezze il gap nei confronti del compagno Antonelli nella classifica iridata. Se non altro, il britannico è riuscito ad avere la meglio nella bagarre per la "medaglia di legno", spuntandola alla fine su un Charles Leclerc ancora in ombra, che ha pagato a caro prezzo una brutta partenza, chiudendo solo quinto con la sua Ferrari.

Fino a due terzi di gara sono stati nella battaglia anche Max Verstappen, che probabilmente si aspettava di più del sesto posto dopo aver fatto il terzo tempo in qualifica con la sua Red Bull, ed Oscar Piastri. Alla distanza però hanno visto il loro gap via via aumentare e si sono dovuti accontentare di un piazzamento.

La lotta per l'ultimo punticino è stata tutta in casa Red Bull e alla fine ha premiato la Racing Bulls di Liam Lawson, anche se probabilmente ci sarà da discutere per il modo in cui ha chiuso in staccata la Red Bull di Isack Hadjar alla Stowe. Episodio che è stato anche messo sotto investigazione dai commissari, che quindi potrebbe anche avere delle conseguenze per il neozelandese.

La classifica finale della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 17

-

       8   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 17

+2.745

2.745

 2.745     7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 17

+9.783

9.783

 7.038     6   McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 17

+10.639

10.639

 0.856     5   Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 17

+12.620

12.620

 1.981     4   Ferrari Ferrari
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 17

+16.550

16.550

 3.930     3   Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 17

+17.551

17.551

 1.001     2   McLaren Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 17

+30.233

30.233

 12.682     1   RB Red Bull
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 17

+30.953

30.953

 0.720         Red Bull Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 17

+35.110

35.110

 4.157         RB Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 17

+40.273

40.273

 5.163         Alpine Mercedes
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 17

+41.026

41.026

 0.753         Alpine Mercedes
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 17

+41.680

41.680

 0.654         Audi Audi
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 17

+42.499

42.499

 0.819         Audi Audi
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 17

+45.784

45.784

 3.285         Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 17

+49.810

49.810

 4.026         Haas Ferrari
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 17

+50.379

50.379

 0.569         Williams Mercedes
18 Thailand A. Albon Williams 23 17

+50.757

50.757

 0.378         Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 17

+1'15.117

1'15.117

 24.360         Cadillac Ferrari
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 17

+1'31.872

1'31.872

 16.755         Aston Martin Honda
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 16

1 lap

     1     Aston Martin Honda
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 16

1 lap

     1     Cadillac Ferrari
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