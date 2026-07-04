F1 | Antonelli storico a Silverstone: piega Hamilton e diventa il più giovane a vincere una Sprint

Ieri si è visto negare la pole per appena 11 millesimi, ma oggi Kimi Antonelli si è rifatto con gli interessi, regalandosi un'altra "prima". A Silverstone, infatti, è arrivata la sua prima affermazione in carriera in una Sprint, che lo ha reso il più giovane a riuscirci. Per di più proprio a casa dei suoi diretti inseguitori nella corsa al titolo. Un segnale di forza per il pilota della Mercedes, che quindi va a prendersi anche i galloni di favorito per il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 di domani.

Alla partenza il bolognese si è accodato alla Ferrari del poleman Lewis Hamilton, ma ha dovuto fare i conti anche con lo scatto bruciante della McLaren di Lando Norris, che dalla sesta posizione in griglia si è portato subito ad insidiare la sua seconda, riuscendo anche a portargliela via in una paio di occasioni nelle prime due tornate.

Questa bagarre con il campione del mondo in carica ha permesso ad Hamilton di riuscire a costruirsi un piccolo vantaggio sugli inseguitori. Tuttavia, una volta ripresa la seconda piazza, Antonelli è arrivato a rimettersi negli scarichi della SF-26 già nel corso del quinto dei 17 giri previsti del leggendario tracciato britannico.

Dopo aver studiato Hamilton per qualche passaggio, all'ottavo giro ha rotto gli indugi ed ha trovato il sorpasso sull'Hangar Straight. A quel punto il ferrarista ha provato a resistere alle spalle dell'italiano il più a lungo possibile, ma poi neanche la comparsa di un po' di graining sulla sua gomma anteriore sinistra ha impedito ad Antonelli di involarsi verso una vittoria meritatissima.

Dal canto suo, è chiaro che Hamilton all'inizio ha probabilmente sperato di poter replicare l'impresa dello scorso anno in Cina, ma in ogni caso può essere più che soddisfatto, perché Silverstone era stata indicata come una pista sulla quale la Rossa avrebbe dovuto patire le pene dell'inferno, invece il sette volte campione del mondo è stato assolutamente della partita dopo la bellissima pole position di ieri.

Un bravo se lo merita anche Norris, perché il pilota della McLaren ha saputo capitalizzare la sua grande partenza. Mentre alle sue spalle la battaglia per la quarta piazza è stata caldissima, il campione in carica è riuscito ad approfittarne per allungare e costruirsi un margine che gli ha permesso di tenere a distanza George Russell quando ha provato a rifarsi sotto nel finale.

Il pilota della Mercedes ha ribadito anche nella Sprint le difficoltà evidenziate nella qualifica di ieri, dovendo sudare le proverbiali sette camicie per piazzarsi ai piedi del podio e veder salire a 43 lunghezze il gap nei confronti del compagno Antonelli nella classifica iridata. Se non altro, il britannico è riuscito ad avere la meglio nella bagarre per la "medaglia di legno", spuntandola alla fine su un Charles Leclerc ancora in ombra, che ha pagato a caro prezzo una brutta partenza, chiudendo solo quinto con la sua Ferrari.

Fino a due terzi di gara sono stati nella battaglia anche Max Verstappen, che probabilmente si aspettava di più del sesto posto dopo aver fatto il terzo tempo in qualifica con la sua Red Bull, ed Oscar Piastri. Alla distanza però hanno visto il loro gap via via aumentare e si sono dovuti accontentare di un piazzamento.

La lotta per l'ultimo punticino è stata tutta in casa Red Bull e alla fine ha premiato la Racing Bulls di Liam Lawson, anche se probabilmente ci sarà da discutere per il modo in cui ha chiuso in staccata la Red Bull di Isack Hadjar alla Stowe. Episodio che è stato anche messo sotto investigazione dai commissari, che quindi potrebbe anche avere delle conseguenze per il neozelandese.