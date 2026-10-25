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F1 | Antonelli: "Sono molto felice di questa pole e domani vorrei essere in aria pulita dopo curva 1"

Il bolognese non pensa a chiudere la partita iridata già domani, visto che la conquista del titolo non dipenderà solo da lui, ma Kimi ha voglia di tornare alle vittoria con la W17 rivista e corretta...

Franco Nugnes

Pubblicato: 25 ott 2026, 00:06

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Non era facile scommettere su una pole position di Kimi Antonelli perché la Mercedes sta ancora faticando nel trovare il pieno potenziale della W17 dotata dell’ultimo aggiornamento. E, invece, il giovane bolognese riesce a... inventare prestazioni straordinarie con una disarmante semplicità, dando una dimostrazione nei fatti che la scelta di scommettere sulla nuova configurazione aerodinamica ha pagato.

E l’esplosione di gioia che ha accompagnato nel box della Mercedes la settima pole stagionale di Kimi, la dice lunga sull’incertezza che regnava nella squadra di Brackley.

Come se il giro quasi perfetto nel primo run della Q3 fosse una liberazione dai fantasmi di un pacchetto da far funzionare più complicato di quanto si potesse aspettare...

“Max è stato molto veloce e ha fatto anche un lavoro incredibile in qualifica – ha cominciato Antonelli -. Spero di essere in testa in Curva 1, per imporre il nostro ritmo, perché sarà una gara molto combattuta. Sono molto felice di questa pole position”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Il bolognese sottolinea le difficoltà incontrate...

"La Q3 è stata molto dura perché c'erano folate di vento molto forti, imprevedibili, ma sono contento di aver messo la macchina davanti. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e speriamo di fare bene anche domani”.

Qual è stato il problema principale?

“Ho visto diversi piloti finire fuori dai limiti della pista e mantenere gli pneumatici in buone condizioni fino alla fine del giro era fondamentale”.

Come hai gestito il tuo giro per ottenere la pole position?

“Beh, uno degli aspetti chiave è stato proprio evitare di superare i limiti della pista, il che è un ottimo risultato per me, dato che nelle ultime gare ho commesso diverse infrazioni di questo tipo nei momenti decisivi, mettendomi in una posizione difficile e creandomi una maggiore pressione. Oggi, invece, sono riuscito a completare un giro pulito”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, firma il ruotino Pirelli consegnato da Andrea Dovizioso

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Le condizioni erano davvero insidiose, soprattutto nel mettere insieme il giro, anche perché il vento si è intensificato. È un peccato, perché nell'ultimo run stavo andando molto bene, ma una raffica mi ha fatto perdere il controllo della macchina. È stata una sfida complicata per tutti, ma sono molto soddisfatto del risultato. Un grande ringraziamento va al team, che continua a lavorare costantemente su questo pacchetto; ora cercheremo di chiudere i conti domani”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

L’obiettivo è la conquista del titolo, ma non dipenderà solo da te. Come sarà la battaglia con Verstappen?

“Sarà dura. Come ho già detto, Max ha mostrato un passo gara davvero solido nei long run. Noi non siamo andati male, tutt'altro, ma la situazione resta complessa. Cercheremo di dare il massimo, puntando a una buona partenza per arrivare in testa alla prima curva e, da lì, imporre il nostro ritmo. Il piano è chiaro: riuscire a correre in aria pulita”.

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