F1 | Antonelli ripaga il miracolo dei meccanici Mercedes con una reazione da prima fila

Paddock di Melbourne, 19:30, la luce è ormai scarsa ma in pista è ancora in corso l’ultima gara di contorno. Kimi Antonelli, reduce dal briefing con gli ingegneri, entra nell’hospitality Mercedes con l’espressione di chi ha dato tutto: “Anche troppo – aggiunge - mi serve una gran bella dormita”. Ma prima di lasciare la pista si concede a Motorsport.com: “Mi fa piacere un’ultima chiacchierata in italiano”.

Si comincia dal ‘fattaccio’, l’incidente in curva 1 a dodici minuti dal termine della sessione FP3. “Ho fatto la curva molto più forte, e quando sono salito sul cordolo la reazione della macchina è stata un po' strana. L’altezza da terra era stata ridotta, ho toccato col fondo e quando la monoposto si è risollevata ho perso il posteriore. Non lo vedo come un grande errore, ho usato un po' più di pista, quindi di fatto è un errore di valutazione. Però, e questo è certo, è stato un piccolo errore che ha avuto conseguenze molto gravi”.

Tornato ai box, Antonelli ha vissuto due ore con il dubbio sulla partecipazione alle qualifiche. “Ci ho creduto solo quando ho visto la bandiera rossa in Q1, a quel punto sono salito in macchina fiducioso di poter tornare in pista. Quando ho acceso il motore e mi sono accodato al gruppo per uscire dai box mi sono anche un po' emozionato. Mi sono detto ‘i meccanici hanno fatto una cosa incredibile, mi hanno rimandato in pista’. Hanno rimesso insieme una macchina sbriciolata in meno di due ore. Senti di far parte di un gruppo di lavoro straordinario”.

Mercedes W17 di Kimi Antonelli dopo l'incidente durante le FP3 di Melbourne Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Dopo l’impresa dei meccanici serviva quella di Antonelli. “Sono riuscito a fare un bel reset mentale. Sapevo che il setup sarebbe stato lontano dall’ottimale, ho sentito subito che la macchina girava più a destra e il bilanciamento in generale era più imprevedibile del solito. È stato difficile, ma di certo non posso lamentarmi, alla fine essere in prima fila è un nel risultato, e considerando tutto quello che è accaduto, direi molto, molto buono. Ma ora ci dormo su, domani spero di avere una giornata senza imprevisti”.

Quando gli si fa notare che alle 19:30 indossa ancora le tuta, Antonelli si guarda e sorride. “Si, un po' troppo lunga questa giornata, vero?”. La prima fila da cui Kimi scatterà domani non preclude alcun risultato. Ma Antonelli è severo soprattutto con sé stesso. È consapevole di non aver avuto il sabato che avrebbe voluto, ed è ancora più consapevole di avere intorno a sé una squadra pronta a dare il massimo in ogni circostanza. Vuole essere all’altezza e dare il suo valore aggiunto. I primi riscontri stagionali hanno detto che c’è tutto per puntare al massimo, e Antonelli è consapevole che non potrà concedersi tanti passi a vuoto per arrivare dove vuole essere al termine della stagione.