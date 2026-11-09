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F1 | Antonelli, rabbia e rimpianti in Brasile: "Potevo vincere". Mercedes indaga sulla W17

Il campione del mondo lascia il Brasile con il rammarico di un successo sfumato dopo un'ottima partenza. Il passaggio alle slick ha cambiato la sua gara, ma la Mercedes sospetta un problema di assetto che ha condizionato entrambi i piloti. Wolff: "Le gomme posteriori erano completamente consumate, le anteriori come nuove".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 9 nov 2026, 16:32

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

È una domenica dai sentimenti contrastanti per Kimi Antonelli. A una settimana dalla conquista del titolo mondiale piloti in Messico, il ventenne italiano ha visto sfumare una vittoria che sembrava alla sua portata, proprio nel giorno in cui la Mercedes ha conquistato matematicamente il campionato Costruttori. Un paradosso completato da un altro dato: per la prima volta in questa stagione, la squadra di Brackley ha concluso un Gran Premio senza portare almeno una monoposto sul podio.

Antonelli aveva iniziato la gara nel migliore dei modi, sfruttando una partenza eccellente per portarsi al comando. Nelle condizioni iniziali, con pista bagnata e pneumatici intermedi, la Mercedes ha confermato un'ottima competitività, consentendo a Kimi di gestire la leadership con un passo convincente. Il quadro è cambiato con il passaggio alle gomme slick, quando il comportamento della W17 è diventato progressivamente più difficile da interpretare.

“Sono molto deluso per la gara, a dire il vero sono molto arrabbiato – ha ammesso Antonelli – ma per il momento metterò tutto da parte, perché abbiamo conquistato il titolo Costruttori e tutta la squadra se lo merita. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, che ha fatto e continua a fare tantissimo per me. Parlando della gara, però, è stata una grande delusione, perché eravamo in corsa per la vittoria”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

Il momento decisivo è arrivato dopo il passaggio alle gomme soft. Antonelli ha inizialmente faticato a trovare il giusto equilibrio, poi sembrava aver ritrovato un buon ritmo. Ma un'improvvisa perdita di aderenza al posteriore lo ha portato all'errore in curva 1, spalancando la strada a Lando Norris.

“Stavo iniziando a trovare il ritmo, poi è arrivato il testacoda. È qualcosa che devo ancora analizzare, perché non so spiegarmi come abbia perso il posteriore così rapidamente. Non ho avuto alcun preavviso. Già quando avevo montato le Soft avevo avvertito qualcosa di strano nel comportamento della macchina. Dobbiamo capire cosa sia successo, perché è lì che abbiamo perso la gara”.

La prima impressione è che Antonelli abbia spinto troppo considerando la temperatura non ancora perfette delle gomme, andando poi a frenare un po' fuori dalla linea ideale, ancora umida. Il problema non si è limitato al tempo perso nell'episodio. Il bloccaggio e lo scivolamento hanno danneggiato gli pneumatici, compromettendo il resto dello stint. Quando Antonelli ha potuto montare un nuovo treno di gomme, la competitività è tornata su livelli elevati, alimentando ulteriormente il rammarico per un'occasione sfumata.

La Mercedes sospetta un problema di assetto

Le indicazioni raccolte nel dopogara suggeriscono che le difficoltà di Antonelli non siano state esclusivamente legate a un errore di guida. Anche George Russell ha segnalato un comportamento anomalo della monoposto, un elemento che ha spinto i tecnici Mercedes ad approfondire le verifiche.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Entrambi hanno avuto a che fare con una macchina molto difficile da guidare in alcuni momenti – ha spiegato Toto Wolff – George non è uno che va in testacoda all'uscita della pitlane, e lo stesso vale per Kimi. Tutti e due hanno descritto un comportamento molto strano, quasi come se ci fosse qualcosa di rotto nella sospensione oppure una pressione eccessiva degli pneumatici”.

Wolff ha poi indicato un elemento particolarmente significativo emerso dall'analisi delle gomme al termine della corsa. “Credo che abbiamo sbagliato qualcosa nelle pressioni o nell'assetto. Guardando le monoposto, gli pneumatici posteriori erano completamente consumati, mentre quelli anteriori sembravano nuovi. C'è qualcosa che non abbiamo individuato. Eppure, in alcuni momenti della gara eravamo velocissimi".

Una lettura condivisa anche da Andrew Shovlin, responsabile degli ingegneri di pista Mercedes, secondo il quale la squadra non è riuscita a massimizzare il potenziale mostrato nelle diverse fasi della corsa.

“Kimi sembrava in una posizione molto favorevole nelle prime fasi e aveva un buon passo sia con le intermedie sia con le Soft, ma il testacoda ha compromesso il suo pomeriggio. Dobbiamo capire lo strano bilanciamento che ha segnalato dopo il passaggio alle slick. Anche George ha avuto problemi simili”.

Il quarto e quinto posto finali rappresentano quindi un risultato inferiore alle aspettative, soprattutto considerando il potenziale mostrato nelle fasi iniziali. La Mercedes lascia Interlagos con un titolo mondiale in tasca, ma anche con un interrogativo tecnico da risolvere.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il rammarico di Kimi e l'affetto del Brasile

Per Antonelli la delusione ha anche una componente emotiva. Il pubblico brasiliano gli ha riservato un'accoglienza particolarmente calorosa, alimentata inevitabilmente dal legame che si è creato tra il giovane italiano e la famiglia Senna.

“Volevo davvero vincere qui in Brasile, davanti a questo pubblico incredibile. Il sostegno che ho ricevuto durante tutto il weekend è stato speciale. Sarebbe stato bellissimo concludere con una vittoria, ma purtroppo non ci sono riuscito. Spero di tornare il prossimo anno e riuscire a vincere”.

Anche Wolff è tornato sul paragone tra Antonelli e Ayrton Senna, un accostamento che in passato aveva preferito scoraggiare per evitare di caricare di ulteriori aspettative un pilota così giovane. “Kimi è Kimi e Senna era Senna. È bello vedere come la famiglia Senna lo abbia accolto. Dicono che sia la prima volta che vedono una sorta di secondo Senninha. Forse, a questo punto, possiamo dire che è un piccolo Senna, ma non ancora Senna. Lasciamolo crescere”. La domenica di Interlagos resterà una giornata particolare nella stagione di Antonelli. Il titolo Costruttori rappresenta il completamento di un'annata straordinaria, ma non cancella la delusione per un successo che avrebbe voluto aggiungere al suo palmarès.

“Questa squadra mi ha aiutato a realizzare il mio sogno la scorsa settimana – ha concluso Kimi – e oggi sono felicissimo che siamo riusciti a raggiungere insieme anche questo obiettivo. Ci godremo il momento, ma vogliamo continuare a vincere. Continueremo a spingere per chiudere la stagione nel migliore dei modi”

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