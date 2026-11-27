Ultime notizie
Formula 1 Qatar
F1 | Antonelli promuove la riunione con la FIA: "Troppe regole rischiano di scoraggiare i sorpassi"
Il pilota Mercedes soddisfatto del meeting tra FIA e piloti tenutasi in Qatar. Secondo Kimi non è necessario modificare le attuali linee guida, ma rivedere il criterio con cui vengono applicate. Tra le proposte emerse c'è quella di imporre la restituzione immediata della posizione anziché infliggere penalità in secondi.
Roberto Chinchero
Pubblicato: 27 nov 2026, 10:14
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Non servono nuove regole, ma un diverso approccio nel farle rispettare. È questo il messaggio emerso dalle dichiarazioni di Kimi Antonelli al termine della riunione tra piloti e FIA tenutasi alla vigilia del Gran Premio del Qatar. Un confronto che ha permesso ai protagonisti di esprimere il loro punto di vista su diversi episodi controversi della stagione, facendo emergere una sostanziale unità di vedute.
“Credo sia stato importante soprattutto per i commissari capire come noi piloti valutiamo determinate situazioni – ha spiegato Antonelli – e l'aspetto positivo è che la maggior parte di noi era concorde nel giudicare gli episodi che abbiamo analizzato. Non credo che sia necessario modificare le linee guida, quanto piuttosto comprendere il nostro punto di vista e accettare che in alcune circostanze si tratti semplicemente di incidenti di gara. Ci sono situazioni talmente al limite in cui è molto difficile stabilire chi abbia torto”.
Secondo Antonelli ampliare ulteriormente il ventaglio delle casistiche contemplate nelle linee guida rischierebbe di avere conseguenze negative sullo spettacolo in pista. Il timore è che il rischio di incorrere in una sanzione possa diventare un deterrente nel momento in cui un pilota valuta l'opportunità di tentare un sorpasso.
“Credo che le attuali linee guida siano buone perché ci consentono di correre. Se iniziassimo ad introdurre molte altre norme, potremmo ritrovarci nella condizione di non provare neppure ad attaccare con decisione un'altra monoposto, perché saremmo talmente esposti al rischio di una penalità che non varrebbe la pena provarci. A volte la sanzione è giusta, in altre circostanze è un po' troppo severa rispetto all'episodio”.
Nel corso della riunione è emersa anche una proposta concreta in merito ai sorpassi completati traendo vantaggio da un'escursione oltre i limiti della pista. Il ricorso alle penalità in secondi, infatti, non sempre garantisce un'equità di trattamento. Un pilota al volante di una monoposto più competitiva ha maggiori possibilità di neutralizzare la sanzione accumulando il margine necessario sull'avversario.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
“Abbiamo discusso molto delle situazioni in cui si taglia una curva nel tentativo di effettuare un sorpasso. Crediamo che la soluzione più efficace sarebbe comunicare immediatamente al pilota di restituire la posizione. Quando si riceve una penalità in secondi, se si dispone di un vantaggio in termini di passo, a volte si riesce a costruire il margine necessario per annullarne gli effetti. Restituire subito la posizione sarebbe più equo”.
Antonelli ha espresso grande soddisfazione anche in merito alla futura introduzione dei commissari permanenti. Oltre alla maggiore uniformità di giudizio, Kimi auspica una riduzione dei tempi necessari per arrivare a un verdetto, evitando che l'esito di una corsa possa essere determinato da una decisione tardiva.
“Avere sempre le stesse persone consentirà di avere una maggiore coerenza nelle valutazioni, perché inevitabilmente persone diverse vedono le cose in modo differente. Spero che questo possa aiutare anche a prendere decisioni più rapidamente. Durante una gara sarebbe meglio sapere subito se si riceverà o meno una penalità, anziché dover attendere la fine della corsa. Sotto molti aspetti credo che avere commissari permanenti sarà molto positivo per il nostro sport”.
La FIA (a sorpresa) ha predisposto un software che ha permesso a tutti i piloti di poter giudicare gli episodi analizzati attraversi i propri smartphone, così da permettere un giudizio più personale possibile e non influenzabile. Ogni caso è stato giudicato scegliendo tra tre opzioni disponibili, e un po' a sorpresa, nella maggior parti delle situazioni valutate, il giudizio dei piloti è stato unanime o con una forte maggioranza.
Leggi anche:
Formula 1F1 | Haas: l'ala reverse che non ha girato a Las Vegas verrà testata nelle prove libere
Formula 1F1 | Incontro FIA-piloti: perché la penalità "leggera" a Leclerc in Messico ha spinto a chiedere sanzioni più severe
Formula 1F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”
Formula 1F1 | Mercedes: lo studio dei cestelli non si ferma mai. L'obiettivo portare le gomme in finestra di temperatura
Formula 1F1 | Leclerc sincero: “Con Hamilton non funziona, serve una soluzione”. E smentisce il ruolo di prima guida
Formula 1F1 | Hadjar spiega il cedimento dell’ala anteriore a Las Vegas: “Due decimi prima e non sarebbe successo”
Formula 1F1 | Norris: “A Las Vegas ci siamo divertiti, ma siamo stati in balia della batteria”
Formula 1F1 | Antonelli: “A Las Vegas ho mandato in tilt il sistema. Il 2027 sarà una lotta”
Formula 1F1 | Aston Martin: Alonso salta la giornata media per un forte attacco intestinale
Formula 1F1 | Simulazione Megaride: a Lusail bisogna gestire l'elevato stress termo-meccanico delle gomme
Formula 1F1 | Haas, il "caso" Bearman ha un lieto fine: ufficiale il rinnovo anche per il 2027
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente F1 | Russell: “I commenti di Max? Mi hanno fatto sorridere. Il mio errore è essere troppo onesto”
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Roberto Chinchero
F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”
Formula 1
Formula 1
Qatar
17 h
F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”
F1 | Leclerc sincero: “Con Hamilton non funziona, serve una soluzione”. E smentisce il ruolo di prima guida
Formula 1
Formula 1
Qatar
18 h
F1 | Leclerc sincero: “Con Hamilton non funziona, serve una soluzione”. E smentisce il ruolo di prima guida
F1 | Hadjar spiega il cedimento dell’ala anteriore a Las Vegas: “Due decimi prima e non sarebbe successo”
Formula 1
Formula 1
Las Vegas
18 h
F1 | Hadjar spiega il cedimento dell’ala anteriore a Las Vegas: “Due decimi prima e non sarebbe successo”
More from
Andrea Kimi Antonelli
F1 | Mercedes: lo studio dei cestelli non si ferma mai. L'obiettivo portare le gomme in finestra di temperatura
Formula 1
Formula 1
Qatar
2 h
F1 | Mercedes: lo studio dei cestelli non si ferma mai. L'obiettivo portare le gomme in finestra di temperatura
F1 | Antonelli: “A Las Vegas ho mandato in tilt il sistema. Il 2027 sarà una lotta”
Formula 1
Formula 1
Qatar
20 h
F1 | Antonelli: “A Las Vegas ho mandato in tilt il sistema. Il 2027 sarà una lotta”
F1 | Antonelli: ecco perché aver alzato il piede ha mandato in confusione la PU spegnendo i sogni di vittoria
Formula 1
Formula 1
Las Vegas
4 g
F1 | Antonelli: ecco perché aver alzato il piede ha mandato in confusione la PU spegnendo i sogni di vittoria
More from
Mercedes
F1 | Russell: “I commenti di Max? Mi hanno fatto sorridere. Il mio errore è essere troppo onesto”
Formula 1
Formula 1
Qatar
40 min
F1 | Russell: “I commenti di Max? Mi hanno fatto sorridere. Il mio errore è essere troppo onesto”
F1 | Ecco come Russell ha perso la possibilità di vincere e il podio a Las Vegas
Formula 1
Formula 1
Las Vegas
3 g
F1 | Ecco come Russell ha perso la possibilità di vincere e il podio a Las Vegas
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1 9 ago 2024
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Ultime notizie
F1 | Antonelli promuove la riunione con la FIA: "Troppe regole rischiano di scoraggiare i sorpassi"
Formula 1
F1 Formula 1
Qatar
6 min
F1 | Antonelli promuove la riunione con la FIA: "Troppe regole rischiano di scoraggiare i sorpassi"
MotoGP | Clamoroso: Marc Marquez ha annunciato il ritiro a fine stagione!
MotoGP
MtGP MotoGP
Valencia
27 min
MotoGP | Clamoroso: Marc Marquez ha annunciato il ritiro a fine stagione!
F1 | Russell: “I commenti di Max? Mi hanno fatto sorridere. Il mio errore è essere troppo onesto”
Formula 1
F1 Formula 1
Qatar
40 min
F1 | Russell: “I commenti di Max? Mi hanno fatto sorridere. Il mio errore è essere troppo onesto”
MotoGP | Acosta: "Non si può paragonare chi ha dieci titoli con chi ha vinto solo una gara"
MotoGP
MtGP MotoGP
Valencia
1 h
MotoGP | Acosta: "Non si può paragonare chi ha dieci titoli con chi ha vinto solo una gara"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti