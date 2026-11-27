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F1 | Antonelli promuove la riunione con la FIA: "Troppe regole rischiano di scoraggiare i sorpassi"

Il pilota Mercedes soddisfatto del meeting tra FIA e piloti tenutasi in Qatar. Secondo Kimi non è necessario modificare le attuali linee guida, ma rivedere il criterio con cui vengono applicate. Tra le proposte emerse c'è quella di imporre la restituzione immediata della posizione anziché infliggere penalità in secondi.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 27 nov 2026, 10:14

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Non servono nuove regole, ma un diverso approccio nel farle rispettare. È questo il messaggio emerso dalle dichiarazioni di Kimi Antonelli al termine della riunione tra piloti e FIA tenutasi alla vigilia del Gran Premio del Qatar. Un confronto che ha permesso ai protagonisti di esprimere il loro punto di vista su diversi episodi controversi della stagione, facendo emergere una sostanziale unità di vedute.

“Credo sia stato importante soprattutto per i commissari capire come noi piloti valutiamo determinate situazioni – ha spiegato Antonelli – e l'aspetto positivo è che la maggior parte di noi era concorde nel giudicare gli episodi che abbiamo analizzato. Non credo che sia necessario modificare le linee guida, quanto piuttosto comprendere il nostro punto di vista e accettare che in alcune circostanze si tratti semplicemente di incidenti di gara. Ci sono situazioni talmente al limite in cui è molto difficile stabilire chi abbia torto”.

Secondo Antonelli ampliare ulteriormente il ventaglio delle casistiche contemplate nelle linee guida rischierebbe di avere conseguenze negative sullo spettacolo in pista. Il timore è che il rischio di incorrere in una sanzione possa diventare un deterrente nel momento in cui un pilota valuta l'opportunità di tentare un sorpasso.

“Credo che le attuali linee guida siano buone perché ci consentono di correre. Se iniziassimo ad introdurre molte altre norme, potremmo ritrovarci nella condizione di non provare neppure ad attaccare con decisione un'altra monoposto, perché saremmo talmente esposti al rischio di una penalità che non varrebbe la pena provarci. A volte la sanzione è giusta, in altre circostanze è un po' troppo severa rispetto all'episodio”.

Nel corso della riunione è emersa anche una proposta concreta in merito ai sorpassi completati traendo vantaggio da un'escursione oltre i limiti della pista. Il ricorso alle penalità in secondi, infatti, non sempre garantisce un'equità di trattamento. Un pilota al volante di una monoposto più competitiva ha maggiori possibilità di neutralizzare la sanzione accumulando il margine necessario sull'avversario.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Abbiamo discusso molto delle situazioni in cui si taglia una curva nel tentativo di effettuare un sorpasso. Crediamo che la soluzione più efficace sarebbe comunicare immediatamente al pilota di restituire la posizione. Quando si riceve una penalità in secondi, se si dispone di un vantaggio in termini di passo, a volte si riesce a costruire il margine necessario per annullarne gli effetti. Restituire subito la posizione sarebbe più equo”.

Antonelli ha espresso grande soddisfazione anche in merito alla futura introduzione dei commissari permanenti. Oltre alla maggiore uniformità di giudizio, Kimi auspica una riduzione dei tempi necessari per arrivare a un verdetto, evitando che l'esito di una corsa possa essere determinato da una decisione tardiva.

“Avere sempre le stesse persone consentirà di avere una maggiore coerenza nelle valutazioni, perché inevitabilmente persone diverse vedono le cose in modo differente. Spero che questo possa aiutare anche a prendere decisioni più rapidamente. Durante una gara sarebbe meglio sapere subito se si riceverà o meno una penalità, anziché dover attendere la fine della corsa. Sotto molti aspetti credo che avere commissari permanenti sarà molto positivo per il nostro sport”.

La FIA (a sorpresa) ha predisposto un software che ha permesso a tutti i piloti di poter giudicare gli episodi analizzati attraversi i propri smartphone, così da permettere un giudizio più personale possibile e non influenzabile. Ogni caso è stato giudicato scegliendo tra tre opzioni disponibili, e un po' a sorpresa, nella maggior parti delle situazioni valutate, il giudizio dei piloti è stato unanime o con una forte maggioranza.

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