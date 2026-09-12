F1 | Antonelli porta la Mercedes a 11 millesimi dalla pole: in gara servirà pazienza

Per undici millesimi Kimi Antonelli non ha completato un sabato che sarebbe stato quasi perfetto. È il margine mancato per conquistare la pole position sul Madring, al termine di una qualifica nella quale la Mercedes ha confermato quanto di buono aveva mostrato nelle prove libere. Alla vigilia del weekend Toto Wolff non pensava di avere a disposizione una monoposto in grado di puntare alla prima posizione, ma con il passare delle sessioni lo scenario è cambiato.

“Arrivando qui non ci aspettavamo di essere in lotta per la pole – ha confermato Wolff – ma avvicinandoci alle qualifiche abbiamo mostrato un buon passo e abbiamo iniziato a pensare di poter avere un’opportunità per conquistare la prima posizione”.

L’opportunità c’è stata. Antonelli l’ha sfruttata quasi fino in fondo, arrendendosi soltanto all’ultimo giro di Lando Norris, il capolavoro con cui il pilota McLaren ha ribaltato una qualifica che fino a quel momento non lo aveva mai visto come riferimento. “Ci siamo andati vicini – ha ammesso Wolff – ma alla fine Lando ha tirato fuori il giro del weekend. Bisogna riconoscere i suoi meriti e quelli della McLaren. Siamo comunque relativamente soddisfatti della nostra prestazione, perché ci dà la possibilità di affrontare la gara con buone prospettive”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antonelli ha qualche piccolo rimpianto. Undici millesimi sono una distanza che porta inevitabilmente a ripercorrere mentalmente ogni curva alla ricerca del punto in cui sarebbe stato possibile trovare qualcosa in più. Kimi ne ha individuati due: la prima chicane e curva 13, subito dopo la sopraelevata.

Nel primo tentativo della Q3 Antonelli aveva rischiato molto proprio in quel punto, perdendo momentaneamente il controllo della monoposto. Un episodio che ha inevitabilmente condizionato l’approccio nel giro decisivo. “Ho avuto un bel momento di tensione nel primo giro della Q3 e non avevo più la stessa fiducia per spingere altrettanto in ingresso – ha spiegato – ma nel complesso è stato un giro pulito. Non ho molto da recriminare. È una pista sulla quale non è semplice mettere tutto insieme”.

Forse è proprio questo l’aspetto più significativo della seconda posizione di Antonelli. Il Madring propone praticamente tutte le tipologie di curva: sezioni lente, chicane, percorrenze ad alta velocità e la lunga curva sopraelevata “Monumental”. Trovare un compromesso di assetto efficace non è semplice, così come preparare gli pneumatici in modo da averli nella finestra corretta dall'inizio alla fine del giro.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Antonelli è riuscito a mettere insieme tutti questi elementi nel momento decisivo, confermando ancora una volta una capacità che nel corso della stagione è diventata uno dei suoi punti di forza: arrivare all’ultimo tentativo della qualifica con la fiducia necessaria per cercare il limite. Questa volta la pole è sfuggita per undici millesimi, ma la prima fila resta una posizione molto importante in vista di una gara nella quale sorpassare si preannuncia complicato.

Dall’altra parte del box il sabato di Russell ha avuto uno sviluppo differente. Il sesto posto finale è inferiore alle aspettative maturate dopo le prove libere e lo stesso George ha ammesso di non essere mai riuscito a trovare completamente il feeling necessario.

“È stata una qualifica difficile – ha spiegato Russell – il fattore principale che abbiamo dovuto gestire in tutte le sessioni è stato riuscire ad avere gli pneumatici nella finestra corretta. Avevo fatto un ottimo giro in Q1 e speravo di avere lo stesso potenziale nell’ultimo tentativo della Q3, ma purtroppo il giro è stato un po’ sporco”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il problema è diventato evidente da curva 11. Russell ha iniziato a soffrire di sottosterzo, perdendo un paio di decimi e mettendo ulteriormente sotto stress gli pneumatici anteriori. Da quel momento la temperatura è aumentata e il grip è progressivamente diminuito, innescando un effetto a catena che su un giro così lungo si paga pesantemente.

Wolff ha confermato come Russell non sia mai stato completamente a proprio agio con la monoposto. Nel corso della qualifica la Mercedes ha progressivamente aumentato l’incidenza dell’ala anteriore nel tentativo di dargli maggiore fiducia, ma su un circuito nuovo non è la situazione ideale. Ogni modifica cambia i riferimenti proprio quando un pilota avrebbe invece bisogno di consolidarli giro dopo giro.

“Cercavamo di aggiungere ala anteriore man mano che procedeva la qualifica per dargli più fiducia – ha spiegato Wolff – ma non è la posizione migliore in cui trovarsi per un pilota, soprattutto su un circuito nel quale hai bisogno di inanellare giri e prendere sempre maggiore confidenza con la macchina”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Il risultato finale è quindi una Mercedes a due facce, ma con una certezza importante: il potenziale c’è. Antonelli partirà dalla prima fila, Russell dalla terza, e la gara potrebbe offrire uno scenario molto diverso dalla qualifica.

Il grande punto interrogativo riguarda il degrado. Quanto visto venerdì ha sorpreso tutti e, se dovesse ripetersi, la gestione delle gomme potrebbe diventare il fattore decisivo. Antonelli ha sintetizzato lo scenario con un’immagine efficace: “Probabilmente nei primi dieci giri dovremo guidare come delle…nonne”.

Dietro la battuta c’è un tema molto concreto. Nei long run è emerso come spingere troppo nelle prime fasi dello stint possa provocare un rapido aumento del degrado, costringendo poi a pagare il conto nei giri successivi. Su una pista dove i sorpassi sembrano particolarmente difficili si creerà quindi un equilibrio delicato: proteggere gli pneumatici senza concedere troppo in termini di posizione in pista. È anche la variabile che potrebbe aiutare Russell nella rimonta. “Se il degrado elevato visto venerdì dovesse ripetersi – ha sottolineato George – ci saranno sicuramente delle opportunità per recuperare”.

Antonelli avrà invece un problema differente: partire accanto a Norris e capire quanto potrà permettersi di attaccarlo. Undici millesimi hanno separato i due al termine delle qualifiche. Domani la differenza potrebbe farla chi riuscirà meglio a resistere alla tentazione di andare forte troppo presto.