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F1 | Antonelli, pole da campione ad Austin: la zampata che riaccende le ambizioni Mercedes

Un giro straordinario e inatteso ha permesso ad Antonelli di conquistare la pole position ad Austin, sorprendendo anche il suo ingegnere di pista. La Mercedes raccoglie i primi risultati concreti del lavoro sugli aggiornamenti, ma Kimi guarda già alla gara: “Proverò a vincere”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 25 ott 2026, 09:29

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Sono queste le zampate dei campioni del mondo. Giri che non ti aspetti, che arrivano in giornate in cui le prime posizioni sembrano naturalmente destinate ad avversari che dispongono di monoposto più competitive. Kimi Antonelli ha firmato ad Austin una pole position che va oltre il risultato cronometrico, perché arrivata in un momento in cui la Mercedes sembrava destinata a recitare un ruolo da comprimaria nella lotta per la prima fila.

Non che la W17 abbia bisogno di dimostrare il proprio potenziale, ampiamente celebrato nella prima parte della stagione. Ma il quadro emerso al Circuit of the Americas fino alla Q3 non aveva offerto indicazioni tali da immaginare un Antonelli in grado di imporsi nella sfida per la pole position. Poi è arrivata la zampata, un giro straordinario completato con il primo set di pneumatici soft, un riferimento che nessuno è riuscito a migliorare nel secondo tentativo.

Una sorpresa anche per Peter Bonnington, l'ingegnere di pista di Kimi, che via radio non ha nascosto il proprio stupore. Ed è proprio questo uno degli aspetti che conferiscono valore alla prestazione di Antonelli: aver trovato qualcosa che fino a quel momento non sembrava esserci, nel momento in cui contava di più.

“È stata una sorpresa – ha ammesso Kimi – ma uno dei risultati più importanti di oggi è stato anche quello di non aver superato i track limits! Questo ci ha reso la vita un po' più semplice, perché non mi sono messo in una situazione complicata. Siamo riusciti a progredire durante tutta la sessione, costruendo passo dopo passo la prestazione. Sapevamo che saremmo stati vicini, ma la pole è stata decisamente una bella sorpresa”.

La pole di Austin rappresenta anche una prima, importante risposta agli interrogativi che hanno accompagnato la Mercedes nelle ultime settimane. L'introduzione del nuovo pacchetto di aggiornamenti ha aperto una fase più complessa del previsto, con la squadra impegnata a comprendere come sfruttare al meglio le novità tecniche. Un percorso che ha richiesto tempo e che, almeno fino alla vigilia delle qualifiche, non sembrava ancora completato.

“Abbiamo lavorato davvero tanto su questo pacchetto e stiamo ancora cercando di comprenderlo completamente – ha spiegato Antonelli – ma rispetto a Singapore abbiamo fatto un grande passo avanti. Dobbiamo continuare a lavorare e a capire, però questo è un buon risultato per tutta la squadra. Hanno fatto un lavoro straordinario nel portare questi aggiornamenti e finalmente stiamo iniziando a vederne i risultati”.

Il riscontro più incoraggiante arriva dalle curve medio-veloci, dove la W17 ha mostrato un comportamento convincente. Antonelli ha indicato soprattutto il primo e il secondo settore, con un riferimento particolare alla sequenza delle curve 8 e 9, come i punti in cui il nuovo pacchetto ha permesso di ottenere i maggiori benefici. Restano invece delle difficoltà nei tratti più lenti, un limite sul quale la Mercedes sta ancora lavorando.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La pole position cambia inevitabilmente anche le prospettive in vista della gara. Alla vigilia del weekend, considerando le difficoltà incontrate dalla Mercedes nell'ultimo periodo, un ritorno alla vittoria sembrava un obiettivo molto complicato. Non certo per mancanze di Antonelli, quanto per una competitività della monoposto che non aveva più garantito quella superiorità mostrata nella prima parte del campionato.

Il giro della Q3 non offre certezze sul passo gara, ma modifica gli equilibri di partenza. Kimi scatterà davanti a tutti, con la possibilità di gestire la corsa dalla posizione migliore. Resta da capire quanto la Mercedes sarà in grado di contrastare Red Bull e gli altri avversari sulla distanza, ma intanto Antonelli ha fatto ciò che fanno i top driver: sfruttare fino in fondo un'opportunità che alla vigilia sembrava improbabile.

“Proverò a disputare la miglior gara possibile, cercherò di vincere e poi vedremo cosa succederà – ha confermato – è bello concludere la giornata in questo modo, ma domani sarà un altro giorno. Max è stato molto veloce, così come Isack. Dovrò partire bene e poi vedremo cosa riusciremo a fare”.

C'è infine un altro elemento che rende particolare il sabato di Austin. Per la prima volta in questa stagione Antonelli si presenta alla vigilia di un Gran Premio con la possibilità matematica di conquistare il titolo mondiale. Un traguardo che fino a sette mesi fa sembrava lontanissimo e che ora è entrato concretamente nel suo orizzonte.

Kimi non nasconde che qualcosa sia cambiato, ma assicura di non avvertire il peso della situazione. Anzi, la posizione costruita in classifica sembra avergli restituito una maggiore serenità.

“È un weekend un po' diverso, ma l'obiettivo resta lo stesso. Devo continuare a fare il mio lavoro e, in realtà, sento di potermi godere ancora di più la guida. Naturalmente dobbiamo ancora disputare la gara, provare a vincere e vedere cosa succederà. Sono in un'ottima posizione, ma il mio approccio non cambia”.

A contribuire a questa tranquillità c'è anche la normalità della vita lontano dal circuito. Antonelli ha raccontato di trascorrere le serate con gli amici, giocando a carte e cercando di staccare mentalmente dalla pressione del weekend. “Ho un grande gruppo di persone intorno a me. Ci divertiamo, facciamo cose semplici che mi aiutano a rilassarmi. Poi, quando torno in pista, sono completamente concentrato”.

Una serenità che sembra accompagnarsi a una crescente maturità sportiva. Il mondiale potrebbe anche non chiudersi ad Austin, ma la pole position conquistata oggi ha già un significato importante. Perché nei campionati che si decidono sul filo dei dettagli, saper trovare un giro che nessuno si aspetta è spesso ciò che distingue un pilota molto veloce da un campione.

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