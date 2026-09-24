F1 | Antonelli: “Perso tanto tempo, ma il feeling è buono”. Si spera di salvare la PU per evitare altre penalità

Al termine della prima giornata di prove libere a Baku, per Andrea Kimi Antonelli ci sono sia una notizia incoraggiante che una negativa. Quella negativa riguarda il fatto che ha perso quasi l’equivalente di un’intera sessione a cavallo tra FP1 e FP2 a causa di un problema idraulico, che ha poi reso necessaria la sostituzione della power unit.

Verso metà del primo turno Antonelli è stato costretto a fermare la vettura a bordo pista per il cedimento dell’impianto idraulico, che a cascata ha mandato in crisi anche altri sistemi. Per prevenire eventuali principi d’incendio i commissari hanno utilizzato l’estintore, ma questo ha causato piccoli danni al motore, che mal digerisce il contatto con quelle sostanze chimiche.

Per precauzione, in attesa di analisi più approfondite per capire se la Power Unit possa essere recuperata, i tecnici Mercedes hanno deciso di sostituire il motore tra le due sessioni, mettendo da parte l’unità che con ogni probabilità era destinata a coprire il chilometraggio delle libere del venerdì. Al suo posto è stata montata un’altra unità già utilizzata in stagione, scelta che ha permesso di evitare qualsiasi penalità.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“La macchina è tornata ai box, credo, 15 minuti dopo la fine della sessione, ed era pronta a scendere in pista proprio mentre usciva la bandiera rossa in FP2. I meccanici hanno fatto un lavoro pazzesco per sostituire il motore, togliere quello vecchio e montare quello nuovo. Nessuna penalità, perché è uno già presente nella pool”, ha spiegato il Vice-Team Principal Bradley Lord a fine sessione.

Rimanendo sul tema motore, Antonelli ha spiegato che il team analizzerà l’unità smontata per capire se potrà essere recuperata, ma l’aspetto più importante è che, qualora risultasse riutilizzabile nel resto della stagione, l’italiano eviterebbe di incorrere nuovamente in una penalità.

Attualmente, infatti, Kimi è oltre il limite con il motore termico, ma su turbo e MGU-K ha ancora un’unità da poter montare prima di finire in penalità in attesa dell’ADUO. “Vedremo cosa succederà, ma stiamo facendo del nostro meglio per non prendere altre penalità quest’anno”, ha confermato Antonelli dopo le prove libere.

In attesa di capire quale sarà il destino di questo motore, la notizia positiva è che, nonostante il tempo perso, l’italiano non solo si è trovato a suo agio con la W17 tra le stradine azere, ma è anche riuscito a ottenere un buon riscontro cronometro. La Mercedes sembra confermare di avere un vantaggio consistente sui rivali, esattamente come ci si attendeva alla vigilia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

La Stella può contare su quello che appare come un chiaro vantaggio nella gestione della batteria lungo il giro. È vero che su questo tracciato esistono molte opportunità di recupero, ma è altrettanto decisivo capire come sfruttare quell’energia nel corso della tornata, perché il settore centrale è ricco di punti in cui le squadre tendono a disattivare molto presto l’MGU K.

Per questo motivo chi riesce a recuperare energia in modo più efficace e a mantenere attivo il motore elettrico per un periodo più lungo ottiene un vantaggio non solo sul rettilineo finale, ma anche nella zona centrale del tracciato. Proprio su questo fronte, mentre altri team sembrano costretti a sacrificare il settore centrale o l’ultimo allungo, Mercedes appare più flessibile, riuscendo a trovare qualcosa in accelerazione anche nei tratti del secondo intertempo.

Su una pista come quella di Baku la fiducia nella vettura si costruisce sessione dopo sessione e il tempo perso non aiuta. Non a caso, la maggior parte del tempo perso rispetto a Russell nasce proprio nei cambi di direzione del secondo settore dove si deve trovare a poco a poco il limite. Tuttavia, l’aspetto positivo è essere comunque riusciti a trovare un buon feeling già dai primi giri.

“È stata una giornata compromessa perché, con i problemi che abbiamo avuto, abbiamo perso molti giri in FP1 e metà della FP2, quindi mai l’ideale. Però, nel complesso, con i giri che ho fatto mi sono sentito abbastanza bene in macchina e il feeling era buono, anche se ovviamente c’è molto lavoro da fare in vista di domani”, ha poi aggiunto Antonelli.