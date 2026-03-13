F1 | Antonelli, penalità scongiurata: "Nessun impeding a Norris, era in un giro di preparazione"
Il pilota della Mercedes ha conquistato la prima fila accanto al compagno George Russell nella Sprint Qualifying di Shanghai ed è stato scagionato dall'investigazione per impeding ai danni del campione del mondo: i commissari infatti hanno confermato la sua versione, secondo cui il pilota della McLaren non era in un giro lanciato.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La prima Sprint Qualifying della stagione 2026 si è conclusa con un piccolo giallo. Dopo aver conquistato il secondo posto sulla griglia di partenza della gara breve del Gran Premio della Cina, Kimi Antonelli è infatti finito sotto investigazione per un possibile impeding ai danni di Lando Norris.
Il pilota della Mercedes stava uscendo dai box, quando alle sue spalle è arrivata la McLaren del campione del mondo in carica, che è stato costretto ad alzare il piede, trovandosi il bolognese in traiettoria, all'interno della curva 1.
In un primo momento, la sensazione era che per Kimi si sarebbe potuta palesare una penalità di tre posizioni in griglia, come già visto in passato in altre situazioni simili. Tuttavia, è stato proprio il pilota italiano a rassicurare immediatamente ai microfoni di Sky Sport F1, spiegando che in realtà Norris non era ancora in un giro lanciato, quindi si era detto convinto che non ci sarebbero state penalità.
"Non dovrebbe essere un impeding alla fine, perché stava facendo il giro di preparazione, quindi stava scaldando le gomme. Abbiamo già visto i dati, è arrivato quasi una trentina di km/h più piano, quindi non era lanciato per il giro e stava scaldando. Dunque, credo che non succederà niente", ha spiegato Antonelli. E la sua versione è stata confermata anche dai commissari, il cui verdetto è stato "no further action" proprio per gli stessi motivi.
"Il pilota della vettura 1 (Lando Norris) ci ha detto che stava effettuando un 'giro di riscaldamento' e non un giro veloce. In altre parole, non stava cercando attivamente di ottenere un tempo significativo quando la vettura 12 (Kimi Antonelli) è uscita dalla corsia dei box ed è entrata in pista. Se la vettura 1 fosse stata in un giro veloce, data la posizione della vettura 12 in pista, la vettura 12 avrebbe ostacolato inutilmente la vettura 1", spiega infatti la nota dei commissari, che sottolineano anche l'onestà di Lando nell'esposizione dei fatti.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
"Alla luce della chiara posizione assunta dal pilota della vettura 1, secondo cui non era stato ostacolato dalla vettura 12 poiché non stava cercando di ottenere un tempo sul giro significativo, non abbiamo intrapreso ulteriori azioni", conclude il provvedimento.
Proprio come a Melbourne, Kimi è riuscito a guadagnarsi la prima fila accanto al compagno George Russell, che però sembra avere ancora un briciolo di feeling in più con la W17, come confermato dal distacco di quasi tre decimi rimediato anche oggi a Shanghai.
"Ho fatto un po' di fatica col sottosterzo in qualifica. Soprattutto in curva 1 faccio un po' di fatica a portare velocità. Con le soft ho fatto anche un errore nell'ultimo settore e ho perso tanto. Quindi complimenti a George, però domani sarò comunque in prima fila e c'è tutto da giocarsi sia nella Sprint che in qualifica".
Quando poi gli è stato chiesto se, al netto delle sbavature di cui ha parlato, ci sia del margine per migliorare anche il feeling con la sua vettura, ha concluso: "Mi trovo bene con la macchina, anche se ovviamente ci sono ancora alcuni dettagli da mettere a punto. Domani comunque cercheremo di partire bene e di ottenere un buon risultato".
