F1 | Antonelli padrone del sabato: si prende anche la pole per il GP a Silverstone davanti alle Ferrari

Ieri l’aveva soltanto sfiorata, mancandola per undici millesimi. Oggi, invece, Andrea Kimi Antonelli si è ripreso tutto con gli interessi: dopo aver vinto la gara sprint superando in pista la Ferrari di Lewis Hamilton, l’italiano ha conquistato anche la pole position per il Gran Premio di domani, assicurandosi la partenza dalla prima casella.

Una pole che riafferma la superiorità della Stella sul giro secco e, soprattutto, di Antonelli nel duello interno: un giro costruito soprattutto nell'ultimo settore dove, per dare un'idea, ha rifilato tre decimi a George Russell. Mercedes non aveva nascosto che ieri fosse mancato qualcosa sul fronte del setup, sia nella gestione dell’energia sia nel bilanciamento aerodinamico, con una vettura molto caricata sull’anteriore che aveva sofferto le folate di vento laterale tipiche di Silverstone.

Oggi, però, la Freccia d’Argento è tornata davanti a tutti, affiancata da una Ferrari che è riuscita a mettersi alle spalle ancora una volta sia le Red Bull sia le McLaren. Un risultato solido in vista della gara di domani, con buone prospettive per giocarsi il podio. Rispetto alla qualifica del venerdì cambia però l’ordine interno: questa volta davanti, in seconda posizione, c’è Charles Leclerc, che dopo la sprint aveva confermato la scelta di virare verso un cambio di filosofia sul fronte del setup.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Martin Trenkler / LAT Images via Getty Images

Il monegasco ha spiegato di essersi trovato più a suo agio, conquistando la prima fila a poco meno di due decimi dalla pole di Antonelli. Chiude terzo l’altro ferrarista, Lewis Hamilton, il cui gap si amplia fino a tre decimi e mezzo. Accanto al britannico della Rossa scatterà un suo connazionale, George Russell, che non è riuscito ad andare oltre il quarto posto.

Non è stata una sessione lineare per il pilota della Mercedes, che in Q1 è finito nella ghiaia toccando il muro dopo un lungo. Fortunatamente Russell è riuscito a rientrare in pista, anche se in Q2 ha poi chiesto di sostituire il sedile. Quinto tempo per Isack Hadjar, autore di un’ottima qualifica nonostante un distacco di circa sei decimi dalla pole di Antonelli: il francese si è tolto anche la soddisfazione di mettersi alle spalle il leader del team, Max Verstappen, settimo.

A dividere le due Red Bull sarà Lando Norris, che quest’anno sta disputando una stagione magari lontana dai riflettori ma decisamente migliore di quanto suggerisca la classifica. Più staccata l’altra vettura papaya di Oscar Piastri, ottava, a circa nove decimi da Antonelli. Chiudono la top ten le due Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson, che confermano il loro ruolo di riferimento nel centro gruppo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Paul Foster

Particolarmente interessante è il caso di Audi che, anche su una pista dove la potenza del motore termico conta in modo significativo, è riuscita comunque a sfiorare la Q3 con Gabriel Bortoleto, rimasto escluso dall’ultima manche per appena 32 millesimi. Un pizzico di rammarico è inevitabile per un obiettivo mancato così di misura, ma il fatto di essere arrivati così vicini alla top ten su un tracciato considerato ostico rappresenta un segnale decisamente positivo.

Se il brasiliano ha mancato la Q3 per soli tre centesimi, il divario di tutti i piloti alle sue spalle è decisamente più ampio, a partire da quello di Pierre Gasly, dodicesimo ma distante ben sei decimi dall’ultimo tempo utile per accedere al turno successivo. Un deficit importante, così come quello di Nico Hulkenberg, che non è andato oltre il tredicesimo posto, rimanendo però nettamente staccato dal compagno di squadra.

Segue Oliver Bearman con la prima delle due Haas, che rispetto alla giornata di ieri è riuscita a compiere un buon passo in avanti, come sottolineato da entrambi i piloti. Un progresso concreto, ma chiaramente non sufficiente a sovvertire quello che è l’attuale potenziale della VF‑26, ancora indietro sul fronte dello sviluppo rispetto alla concorrenza, soprattutto se messa a confronto con la versione più brillante ammirata a inizio stagione.

Ad occupare l’ottava fila saranno le due Williams, con Carlos Sainz che, pur con un giro da lui stesso definito “orrendo”, è riuscito comunque a mettersi alle spalle il compagno di squadra. A Grove si attende con impazienza la pausa estiva, quando dovrebbe arrivare una vettura profondamente aggiornata per provare a riavvicinarsi alla zona centrale della classifica e tornare a lottare con i migliori team di questo gruppo.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ad aprire la terzultima fila sarà Esteban Ocon che, come già accaduto nelle qualifiche del venerdì, non è riuscito a superare il taglio della Q1, venendo eliminato nella prima manche per appena 42 millesimi da Alex Albon, capace di salvarsi sul finale per pochi centesimi. Il francese, tuttavia, ha dovuto anche alzare il piede a causa di una bandiera gialla negli ultimi metri del giro. La nota positiva è che, però, si è sentito più a suo agio con la monoposto rispetto a ieri.

Stesso destino per Valtteri Bottas, il cui distacco dall’ultimo tempo utile per accedere alla Q2 si amplia fino a sfiorare i sei decimi. Passo dopo passo, la Cadillac sta cercando di avvicinarsi al resto del centro gruppo e, considerando quale fosse il gap iniziale, a tratti di oltre due secondi, il percorso di crescita procede davvero a piccoli ma concreti passi. Scatterà invece dalla penultima fila Franco Colapinto, autore di un testacoda nel suo tentativo conclusivo.

L’argentino, che si trovava in zona eliminazione, stava cercando di firmare un tempo che lo riportasse tra i primi sedici, ma nella parte più veloce del secondo settore ha perso il posteriore, finendo in testacoda sull’erba e sollevandosi brevemente da terra. Fortunatamente non ha riportato danni rilevanti, ma la sua qualifica si è chiusa con un diciannovesimo posto e una gara che si preannuncia in salita.

Chiudono lo schieramento la Cadillac di Sergio Perez e le due Aston Martin, con Lance Stroll che ha preceduto Fernando Alonso di circa un decimo e mezzo, ma con un distacco enorme di oltre due secondi dall’ultimo tempo utile per accedere alla Q2. La monoposto britannica, oltre alla evidente carenza di potenza, non sta brillando nemmeno nella percorrenza delle curve, dove pesano la mancanza di aggiornamenti in attesa della versione 2.0 prevista per l’Ungheria, il peso extra e le difficoltà aerodinamiche.