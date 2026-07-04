F1 | Antonelli: "Nella Sprint eravamo più veloci, ma le Ferrari sono due, quindi non sarà facile"
Dopo essersi imposto nella Sprint, il pilota della Mercedes ha completato un sabato da sogno diventando il primo italiano a fare la pole position a Silverstone dopo Alberto Ascari nel 1953. Il leader del Mondiale sembra poter essere il favorito anche domani, ma non si fida delle due Ferrari che partono dietro di lui con Leclerc e Hamilton.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Dire Kimi Antonelli ormai è sempre più sinonimo di record. Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 ha offerto un altro saggio del grande talento del pilota della Mercedes, che prima si è preso la sua prima affermazione in carriera in una Sprint, spuntandola nel duello con il padrone di casa Lewis Hamilton. Poi ha completato una giornata perfetta, firmando anche la sua prima pole position sulla pista di Silverstone. E in entrambi i casi è diventato il più giovane a centrare questo traguardo.
Ma non è tanto questo ad impressionare del 19enne bolognese, quanto l'autorità con cui riesce a fare queste imprese nonostante la sua giovane età. Nella Q3, per esempio, aveva già ottenuto il miglior tempo nel primo run, ma se nel secondo non fosse riuscito a scendere fino a 1'28"211, facendo un T3 davvero strepitoso, si sarebbe visto strappare la pole dalla Ferrari di Charles Leclerc. E' normale, dunque, che fosse particolarmente fiero del giro che lo ha messo davanti a tutti.
"È stato un giro davvero ben fatto. È stato un giro in cui sono riuscito a mettere insieme tutti gli elementi. Nel primo settore ho faticato un po’ per tutta la sessione. Lì sono stato un po’ poco costante, ma nel secondo e nel terzo settore mi sono sentito molto bene. È stato un ottimo giro", ha detto Antonelli durante le interviste di rito, dopo essere diventato il primo poleman italiano a Silverstone dopo Alberto Ascari nel 1953, a proposito di primati.
Tra le altre cose, nel giro di lancio non aveva preso benissimo il fatto di essere stato mandato in pista per primo dalla sua squadra, ma è riuscito a non perdere la calma: "Non mi piace partire per primo nell'ultimo run, quindi ero un po' nervoso durante il giro di uscita. Poi però ho cercato semplicemente di concentrarmi su quello che dovevo fare e, per fortuna, ha funzionato".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
In generale però non è stata una qualifica semplice, perché il vento si è rivelato particolarmente fastidioso per la W17, quindi la pole ha ancora più valore: "Diciamo che l'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo giro con le gomme usate ho cercato di prendere un po' il ritmo, soprattutto anche dopo la Sprint. Per nel primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3, un po' per il vento e un po' perché i freni erano un po' freddi. Non è stato il massimo, però devo dire che poi nella Q3 è andato tutto per il verso giusto".
Dopo essere stato battuto nella Sprint di stamani, Hamilton ha detto di aspettarsi una fuga da parte di Kimi nella gara di domani. Lui però sembra almeno un pizzico preoccupato all'idea di avere entrambe le Ferrari alle sue spalle in griglia: "Si, perché intanto sono in due, poi all'inizio della Sprint oggi Lewis andava molto forte. Sicuramente non sarà facile, dovrò cercare di fare una buona partenza e prendere subito un buon ritmo. Bisognerà provare ad uscire almeno dalla zona overtake, ma non sarà facile, soprattutto se ci sarà così tanto vento come oggi".
Tuttavia, ha dovuto anche ammettere che nella gara breve la sua Mercedes ha dato la sensazione di averne di più delle SF-26: "Beh, nella Sprint sì, avevamo sicuramente una vettura più veloce. Soprattutto, sembriamo un po’ più a nostro agio con le gomme. Quindi, sì, speriamo di poter mantenere questo vantaggio anche domani", ha concluso.
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