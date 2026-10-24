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F1 | Antonelli, Mercedes ritrova il passo ad Austin: la sfida è centrare la finestra della W17

Dopo una FP1 complicata, Antonelli ha chiuso la seconda sessione a soli cinque centesimi da Leclerc. Gli aggiornamenti Mercedes confermano segnali incoraggianti, ma Bradley Lord avverte: “La finestra operativa è ancora molto stretta”. Kimi può puntare in alto in un confronto che vede quattro squadre racchiuse in margini minimi.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 24 ott 2026, 08:13

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Il venerdì di Kimi Antonelli ad Austin si è concluso con indicazioni incoraggianti. Non soltanto per il secondo tempo ottenuto nella sessione pomeridiana, a cinque centesimi dalla Ferrari di Charles Leclerc, ma soprattutto per il percorso compiuto dalla Mercedes nel corso della giornata. Dopo una prima sessione difficile, nella quale la W17 aveva evidenziato problemi di bilanciamento, il lavoro svolto tra FP1 e FP2 ha consentito alla squadra di ritrovare competitività, riportando Antonelli nelle posizioni di vertice.

Un risultato che assume un significato particolare considerando la situazione tecnica della Mercedes. Dopo le scelte differenti adottate nelle gare precedenti, Antonelli e George Russell hanno affrontato il venerdì con la stessa configurazione aerodinamica, comprendente il pacchetto di aggiornamenti introdotto in Malesia e la nuova ala anteriore vista nelle FP1 di Singapore. Bradley Lord, deputy team principal della Mercedes, ha confermato che l'intenzione è di mantenere quest'ultima soluzione per tutto il weekend.

La mattinata non era stata semplice. Entrambi i piloti avevano lamentato difficoltà soprattutto nelle curve lente, con frequenti bloccaggi in frenata che compromettevano sia la prestazione sul giro secco sia il passo nelle simulazioni di gara. Mercedes aveva scelto di esplorare una finestra di assetti piuttosto ampia, ma i primi riscontri non erano stati quelli sperati.

“Non abbiamo disputato una buona prima sessione – ha confermato Andrew Shovlin, responsabile degli ingegneri di pista Mercedes – volevamo esplorare una gamma più ampia di assetti con gli aggiornamenti presenti su entrambe le monoposto, ma abbiamo sofferto parecchio i bloccaggi in frenata. Era un limite importante sia sul giro singolo sia nei long run. Per la sessione pomeridiana abbiamo modificato la configurazione delle vetture e questo sembra averci portato in una situazione migliore. Abbiamo avuto meno problemi di bilanciamento, la monoposto era più prevedibile e i tempi sono migliorati di conseguenza”.

Il salto di qualità è stato evidente, ma non significa che Mercedes abbia risolto tutte le difficoltà. Lord ha infatti confermato che la W17 continua ad avere una finestra operativa piuttosto ristretta, un aspetto che rende fondamentale individuare il corretto compromesso di assetto.

“Non sono sicuro che la finestra sia diventata più ampia – ha spiegato Lord – ci è voluto un po' per trovare la quadra. Nelle FP1 eravamo piuttosto in difficoltà, mentre nelle FP2 abbiamo individuato una direzione decisamente migliore. Sappiamo che la finestra operativa è stretta e il nostro compito è centrarla, un po' come cercare di far passare il filo nella cruna di un ago”.

Una situazione che spiega anche la prudenza nelle valutazioni sul potenziale Mercedes. Quando la W17 viene portata nelle condizioni ideali può essere estremamente competitiva, ma riuscire a ripetere quella prestazione con continuità resta una delle sfide principali per gli ingegneri.

George Russell, Mercedes

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Antonelli ha trovato maggiore fiducia nella monoposto e ha completato un giro veloce che lo ha portato a ridosso della Ferrari di Leclerc. Una prestazione interessante anche per un dettaglio: nel suo miglior tentativo Kimi non è apparso particolarmente aggressivo nell'affrontare le curve 19 e 20, due punti nei quali il rischio di superare i limiti della pista è elevato. Una scelta che potrebbe aver lasciato un piccolo margine di prestazione, pur senza offrire garanzie su quanto sia effettivamente recuperabile.

Lord ha inoltre spiegato alcuni aspetti del rendimento Mercedes nel terzo settore, dove Ferrari e Red Bull sono apparse leggermente più competitive. Il punto chiave è preservare gli pneumatici posteriori nel tratto più tortuoso, evitando di arrivare all'ultima curva con una perdita eccessiva di aderenza.

“Bisogna mantenere gli pneumatici posteriori in buone condizioni lungo il tratto tortuoso, così da avere ancora prestazione nell'ultima curva – ha spiegato Lord – in parte è anche una questione di gestione dell'energia: altre squadre ne rilasciano un po' di più nel lungo curvone a destra, mentre noi forse ne utilizziamo maggiormente sui rettilinei. In generale bisogna trovare l'assetto che permetta alla macchina di ruotare senza sollecitare eccessivamente le gomme posteriori o dover abusare dell'acceleratore”.

Un'analisi che evidenzia come il margine di miglioramento non dipenda esclusivamente dalla velocità pura, ma anche dalla capacità di gestire il comportamento della vettura e la distribuzione dell'energia lungo il giro.

Diversa la situazione di Russell, che ha perso il primo tentativo con gomme Soft per un'infrazione dei track limits, mentre nel secondo ha commesso un'imprecisione nel primo settore, chiudendo quinto. Lord ha escluso che quell'episodio sia riconducibile a una debolezza strutturale degli aggiornamenti, indicando piuttosto una possibile regolazione del differenziale come causa del problema.

“Siamo reduci da una giornata interessante – ha commentato Antonelli – in FP1 non avevamo un buon bilanciamento, ma siamo riusciti a migliorarlo per la seconda sessione, compiendo un bel passo avanti. Analizzeremo i dati durante la notte per capire se possiamo migliorare ulteriormente. Probabilmente ne avremo bisogno se vogliamo essere sicuri di poter lottare per la vittoria domenica”.

Il riferimento alla vittoria non è casuale. Il pacchetto introdotto in Malesia aveva già mostrato segnali incoraggianti a Singapore, e la conferma arrivata nelle FP2 di Austin rappresenta un ulteriore passo nella giusta direzione. Resta però fondamentale riuscire a sfruttare con continuità il potenziale della monoposto.

“Avevamo già fatto passi avanti a Singapore ed è bello vedere che il lavoro continui a dare risultati anche qui, con me e George sulla stessa specifica – ha aggiunto Kimi – c'è ancora molto da fare per assicurarci di portare costantemente la macchina nella giusta finestra di funzionamento, e sarà uno degli obiettivi delle FP3”.

Resta difficile stabilire una gerarchia precisa in vista della gara. Le simulazioni sul passo hanno mostrato quattro squadre molto vicine, con differenze contenute entro margini che non consentono conclusioni definitive. A complicare la lettura dei dati sono state le differenti mescole utilizzate e il traffico incontrato da diversi piloti, anche se il degrado è apparso sorprendentemente simile tra Soft, Medium e Hard.

Tra le indicazioni più interessanti spicca il passo di Max Verstappen, particolarmente costante e competitivo anche nella parte finale del proprio stint con gomme Soft. Più difficile interpretare invece la prestazione di Lando Norris, impegnato con la mescola Hard e quindi potenzialmente in grado di esprimere un ritmo superiore a quello suggerito dai tempi medi.

Mercedes si inserisce in questo scenario senza apparire in una posizione di vantaggio, ma con la consapevolezza di aver recuperato terreno durante la giornata. La prestazione di Antonelli sul giro secco è stata convincente, mentre il potenziale effettivo della W17 sulla distanza resta ancora da definire.

“Al vertice sembra tutto molto equilibrato – ha concluso Shovlin – non escluderei nessuna delle prime quattro squadre dalla lotta per la pole position. Continueremo ad analizzare ciò che abbiamo imparato oggi per cercare ulteriori miglioramenti durante la notte”.

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