Analisi

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Antonelli vede il titolo iridato: diverrà campione ad Austin se... Ecco tutte le possibilità

Antonelli è vicino alla conquista del primo titolo iridato. Ecco tutte le combinazioni che potrebbero portarlo all'iride già ad Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti.

Giacomo Rauli

Modificato: 14 ott 2026, 08:35

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Il titolo è ormai davanti a lui e ora è questione di quando riuscirà ad afferrarlo. Andrea Kimi Antonelli si appresta ad avere il primo match point al Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà al Circuit of the Americas, in Texas.

Il pilota della Mercedes, forte di 8 vittorie e di una serie di piazzamenti tali da raggiungere un margine di 102 punti sul primo degli inseguitori, il compagno di squadra George Russell, avrà così il primo colpo a suo favore.

Certo non sarà facile, perché dovrà lasciare Austin con almeno 125 punti di vantaggio sul primo dei rivali, Ma in caso di arrivo a parità di punti con chiunque avrà anche il jolly da giocare, ossia il maggior numero di vittorie, che lo porterebbe ad avere un vantaggio e a vincere il titolo.

Antonelli sarà iridato già in Texas qualora dovesse vincere il gran premio e Russell non andare oltre il nono posto. Uno scenario difficile da concepire, perché in questo momento il binomio Max Verstappen - Red Bull sembra essere il riferimento tecnico e prestazionale, ma anche lo stesso Russell - sebbene sia in difficoltà - vederlo così staccato in classifica è uno scenario complesso.

Se Russell dovesse finire decimo, portando a casa un solo punto, Antonelli dovrebbe comunque vincere la gara per vincere il titolo già ad Austin. Mentre se George dovesse ottenere l'ottavo posto o un risultato migliore, la lotta per il titolo si protrarrebbe certamente almeno sino al Gran Premio di Città del Messico, previsto per la seconda parte del mese di ottobre.

Se Antonelli conclude…

Russell deve concludere…

1°

9° o peggio

2° o peggio

La lotta per il titolo prosegue in Messico

Cosa serve a Hamilton per rimanere in lizza

La sfida per il titolo vede ancora 6 piloti in lizza (almeno dal punto di vista matematico). Lewis Hamilton occupa attualmente la terza posizione, ma per restare in corsa non potrà perdere oltre 14 punti.

Questo significa che se Antonelli dovesse vincere, Hamilton dovrebbe terminare almeno al quarto posto. Se invece Kimi dovesse ottenere il secondo tempo, Lewis avrebbe bisogno di un settimo posto o di un risultato migliore.

Se Antonelli conclude…

Hamilton deve concludere…

1°

5° o meglio

2°

8° o meglio

3°

10° o meglio

4° o peggio

La lotta per il titolo prosegue in Messico

Max Verstappen ormai è sul filo

Per estromettere Verstappen dalla corsa al titolo, Antonelli deve semplicemente conquistare almeno sei punti in più del pilota Red Bull.

Verstappen è attualmente uno degli uomini più in forma, grazie a due vittorie consecutive che hanno segnato l’ennesima rimonta nel finale di stagione da parte della Red Bull.

Se Antonelli dovesse salire sul gradino più alto del podio in Texas, sarebbe sufficiente per eliminare ogni possibilità di titolo per l’olandese. Se invece l’italiano arrivasse secondo, Verstappen dovrebbe terminare quarto o peggio per essere matematicamente escluso dalla lotta.

Se Antonelli conclude…

Verstappen deve concludere…

1°

2° o peggio

2°

4° o peggio

3°

6° o peggio

4°

7° o peggio

5°

8° o peggio

6°

9° o peggio

7°

11° o peggio

8°

La lotta per il titolo prosegue in Messico

Charles Leclerc e Lando Norris ormai fuori

La situazione è decisamente più semplice per quanto riguarda Leclerc e Norris: ad Antonelli basterebbe non perdere punti nei loro confronti per eliminarli matematicamente dalla corsa al titolo.

In altre parole, se l’italiano ottenesse un risultato almeno pari a quello dei due rivali al Gran Premio degli Stati Uniti, entrambi sarebbero definitivamente fuori dai giochi per il Mondiale.

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