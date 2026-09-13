F1 | Antonelli: la vittoria di Madrid è fortuna. Gli 81 punti su Russell non lo sono

Nell’arco di un campionato mondiale con un calendario composto da più di venti gare, c’è spazio per momenti sfortunati e giornate dove le circostanze puntano nella tua direzione. Kimi Antonelli ha vissuto entrambe le esperienze. Nel Gran Premio di Gran Bretagna ha visto la sua rimonta lanciata verso la vittoria naufragare per un problema tecnico: zero punti e tanta amarezza. Oggi sul Madring è arrivato un successo favorito dal regime di Virtual Safety Car innescato dall’uscita di pista di Lance Stroll.

La VSC ha fatto crollare le speranze di Lando Norris, autore sabato di una pole position da ricordare e scattato al via con un ritmo apparso proibitivo per tutti gli avversari. Appena terminata la corsa Antonelli ha subito commentato via radio la sfortuna che ha colpito il campione del mondo, ed anche la celebrazione della sua ottava vittoria stagionale è stata molto più contenuta rispetto a sette giorni fa sul podio di Monza.

Ma al di là dei 25 punti che potevano essere anche 18, il weekend di Antonelli resta molto positivo. Non è più una notizia la differenza tra il suo passo e quello di George Russell, così come la freddezza mostrata nel gestire le fasi di gara in cui la pressione è aumentata a causa del sandwich in cui si è ritrovato: nella scia di Leclerc e con Verstappen negli specchietti.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

A rendere particolare la domenica di Madrid è stata anche la lucidità con cui Antonelli ha letto quanto accaduto. Nessun tentativo di appropriarsi di meriti che sapeva non essere completamente suoi. “Se devo essere realistico e onesto, oggi non dovevamo vincere – ha ammesso – Lando meritava la vittoria, credo che il nostro risultato sarebbe stato un secondo o forse anche un terzo posto”.

Antonelli è andato anche oltre, mettendo sotto esame la sua partenza. Nel tentativo di attaccare Norris si è ritrovato due volte oltre la chicane, finendo poi in una posizione che ha consentito a Verstappen di superarlo all’esterno di curva 7. “Non ho fatto un lavoro abbastanza buono al via, sono stato un po’ troppo aggressivo e mi sono messo in una brutta posizione. Sono cose sulle quali dobbiamo lavorare”.

È probabilmente questo l’aspetto più interessante della domenica di Kimi. La Virtual Safety Car gli ha consegnato un risultato migliore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in una corsa lineare, ma non cambia la valutazione sul suo weekend. Antonelli continua ad essere molto veloce e, soprattutto, sembra avere sviluppato la capacità di separare il risultato dalla prestazione. Può festeggiare una vittoria sapendo che, senza la VSC, il risultato sarebbe stato probabilmente diverso, senza che questo cambi il modo in cui affronta ciò che deve ancora migliorare.

Andrea Kimi Antonell e Toto Wolff, Mercedes Foto di: Luca Martini / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Anche la Mercedes ha avuto il merito di farsi trovare pronta quando si è presentata l’opportunità. Wolff ha quantificato in appena tre secondi il tempo trascorso tra la decisione di effettuare il pits top in regime di VSC e la comunicazione arrivata ad Antonelli attraverso Bono. “Sono molto contento dell’esecuzione – ha spiegato Toto – dal momento in cui abbiamo detto ‘facciamolo, fermiamoci’, al passaggio dell’informazione a Bono e poi all’orecchio di Kimi, saranno trascorsi tre secondi”.

Questa volta essere secondi in pista ha permesso alla Mercedes di reagire immediatamente alla neutralizzazione. Dopo diverse Safety Car e VSC che nel corso della stagione avevano giocato contro la squadra, come ha ricordato Wolff, a Madrid la situazione si è finalmente ribaltata.

Con Madrid il vantaggio di Antonelli su Russell è salito a 81 punti, un margine che inevitabilmente porta il discorso verso il mondiale. Non ancora per Kimi, almeno secondo chi lo conosce bene. “Vi garantisco che non ci sta pensando – ha assicurato Wolff – la capacità che ha questo ragazzo di separare le cose, di essere un giovane ragazzo e poi entrare in macchina diventando un pilota maturo, è ciò che mi rende tranquillo. Se Kimi dice a sé stesso che non sta pensando al campionato, allora non ci sta pensando davvero”.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

È una caratteristica sulla quale Wolff insiste da tempo. Antonelli continua a vivere in un perimetro molto definito, tra famiglia e squadra, apparentemente impermeabile a gran parte di ciò che accade intorno a lui. “È molto con i piedi per terra, è al cento per cento un racer, non viene distratto da ciò che accade all’esterno e ha una situazione familiare fantastica. Non vedo il rischio che possa perdere la bussola perché sta dominando”.

Antonelli conferma la stessa lettura. “Sono fortunato ad avere persone molto valide intorno a me. Ho una squadra incredibile che mi sostiene e una grande famiglia. Soprattutto mio padre è quello che mi tiene con i piedi per terra. Quando vede che magari sto perdendo un po’ la direzione non ha problemi a riprendermi. Non voglio complicare le cose o guidare pensando al campionato o al risultato. Voglio semplicemente guidare e fare del mio meglio”.

Poi c’è l’altra faccia di Kimi, quella che probabilmente spiega una parte della sua velocità. A sei giri dalla bandiera a scacchi, mentre stava andando verso una vittoria che avrebbe portato il suo vantaggio mondiale oltre gli ottanta punti, Antonelli ha comunicato via radio di aver sfiorato un muro. Wolff ha raccontato l’episodio con il sorriso, collegandolo alla cronica difficoltà di convincere Kimi a stare lontano dalle linee bianche e dai limiti della pista.

“Ci fa venire i capelli bianchi – ha scherzato Toto – a sei giri dalla fine ci ha detto: ‘Controllate la macchina, ho appena sfiorato il muro’. Cosa?! Forse è semplicemente fatto così, e magari è proprio questo che lo rende tanto veloce”.

È probabilmente il compromesso che Mercedes dovrà accettare. Chiedere ad Antonelli di eliminare qualche rischio senza togliere quella componente istintiva che oggi rappresenta una delle sue qualità migliori. Madrid non è stata la vittoria più bella delle otto conquistate quest’anno, e Kimi è stato il primo a riconoscerlo. Ma forse proprio per questo il weekend spagnolo ha raccontato qualcosa in più del pilota rispetto a quanto avrebbe fatto un successo costruito dominando dal primo all’ultimo giro.

La fortuna gli ha restituito una parte di ciò che gli aveva tolto a Silverstone. Il resto, a partire dagli 81 punti di vantaggio in campionato, è diventato troppo consistente per essere attribuito alle circostanze.