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F1 | Antonelli: la vittoria di Austin è più significativa di quella di Monza?
Per Antonelli, la vittoria di Austin è stata ancora più bella di quella conquistata a Monza. Ma quali aspetti tecnici della Mercedes lo hanno portato a questa considerazione? Analizziamoli nel dettaglio in questo nuovo video.
Gianluca D'Alessandro Beatrice Frangione
Pubblicato: 28 ott 2026, 11:24
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