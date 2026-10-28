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F1 | Antonelli: la vittoria di Austin è più significativa di quella di Monza?

Per Antonelli, la vittoria di Austin è stata ancora più bella di quella conquistata a Monza. Ma quali aspetti tecnici della Mercedes lo hanno portato a questa considerazione? Analizziamoli nel dettaglio in questo nuovo video.

Gianluca D'Alessandro Beatrice Frangione

Pubblicato: 28 ott 2026, 11:24

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