F1 | Antonelli: "La Ferrari ha guadagnato tanto sui rettilinei. Va come noi, quasi un pelo meglio"

11 millesimi non sono niente, ma possono bastare per essere la differenza tra la gloria e la delusione. Kimi Antonelli ha solo sfiorato la sua seconda pole position per una Sprint dopo quella dello scorso anno a Miami, ma il pilota della Mercedes oggi a Silverstone non ha potuto nulla contro un Sir Lewis Hamilton in grande spolvero sulla sua pista di casa, dove ha vinto per ben 9 volte, ma anche contro una Ferrari molto più competitiva di quelle che erano le aspettative ad inizio weekend.

Guardando alla sfida interna al box della squadra di Brackley, le cose sono andate decisamente bene, perché George Russell, che al momento è anche il suo diretto inseguitore nella classifica iridata, è quinto e si è visto rifilare oltre tre decimi dalla W17 gemella. Per il bolognese però il cruccio sono proprio quegli 11 millesimi.

"Ci siamo andati davvero vicini ed è un peccato. A dire il vero, in Q1 non mi sentivo troppo a mio agio, non mi sentivo benissimo in macchina, ma poi abbiamo apportato una leggera modifica e in Q2 le prestazioni sono migliorate tantissimo e siamo tornati in lizza. In Q3 poi abbiamo perso un po' di terreno, ma è stato un giro discreto e purtroppo siamo arrivati solo vicinissimi a Lewis", ha detto Antonelli nelle interviste di rito.

La cosa curiosa è che, dopo le evidenti difficoltà di domenica scorsa in Austria, tutti si sarebbero aspettati una Ferrari in sofferenza sul velocissimo tracciato britannico, invece le SF-26 sono riuscite a fare la differenza proprio a livello di gestione dell'energia, riuscendo a tenersi nel taschino un qualcosina da sfruttare nel T3, permettendo così ad Hamilton di prendersi questa pole inattesa.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"E' dall'inizio del weekend che avevo detto che bisognava stare attenti alla Ferrari, ma è una sorpresa quanto hanno guadagnato sui rettilinei rispetto alle gare precedenti. Adesso vanno come noi, o addirittura quasi un pelino meglio. Devo dire che hanno fatto un bello step, però siamo lì. Lewis e la sua squadra hanno fatto un gran lavoro, ma penso che anche noi abbiamo fatto un bel lavoro oggi. Bisognerà solo cercare di migliorare domani per fare una bella Sprint e poi fare uno step in qualifica".

Quando poi gli è stato domandato se sia stata solo una questione di gestione dell'energia, Kimi ha proseguito: "Anche di macchina, anche se credo che a livello di energia oggi non fossimo messi benissimo. La Ferrari sembrava fare qualcosina di diverso, che sembrava andare meglio. Però anche a livello di macchina c'è un pochino di lavoro da fare, anche se in generale siamo messi bene".

In ogni caso, scattando dalla prima fila, l'obiettivo per la Sprint sarà andare a caccia della vittoria: "Certo, proveremo a fare del nostro meglio. Ovviamente non sarà facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, quindi faremo in modo di ottenere un buon risultato".