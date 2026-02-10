F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso
La Mercedes ha confermato l'incidente, avvenuto nei pressi dell'abitazione del pilota a San Marino. Coinvolta solo la sua vettura, che ha colpito un guard rail.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Alla vigilia della partenza per il Bahrain, dove è atteso regolarmente in pista nella giornata di domani, Kimi Antonelli è stato protagonista di un incidente stradale.
A confermarlo è stata la Mercedes attraverso una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.
L’incidente è avvenuto lungo la superstrada in località Serravalle. Nel rapporto della polizia stradale è stato riportato un urto contro il guardrail, senza il coinvolgimento di altri veicoli.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto di: Mercedes AMG
Antonelli si trovava al volante di una vettura decisamente esclusiva. Si tratta infatti di una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, una versione decisamente esclusiva prodotta in soli 200 esemplari.
Proprio alla vigilia dei recenti test di Barcellona, la Mercedes aveva dato grande risalto alla consegna nelle mani di Antonelli questa supercar, caratterizzata da dettagli unici come la carrozzeria dipinta a mano con livrea Petronas e da contenuti tecnici di alto livello.
Tra questi figurano un setup aerodinamico con riduzione della portanza e un sistema di raffreddamento potenziato. Sotto il cofano trova posto un V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 612 CV. Chissà cosa dirà Toto Wolff quando arriverà il costo delle riparazioni…
Condividi o salva questo articolo
F1 | Ceccarelli: "Antonelli ci crede, beata la sua incoscienza di pilota giovane"
F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Ultime notizie
Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello
F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac
F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments