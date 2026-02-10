Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

Formula 1
Formula 1
F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

Formula 1
Formula 1
F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

WSK | A Viterbo inizia la Euro Series 2026 dall’11 al 14 febbraio

Kart
Kart
WSK | A Viterbo inizia la Euro Series 2026 dall’11 al 14 febbraio

F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso

Formula 1
Formula 1
F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso
Ultime notizie
Formula 1

F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso

La Mercedes ha confermato l'incidente, avvenuto nei pressi dell'abitazione del pilota a San Marino. Coinvolta solo la sua vettura, che ha colpito un guard rail.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Alla vigilia della partenza per il Bahrain, dove è atteso regolarmente in pista nella giornata di domani, Kimi Antonelli è stato protagonista di un incidente stradale.

A confermarlo è stata la Mercedes attraverso una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.

L’incidente è avvenuto lungo la superstrada in località Serravalle. Nel rapporto della polizia stradale è stato riportato un urto contro il guardrail, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Foto di: Mercedes AMG

Antonelli si trovava al volante di una vettura decisamente esclusiva. Si tratta infatti di una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, una versione decisamente esclusiva prodotta in soli 200 esemplari.

Proprio alla vigilia dei recenti test di Barcellona, la Mercedes aveva dato grande risalto alla consegna nelle mani di Antonelli questa supercar, caratterizzata da dettagli unici come la carrozzeria dipinta a mano con livrea Petronas e da contenuti tecnici di alto livello.

Tra questi figurano un setup aerodinamico con riduzione della portanza e un sistema di raffreddamento potenziato. Sotto il cofano trova posto un V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 612 CV. Chissà cosa dirà Toto Wolff quando arriverà il costo delle riparazioni…

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Alonso cauto: "Honda è un po’ indietro sulla PU, ma ci sarà tempo per recuperare"
Prossimo Articolo F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

Top Comments

More from
Roberto Chinchero

F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?

F1 | Piastri sulle papaya rules: "Nuovo approccio per evitare controindicazioni"

Formula 1
Formula 1
F1 | Piastri sulle papaya rules: "Nuovo approccio per evitare controindicazioni"

F1 | Piastri: “Le conseguenze degli errori dei piloti saranno maggiori”

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Piastri: “Le conseguenze degli errori dei piloti saranno maggiori”
More from
Mercedes

F1 | Ceccarelli: "Antonelli ci crede, beata la sua incoscienza di pilota giovane"

Formula 1
Formula 1
F1 | Ceccarelli: "Antonelli ci crede, beata la sua incoscienza di pilota giovane"

F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?

Formula 1
Formula 1
F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Senza pubblicità
Formula 1
Senza pubblicità
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"