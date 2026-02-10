F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso

Alla vigilia della partenza per il Bahrain, dove è atteso regolarmente in pista nella giornata di domani, Kimi Antonelli è stato protagonista di un incidente stradale.

A confermarlo è stata la Mercedes attraverso una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.

L’incidente è avvenuto lungo la superstrada in località Serravalle. Nel rapporto della polizia stradale è stato riportato un urto contro il guardrail, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17 Foto di: Mercedes AMG

Antonelli si trovava al volante di una vettura decisamente esclusiva. Si tratta infatti di una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, una versione decisamente esclusiva prodotta in soli 200 esemplari.

Proprio alla vigilia dei recenti test di Barcellona, la Mercedes aveva dato grande risalto alla consegna nelle mani di Antonelli questa supercar, caratterizzata da dettagli unici come la carrozzeria dipinta a mano con livrea Petronas e da contenuti tecnici di alto livello.

Tra questi figurano un setup aerodinamico con riduzione della portanza e un sistema di raffreddamento potenziato. Sotto il cofano trova posto un V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 612 CV. Chissà cosa dirà Toto Wolff quando arriverà il costo delle riparazioni…