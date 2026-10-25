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F1 | Antonelli, il titolo è a due punti: "Vediamo i frutti delle novità. Ora vogliamo chiudere in bellezza"

Il sogno dell'italiano è sempre più vicino a realizzarsi e il discorso si potrebbe trasformare in realtà già la prossimo weekened in Messico, dove basta un nono posto. Tuttavia, Kimi vuole chiudere la stagione non accontentandosi, ma conquistato il mondiale in bellezza con un bel risultato.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 25 ott 2026, 23:04

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Due punti. È questo il bottino che manca ad Andrea Kimi Antonelli per laurearsi campione del mondo già il prossimo weekend in Messico e raggiungere quel traguardo che coronerebbe una stagione straordinaria. Un'annata in cui è diventato il faro della Mercedes, vincendo quando aveva tra le mani la vettura di riferimento e trascinando il team nei momenti più difficili.

Un obiettivo ormai sempre più vicino: a Città del Messico gli basterà infatti un nono posto per trasformare in realtà un sogno inseguito per tutta la stagione. Una lunga cavalcata che ad Austin ha aggiunto un altro tassello di prestigio grazie alla nona vittoria dell'anno. Un successo che, in verità, non è mai sembrato realmente in discussione, ben oltre quanto possano raccontare i circa quindici secondi di vantaggio con cui ha preceduto Charles Leclerc sotto la bandiera a scacchi.

Scattato dalla pole position, Antonelli ha immediatamente allungato sui rivali approfittando anche del duello tra Leclerc e Max Verstappen nelle prime curve. L'olandese è riuscito a riprendersi la seconda posizione dopo averla momentaneamente persa al via, ma nel frattempo l'italiano aveva già costruito quel margine di circa due secondi che si sarebbe rivelato fondamentale nel corso del primo stint.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pur partendo con una mescola più dura rispetto ai rivali, Antonelli è riuscito a gestire alla perfezione gli pneumatici nel primo stint, mantenendo un passo sufficiente sia per tenere Verstappen a distanza sia per allungare la frazione iniziale e rendere praticabile la strategia a una sola sosta. Resasi conto che seguire la stessa tattica non sarebbe bastato per battere l'italiano, Red Bull ha deciso di giocare una carta diversa, anticipando il pit stop e virando su una strategia a due soste.

Anche quel tentativo si è rivelato vano, mentre Antonelli ha concretizzato al massimo la strategia a una sola sosta che, secondo i calcoli Mercedes, alla fine si è rivelata 8 secondi più rapida del doppio pit stop in termini assoluti di tempo di gara. “È stato un gran weekend, è stato bello finire con una vittoria e sono davvero contento di ciò”, ha spiegato Antonelli ai microfoni di Sky dopo la gara.

“Sono riuscito a fare una gran partenza e dopo da lì non sapevo quanto dovessi gestire, quanto dovessi spingere, però siamo riusciti ad andare lunghi con il primo set di medie. A quel punto era chiaro che noi saremmo andati su una sola sosta”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Al di là del successo, che aggiunge un'altra gemma a una stagione già straordinaria e porta Antonelli a quota nove vittorie, il triplo rispetto al compagno di squadra, c'è un altro aspetto importante che emerge da questo weekend: Mercedes sta iniziando a comprendere come estrarre il potenziale dal pacchetto di aggiornamenti. Questo non significa che tutti i problemi siano stati risolti, ma indica che la squadra sembra aver imboccato la direzione corretta.

Austin è una pista completa, con curve lente, tratti molto veloci e lunghi rettilinei, e qui è emersa una di quelle qualità che avevano permesso alla Stella di dominare la prima parte del mondiale, ovvero riuscire a far funzionare la vettura bene ovunque, pur senza eccellere in una specifica tipologia di curva. Così è stato anche negli Stati Uniti, perché essere riusciti a gestire il degrado del posteriore nel terzo settore è stato lo strumento vincente per restare su una sosta e centrare un altro trionfo.

Il nuovo pacchetto aveva modificato il bilanciamento della vettura, spostandolo in maniera inattesa verso l'anteriore. Proprio per questo motivo venerdì erano emerse alcune criticità che Mercedes, nel corso del weekend, è riuscita almeno in parte a mitigare, fino a trasformarle nelle fondamenta del successo. "Sono contento, è stato un bel weekend. Ringrazio tutto il team perché sta facendo un lavoro enorme per capire questo pacchetto. Adesso cercheremo di chiudere in bellezza", ha spiegato Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"In alcune aree c'è ancora da migliorare, ma in altre [il nuovo pacchetto] sta funzionando davvero bene. Nelle curve a media e alta velocità la vettura è ottima e il bilanciamento è buono. Stiamo ancora faticando un po' nelle curve lente, dove abbiamo qualche problema di bloccaggio dell'anteriore, ma nel complesso credo che il pacchetto stia dando i suoi frutti. Finalmente stiamo iniziando a vedere i risultati e i miglioramenti portati dagli aggiornamenti."

In Messico basterà un nono posto per raccogliere i due punti che separano Kimi dal titolo mondiale, ma è un argomento di cui preferisce non parlare. Non solo per scaramanzia o per evitare di aggiungere ulteriore pressione a un weekend che vivrà inevitabilmente in modo diverso dagli altri, ma anche perché l'obiettivo resta quello di avere la stessa fame mostrata per tutta la stagione.

Prima della sosta estiva Antonelli aveva detto di non voler pensare al mondiale, ma di voler continuare a vincere, di voler spingere e centrare altre vittorie perché era il modo migliore di gestire la lotta iridata. Vincere il titolo è la priorità, ma dopo una stagione del genere l’obiettivo è quello di conquistarlo con un bel risultato, con stile, magari con un’altra vittoria.

“Finché non è finita non è finita. Sarebbe bellissimo poter chiudere il campionato in bellezza con un altro bel risultato e poi goderci tutto il resto e il resto della stagione”. Il traguardo è ormai lì, a portata di mano. Ma dopo una stagione vissuta sempre all'attacco, Antonelli non sembra intenzionato ad accontentarsi.

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