F1 | Antonelli ha messo KO i pronostici: perché i favoriti di Monaco sono rimasti... in Rosso
In questo nuovo video, analizziamo i dati della telemetria offerti dal Gran Premio di Monaco. Un fine settimana in cui i favoriti non hanno rispettato le aspettative, mentre Antonelli ha firmato una prestazione impeccabile...
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