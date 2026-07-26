F1 | Antonelli ha conquistato un podio che pesa molto nella corsa al mondiale

Non ci saranno i titoli celebrativi che hanno accompagnato le altre domeniche in cui Kimi Antonelli è salito sul gradino più alto del podio, ma il terzo posto conquistato a Budapest potrebbe rivelarsi uno dei risultati più pesanti dell'intera stagione. Più che il piazzamento in sé, a contare è il bottino portato a casa in un fine settimana che, almeno alla vigilia, sembrava destinato a limitare i danni.

La prima metà del Mondiale 2026 non ha consegnato ad Antonelli soltanto una sempre più solida leadership nella classifica generale, che ora lo vede con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e 59 su George Russell. In undici weekend è cambiata anche la percezione del suo ruolo all'interno della Mercedes: Kimi non è più soltanto il giovane talento destinato a crescere, ma il punto di riferimento di una squadra che può contare su una continuità di rendimento impressionante.

Budapest era uno dei circuiti che la Mercedes temeva maggiormente. Alla vigilia il pronostico non era favorevole, in più Antonelli ha iniziato il fine settimana con l’handicap dell’assenza nella sessione FP1 e una monoposto con un assetto di base lontano dall’ideale. A complicare le cose è poi arrivata la penalità rimediata in qualifica, che lo ha relegato in settima posizione sulla griglia di partenza.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Antonelli ha reagito nel modo migliore. I problemi accusati da Russell allo spegnimento dei semafori lo hanno promosso subito al sesto posto, dando inizio a una lunga fase di attesa alle spalle delle due Ferrari. Kimi ha gestito la situazione con pazienza, consapevole che sarebbe stato inutile forzare in una pista dove sorpassare è tradizionalmente molto difficile.

La gara è cambiata quando Hamilton e Leclerc sono rientrati ai box. Con la pista finalmente libera davanti a sé, Kimi ha potuto aumentare il ritmo, costruendo un prezioso vantaggio di pneumatici destinato a diventare un plus importante nella parte conclusiva della corsa. L'ingresso della Virtual Safety Car ha poi azzerato parte del vantaggio, ma al momento della ripartenza Kimi si è ritrovato terzo davanti alle due Ferrari, posizione che ha poi difeso fino alla bandiera a scacchi.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Avrebbe potuto conquistare anche la seconda posizione – ha commentato Toto Wolff, riferendosi al traffico che ha rallentato la rimonta di Antonelli su Verstappen – ma se avessimo disputato un weekend senza problemi credo che avremmo potuto lottare per la vittoria o, quantomeno, portare entrambe le macchine sul podio. Dal punto di vista di Kimi dobbiamo comunque tornare a casa soddisfatti: in termini di punti è stato un ottimo risultato".

Nel confronto diretto con gli avversari diretti nella corsa al titolo, Antonelli ha guadagnato cinque punti su Hamilton e nove su Russell. Un bilancio tutt'altro che scontato alla vigilia del weekend.

"Se fossi partito dalla terza posizione sarebbe stata un'altra gara – ha spiegato Antonelli – ma penso che Lando abbia avuto un ritmo davvero molto forte per tutto il fine settimana. Sul passo puro non credo che sarei stato in grado di sfidarlo, soprattutto considerando quanto fosse difficile seguirlo da vicino a causa del surriscaldamento delle gomme. Sarebbe stata comunque una gara molto complicata. A parte questo, sono davvero soddisfatto perché come squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro".

Kimi Antonelli con il suo ingegnere di pista "Bono" che gli ha consigliato la seconda sosta Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nell'ultimo terzo di gara Antonelli ha anche discusso a lungo via radio con il suo ingegnere la possibilità di non effettuare la seconda sosta, ma la Mercedes ha preferito non correre rischi. “Ci sarebbero stati troppi dubbi dal punto di vista della sicurezza – ha spiegato – ma alla fine la squadra mi ha comunque messo nelle condizioni di lottare per il podio. È stato davvero un grande lavoro di squadra".

Quello conquistato all'Hungaroring è il nono podio di Antonelli nelle undici gare disputate finora. Le uniche due occasioni in cui è rimasto fuori dalla top-3 sono state determinate esclusivamente da problemi di affidabilità tecnica, un dato che racconta meglio di qualsiasi statistica il livello di continuità raggiunto dal pilota italiano.

"Non mi aspettavo di trovarmi in questa posizione – ha ammesso Kimi – ma guido una monoposto estremamente competitiva e il team ha svolto un lavoro incredibile. Da parte mia cerco semplicemente di sfruttare al massimo ogni opportunità. È stata una prima metà di stagione molto positiva e adesso mi godrò la pausa estiva, rilassandomi e guardando con fiducia alla seconda parte del campionato".