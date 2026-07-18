F1 | Antonelli felice: "Dopo la Q1 ho pensato di essere nei guai. Poi con il cambio di setup sono tornato veloce"

3 decimi rifilati al secondo in classifica sarebbero un'enormità in qualunque categoria, figurarsi in Formula 1. Pensate se questo divario viene poi inflitto a un fenomeno - perché lui è realmente tale - come Max Verstappen.

Andrea Kimi Antonelli ha estratto dal cilindro un'altra prestazione maiuscola in qualifica. Questa volta lo ha fatto su una pista considerata da tutti come una delle più complesse al mondo: Spa-Francorchamps.

Sesta partenza al palo della stagione per il pilota della Mercedes, che continua a mostrare quanto i problemi d'affidabilità che lo hanno rallentato in classifica non abbiano fatto lo stesso con lui in pista. Anzi, Kimi sembra avere sempre più fame di portare a casa quei punti che avrebbe meritato, ma che per motivi non certo legati a lui ha visto cadere lungo il percorso e non potranno essere recuperati se non tornando a tagliare il traguardo dopo gare pulite e prive di inconvenienti tecnici.

In realtà, sembrava che la qualifica di oggi dovesse essere una sorta di passerella verso la pole. Invece in Q1 le cose sono apparse quasi diametralmente opposte. L'Antonelli visto fino al termine delle Libere 3 era scomparso a causa di una W17 più nervosa e meno precisa.

A quel punto il team è intervenuto su diversi aspetti del setup, aiutando Kimi a ritrovare quella guida che lo ha portato ad annichilire tutti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Abbiamo fatto modifiche di set up, differenziale, bilanciamento freni e ala, perché il vento era un po' imprevedibile oggi. Diciamo che ha reso le cose più difficili. Devo essere sincero: dopo la Q1 ho pensato: 'Cavolo, ora siamo nei guai'. Però dopo, dalla Q2 in poi, mi sono sentito molto più a mio agio".

"Sono contento perché è stata una pole che ce la siamo dovuta guadagnare. La macchina è andata forte tutto il weekend, abbiamo dovuto comunque cambiare molto il setup, ma abbiamo trovato il giusto compromesso e la macchina si è comportata molto bene. Quindi quello ha aiutato. Ma dal mio punto di vista ho fatto un giro pulito e senza errori. Anche quello ha sicuramente contribuito al risultato finale".

Partire in pole a Spa-Francorchamps non è mai facile, perché dopo l'Eau-Rouge e il Raidillon arriva il Kemmel. Decine e decine di metri di rettilineo in cui, qualora dovesse essere rimasto in testa, Kimi sarà esposto agli attacchi degli avversari. Una situazione non facile, ma è anche vero che nelle Libere 2 di ieri Kimi ha mostrato di avere un passo tale da potersi giocare la vittoria.

"Chi temo per domani? Non temo niente. Sono consapevole che sarà difficile arrivare in curva 5, soprattutto per la scia. Sarà difficile restare davanti. Proverò a fare una bella partenza e a fare bene curva 1, poi da quel momento in poi si vedrà. Però il passo sembra essere buono e cercheremo di fare il massimo".