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F1 | Antonelli: “Ero il più veloce, ma ero pronto a cedere la vittoria a Russell. So quanto è importante per lui”

L'italiano ha centrato la sua decima vittoria stagionale, anche con un pizzico di fortuna per i problemi accusati da Russell, ma era certo che, anche al netto del danno sulla vettura del britannico, oggi fosse il più veloce in pista. Tuttavia, per questione di classifica, era pronto a cedere la vittoria a George.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 29 nov 2026, 19:10

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Il decimo sigillo stagionale di Andrea Kimi Antonelli è arrivato in grande stile, grazie a una Mercedes che in Qatar è stata inarrivabile per tutti, al punto da chiudere con mezzo di vantaggio sul resto del gruppo, a partire dal suo compagno di squadra, Geroge Russell. Tuttavia, la classifica non racconta tutto, perché la corsa dell’inglese è stata minata da un detrito raccolto subito nel secondo giro.

Russell è infatti sui detriti lasciati probabilmente da una delle due Racing Bulls in curva 2 ed è rimasto incastrato nella zona dello splitter, l’area che poi gestisce l’ingresso dei flussi verso l’ingresso del fondo ed è per questo che, da un certo punto in poi, si è avvertita una chiara carenza di carico aerodinamico.

Sin dal primo stint, è comunque sembrato evidente che Antonelli avesse un ritmo decisamente migliore del compagno, abbastanza da tentare il sorpasso, fino a quando Mercedes non ha indicato ai suoi piloti di sospendere le ostilità e posticipare il duello a un secondo momento, in modo da poter costruire prima un sostanzioso vantaggio sui rivali, a partire dalle McLaren.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Certo, difficilmente qualcuno avrebbe tolto la vittoria alla Stella, ma non si volevano correre rischi. Ma l’ingresso della Virtual Safety Car per un cono caduto lungo la pista ha spinto i piloti di testa a rientrare tutti insieme, incluse le due Mercedes, con Antonelli che ha dovuto attendere per la doppia sosta e pure il traffico della altre vetture che si trovavano in pit lane, scivolando di nuovo a circa otto secondi.

In parte per i problemi di Russell, in parte per una netta superiorità di Antonelli, Kimi è riuscito a ricucire il gap durante il secondo stint, riportandosi subito alle spalle del compagno di squadra. Il sorpasso non è però arrivato in pista, perché nel momento in cui il britannico si è fermato ai box per il suo secondo pit stop, i meccanici hanno provato anche a rimuovere i detriti (senza successo), perdendo tempo.

Kimi ha così guadagnato la posizione al pit stop, prendendo però poi il largo nell’ultimo stint, chiudendo con oltre 30 secondi di vantaggio proprio su Russell. Non è la prima volta che, comunque, Antonelli ha dalla sua un passo gara superiore e sente che, anche se il compagno di squadra non avesse avuto quel problema, la sua velocità gli avrebbe permesso di attaccare e passare Russell in pista.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Sono contento. Sinceramente oggi credo che fossimo i più veloci, in assoluto. Mi dispiace per George, penso fossero venti punti [di carico perso], quindi abbastanza, circa 4-5 decimi al giro, però posso dire che oggi mi sono sentito davvero bene in macchina”, ha raccontato Antonelli a Sky dopo la corsa.

“Sarebbe stato bello poter duellare con lui, perché eravamo lì, ma devo dire che il passo era incredibile e il team ha fatto un grandissimo lavoro oggi”.

Una superiorità schiacciante figlia anche di una Mercedes decisamente superiore alla concorrenza sin dal venerdì e non è un caso che Antonelli abbia ringraziato il team per il grande lavoro fatto, data questa supremazia che ha reso inattaccabile la Stella. Anzi, il dato più chiaro per dimostrarlo è proprio come, pur con il danno, Russell sia riuscito a restare davanti a Oscar Piastri sul finale di gara.

Per Kimi tutto ciò si è trasformato nel decimo successo personale in stagione. Una vittoria che, però, in realtà era disposto a cedere a Russell per aiutarlo nella lotta in classifica piloti, al punto che lo ha chiesto più volte via radio ricevendo però una risposta negativa da parte del team dato l'ampio vantaggio. Anche vincendo, George non sarebbe comunque riuscito a tenere aperta la sfida al secondo posto contro Max Verstappen, che in Qatar ha chiuso quarto, ma quei sette punti in più sarebbero stati comunque utili contro Lando Norris e Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell è infatti attualmente terzo in classifica, con sette punti di margine sul connazionale della Ferrari e otto su Norris. Per questo più volte via radio Antonelli si è detto disposto a scambiare le posizioni per dare una mano a Russell, anche perché chiudere sul podio mondiale saprebbe sì di magra consolazione per George, ma è anche un motivo d’orgoglio.

“L’ultimo stint è stato divertente, in aria pulita ho potuto sfruttare il potenziale della vettura, ma ero disposto a dare la posizione [a George], perché so bene la situazione e so quanto è importante. Per questo ho chiesto [via radio] in un paio di occasioni, volevo sapere e volevo prepararmi nel caso la chiamata dai box fosse arrivata”, ha poi aggiunto Kimi, che ora ad Abu Dhabi vorrà finire in grande stile con un’altra vittoria per chiudere nel migliore modi la stagione del suo primo titolo mondiale.

“Proveremo a finire nel migliore dei modi ad Abu Dhabi, ma attendo la pausa invernale, il gala della FIA, ma il focus è tutto per ora sulla prossima settimana perché voglio finire bene la stagione per poi affrontare la pausa, perché la stagione è stata lunga e ho bisogno di riposarmi, recuperare sia a livello mentale che fisico per il prossimo anno”.

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