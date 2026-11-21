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Formula 1 Las Vegas

F1 | Antonelli: "E' la mia pole peggiore. Ho corso un grosso rischio, ma è andata bene"

Kimi firma la pole a Las Vegas (ceduta subito a Max per la penalità di 5 posizioni in griglia) grazie a una super scia nell'ultimo giro della Q3, quello decisivo. Il passo, però, sembra molto buono e proverà a giocarsi la vittoria.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 21 nov 2026, 06:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Chi lo avrebbe mai detto? Per tutto il fine settimana di Las Vegas Andrea Kimi Antonelli è parso sempre un passo indietro rispetto a Max Verstappen, Lando Norris, ma anche il compagno di squadra George Russell. Invece si è trovato a firmare una pole insperata, sebbene non potrà usufruirne domani per via della penalità di 5 posizioni che ha ricevuto per avere introdotto un nuovo V6 nella sua rotazione di motori proprio in questo weekend.

Ma come ha fatto Antonelli a costruire una pole così impensabile? Tutto nasce dalla vigilia del giro veloce finale, ossia quello di preparazione. In un primo momento, in tanti si aspettavano che Mercedes portasse Kimi davanti a Russell per dargli la scia e aiutarlo nella lotta con Verstappen per la seconda posizione.

Invece Antonelli si è trovato a frenare e a farsi passare da tutti gli altri piloti impegnati in Q3, trovandosi alle spalle di un trenino ma a breve distanza. A quel punto, inoltre, il tempo per tagliare il traguardo e fare il giro era diventato a dir poco esiguo. Così Antonelli ha aumentato il suo ritmo di preparazione delle gomme ed è passato sul traguardo a 1"4 dall'esposizione della bandiera a scacchi, che ha decretato la fine delle qualifiche di Las Vegas.

Kimi è partito per il suo giro, ma molto vicino a chi lo precedeva. Questo, invece di rivelarsi un problema, è stato l'esatto opposto, ovvero una benedizione sportiva. Lo ha portato a firmare velocità eccezionali sui lunghi rettilinei della pista cittadina del Nevada, firmando il record assoluto nell'ultimo settore. Questo lo ha portato a ottenere un crono di 1'33"893, ovvero un tempo di 258 millesimi più veloce rispetto a Max Verstappen.

"Non sapevo sinceramente che la scia potesse essere così buona. La scia era buona, ma lo era soltanto sul rettilineo. In curva, invece, era terribile, perché avevo molta sporcizia sull'asfalto. La macchina scivolava tantissimo in curva", ha detto il 20enne bolognese al termine delle qualifiche.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Non avevo assolutamente aderenza, ma, tutto sommato, sono comunque riuscito a non perdere troppo nelle curve. A essere sincero, però, è stata la pole position peggiore che abbia mai conquistato, perché non avevo feeling con la macchina e non stavo guidando bene".

"È stata una di quelle situazioni in cui ho corso un grosso rischio, perché avevo deciso di rallentare. Poi c'è stata un'ottima comunicazione con Bono sui tempi. A quel punto ho iniziato il mio ultimo giro e mi sono detto: 'Proviamoci', nonostante fossi così vicino, a poco più di 1 secondo da di chi mi precedeva. Sono davvero felice che abbia funzionato".

In vista della gara, Antonelli non si tira indietro. Partirà dalla sesta posizione, ma la gara dovrebbe vedere i piloti piuttosto vicini per via delle grandi scie che Las Vegas garantisce con i suoi lunghi rettilinei. Il passo mostrato dal campione del mondo in carica nel corso del terzo turno di libere è promettente.

C'è però un altro aspetto da considerare. Oggi Kimi non ha aiutato Russell in qualifica, ma domani - se le condizioni dovessero essere particolarmente favorevoli - potrebbe aiutare il britannico nella lotta con Max Verstappen per il secondo posto nel Mondiale.

"Se avrò la possibilità di vincere, ci proverò sicuramente. Ma se dovrò aiutare George, lo farò. Naturalmente ne parleremo anche con il team".

"Vedremo comunque come si evolverà la gara domani. Ma sicuramente, se la vittoria sarà alla nostra portata, faremo di tutto per conquistarla".

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