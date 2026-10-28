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F1 | Antonelli e la forza di rimanere pragmatici: aspetta di fare la storia restando se stesso

Come Cosimo, il protagonista del "Barone rampante" di Italo Calvino, Kimi ha seguito la propria strada senza lasciarsi condizionare dallo scetticismo altrui. Ora, è a un passo dal titolo che l'Italia aspetta dal 1953, e affronta il momento più importante della carriera con la leggerezza di chi non ha mai smesso di credere nelle proprie capacità.

Beatrice Frangione

Pubblicato: 28 ott 2026, 09:25

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A dodici anni, Cosimo Piovasco di Rondò decise di salire su un albero e di non scendere mai più. Nel “Barone rampante”, Italo Calvino racconta la storia di un ragazzo che, attraverso una scelta apparentemente incomprensibile agli adulti, trova il coraggio di costruire un'esistenza secondo le proprie regole. Cosimo non fugge dal mondo, continua a viverlo, ad amarlo e a comprenderlo, ma sceglie di osservarlo da una prospettiva differente.

Kimi Antonelli non ha avuto bisogno di arrampicarsi su un leccio per distinguersi dagli altri ragazzi della sua età. Gli è bastato entrare nell'abitacolo di una Formula 1, accettando una sfida che avrebbe potuto schiacciare anche uomini molto più esperti di lui. A vent'anni, il pilota bolognese si trova oggi sospeso tra ciò che è già riuscito a realizzare e qualcosa di immensamente più grande, tanto vicino da poterlo quasi toccare. Il titolo mondiale è lì, a pochi giorni di distanza, eppure Kimi sembra volerlo osservare con la stessa prudenza con cui Cosimo guardava il terreno sotto i propri piedi: consapevole dell'altezza raggiunta, ma deciso a non lasciarsi prendere dalle vertigini.

La sua ascesa, del resto, non è mai stata una storia ordinaria. Dai kart alle monoposto, il bolognese ha attraversato le categorie giovanili con una rapidità che raramente concede il tempo necessario per metabolizzare un successo prima di inseguire quello successivo. Tutto è accaduto in fretta, alimentando aspettative che crescevano quasi più rapidamente della sua esperienza.

Poi è arrivata la decisione di Toto Wolff, quella che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. A diciotto anni, Kimi si è ritrovato a prendere il posto di uno dei più grandi piloti della storia, all'interno di una squadra che proprio attorno a Hamilton aveva costruito una delle epoche più vincenti della Formula 1. Un'eredità enorme, accompagnata da dubbi, scetticismo e critiche. Qualcuno considerava quella promozione prematura, altri avrebbero preferito un pilota più esperto. Kimi, però, aveva compreso una cosa fondamentale: non avrebbe mai potuto essere il nuovo Lewis, perché il suo compito era diventare semplicemente Antonelli. Come Cosimo, doveva trovare il proprio posto nel mondo, senza permettere agli altri di decidere quale dovesse essere.

La prima stagione gli ha insegnato che il talento, da solo, non protegge dalle difficoltà. Gli errori, i risultati altalenanti, le giornate nelle quali la Formula 1 sembra ricordarti brutalmente quanto sia difficile appartenere alla sua élite hanno rappresentato altrettante tappe di una crescita che oggi appare evidente. La velocità era sempre stata la sua qualità più riconoscibile, ma il 2026 ha mostrato qualcosa di differente: la capacità di trasformare quella velocità in continuità, di comprendere quando attaccare e quando aspettare, di accettare le difficoltà senza consentire loro di diventare un'ossessione.

Le nove vittorie conquistate finora raccontano la dimensione sportiva della sua stagione, ma probabilmente non ne spiegano completamente il significato. Antonelli è cresciuto soprattutto nella gestione di se stesso, imparando a convivere con l'idea di poter diventare campione del mondo senza permettere che quell'idea condizionasse ogni sua decisione. Una maturità sorprendente per un ragazzo che, soltanto due anni fa, doveva ancora dimostrare di meritare un posto nella categoria.

Nel suo viaggio verso la tappa messicana, Kimi è accompagnato da un paradosso: desidera il Mondiale, ma allo stesso tempo sembra quasi voler tenere quel desiderio a una distanza di sicurezza, come se guardarlo troppo a lungo potesse trasformarlo in qualcosa di ingombrante. Un atteggiamento - o una forma di autodifesa - nel tentativo di impedire che un obiettivo straordinario finisca per sottrargli ciò che gli ha permesso di arrivare fin qui: il piacere di guidare. La vittoria di Austin ha ulteriormente avvicinato il momento della verità. Antonelli ha dominato con una sicurezza impressionante, controllando gli avversari e gestendo una strategia che richiedeva lucidità, sensibilità e una perfetta comprensione della propria monoposto.

È stato uno dei successi più convincenti della sua giovane carriera, arrivato peraltro dopo due appuntamenti nei quali la Mercedes aveva faticato a ritrovare la competitività abituale. Adesso il vantaggio in classifica su Russell è di 123 punti e il titolo potrebbe arrivare già domenica. Le combinazioni matematiche sono talmente favorevoli che all’italiano basterebbe persino un nono posto per chiudere definitivamente i conti. Eppure, ridurre questa attesa a un semplice calcolo significherebbe perdere di vista la sua dimensione più autentica.

Kimi non sta aspettando soltanto di aggiungere il proprio nome a un albo d'oro: si prepara, forse senza riuscire ancora a comprenderlo fino in fondo, a cambiare il proprio posto nella storia dello sport. E quella storia, per un italiano, ha un peso particolare. Bisogna tornare al 1953, al secondo titolo mondiale di Alberto Ascari, per trovare l'ultima volta in cui una stagione di Formula 1 parlò la nostra lingua. Settantatré anni durante i quali l'Italia ha continuato a rappresentare una delle anime più profonde della massima serie, costruendo automobili straordinarie, formando tecnici, ingegneri e piloti, ma senza riuscire a riportare un proprio rappresentante sul tetto del mondo.

Nel frattempo, la passione nazionale si è identificata soprattutto con la Ferrari, fino a rendere quasi inseparabili il rosso di Maranello e l'idea stessa di appartenenza. Anche per questo il percorso di Antonelli ha incontrato inizialmente una contraddizione emotiva. Un ragazzo italiano capace di vincere, ma al volante di una Mercedes. Un talento da ammirare, purché non ostacolasse la Ferrari. Per una parte dei tifosi del Cavallino, abituati a riconoscersi prima di tutto nella squadra e soltanto dopo nei piloti, non era un sentimento semplice da conciliare. Non necessariamente ostilità nei confronti di Kimi, quanto piuttosto la difficoltà di dividere il cuore tra una tradizione profondamente radicata e un entusiasmo nuovo, inatteso.

Poi è arrivata Monza. E Monza possiede la straordinaria capacità di cambiare il significato delle cose. I tricolori, gli applausi, l'Inno di Mameli cantato sotto il podio hanno raccontato un'emozione che andava oltre i colori delle monoposto. Kimi non aveva smesso di essere un pilota Mercedes e i tifosi non avevano smesso di amare la Ferrari. Semplicemente, per un pomeriggio, quelle due appartenenze avevano trovato un punto d'incontro. È stata forse una delle conquiste più significative della sua stagione, perché è riuscito a trasformare una possibile divisione in un sentimento condiviso. Non ha chiesto all'Italia di rinunciare al proprio amore per il Cavallino, ma le ha offerto un motivo in più per emozionarsi. Oggi, quella stessa Italia aspetta con lui.

Il Cosimo di Calvino continua a vivere tra i rami anche quando il mondo sotto di lui cambia, perché scendere significherebbe rinunciare alla prospettiva che ha scelto per sé. Antonelli, naturalmente, dovrà tornare con i piedi per terra dopo ogni vittoria, ogni celebrazione e ogni pagina di storia che riuscirà a scrivere. Ma c'è qualcosa che accomuna questi due ragazzi: la necessità di rimanere fedeli alla propria natura proprio quando tutti vorrebbero attribuire loro un'identità diversa. Kimi è salito molto in alto, più di quanto molti immaginassero e forse persino più rapidamente di quanto lui stesso avesse previsto.

Ora si trova su quel ramo sottilissimo che separa una promessa da una leggenda, mentre sotto di lui un intero Paese trattiene il respiro. Il Messico potrebbe consegnargli il mondo. Il suo compito, però, sarà lo stesso di sempre: continuare a guidare senza lasciarsi spaventare dall'altezza.

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