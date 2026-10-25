Gara

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Antonelli domina ad Austin ed è a un passo dal titolo. A podio Leclerc e Verstappen

Dopo 2 GP in cui non era riuscita a trovare la bussola, la Mercedes è tornata a vincere con un Antonelli in formato stellare. Kimi ha dominato dal via fino alla bandiera a scacchi senza rivali, trovando anche importantissime risposte sul nuovo pacchetto, con il titolo ora davvero a un passo. Stoico Leclerc 2°, Max chiude il podio. 4° Hamilton.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 25 ott 2026, 21:57

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

In Texas c'è un nuovo sceriffo a dettar legge e il suo nome è Andrea Kimi Antonelli. Dopo essere scattato dalla pole conquistata sabato, l'italiano ha infatti portato a termine il lavoro, vincendo ad Austin al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine e conquistando così il suo nono successo stagionale. Un risultato che lo porta a un passo dal titolo, che potrebbe arrivare già il prossimo weekend in Messico.

Scattato alla perfezione dalla prima casella, Antonelli ha subito approfittato dell'acceso duello tra Charles Leclerc e Max Verstappen nelle prime fasi di gara. I due si sono scambiati più volte la posizione nel corso del giro iniziale, permettendo al pilota Mercedes di costruire immediatamente un margine di oltre due secondi, vantaggio che avrebbe poi conservato per tutto il primo stint nonostante la scelta di partire con la mescola media.

Pur trovandosi inizialmente in svantaggio di mescola rispetto a Verstappen, risalito nel frattempo al secondo posto con la soft, Antonelli ha gestito al meglio gli pneumatici senza sottoporli a uno stress eccessivo nel terzo settore, dove c'era il rischio di surriscaldarli e non far funzionare la singola sosta. Proprio lì aveva sofferto maggiormente già venerdì, complice la necessità di fare affidamento sul posteriore per aiutare la rotazione della vettura.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Questa è stata la chiave della gara, perché pur gestendo gli pneumatici per allungare il primo stint e puntare sulla strategia a una sola sosta, Antonelli è riuscito a mantenere un passo sufficiente per tenere Verstappen a distanza. Una situazione che ha spinto la Red Bull a cercare un'alternativa, anticipando il passaggio alle due soste: con una strategia identica sarebbe stato praticamente impossibile battere il pilota Mercedes, per cui l'unica opzione era tentare qualcosa di diverso.

Nemmeno questa mossa, però, si è rivelata sufficiente. Da una parte Verstappen ha dovuto fare i conti con il traffico nel secondo stint, dall'altra Antonelli ha continuato a girare su tempi molto competitivi, senza mai concedere ai rivali quel vantaggio prestazionale necessario per far funzionare una strategia più aggressiva.

Anche dopo il passaggio alla hard, Antonelli non ha mostrato alcuna difficoltà. Forte di pneumatici più freschi, ha superato in pista anche Leclerc prima di aumentare ulteriormente il margine e mettere definitivamente al sicuro la vittoria. Sul traguardo l'italiano ha infatti preceduto il monegasco di una quindicina di secondi, con il Ferrarista che nel finale è riuscito a sua volta ad avere la meglio su Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Una vittoria importantissima per l'italiano, la nona della stagione, non solo perché lo lascia a un passo dal titolo, ma soprattutto perché offre alla Mercedes risposte incoraggianti sul pacchetto di aggiornamenti introdotto dopo le difficoltà viste a Sepang e Singapore. Il team era convinto che le novità avessero portato un guadagno in termini di carico, ma serviva comprendere come estrarne il potenziale. Su una pista completa come Austin, la W17 ha ritrovato quelle caratteristiche che nella prima parte dell'anno l'avevano resa una vettura vincente, permettendo ad Antonelli di imporsi davanti a Leclerc e Verstappen.

Da metà gara in poi Verstappen ha iniziato ad accusare diversi problemi sulla vettura legati al freno motore e ad alcuni sensori, arrivando a segnalare via radio in più occasioni come la sua RB22 stesse diventando sempre più difficile da guidare. Il team ha provato a porre rimedio con alcune correzioni, ma la situazione non è mai tornata del tutto sotto controllo e questo ha contribuito anche al sorpasso subito da Leclerc a meno di dieci giri dalla bandiera a scacchi.

Appena fuori dal podio ha chiuso Lewis Hamilton, alle prese per gran parte della corsa con un marcato sottosterzo che gli ha reso particolarmente complicato far ruotare la vettura e attaccare i cordoli in ingresso curva. In occasione della seconda sosta, Mercedes è intervenuta aumentando il carico all'avantreno e la situazione è migliorata sensibilmente, consentendo all'inglese di tornare su tempi più competitivi. A quel punto, però, il distacco dalla zona podio era ormai nell'ordine dei dieci secondi, un margine troppo ampio per pensare di ricucire il gap e sfruttare l'acceso confronto tra Leclerc e Verstappen.

A completare la top 5 è stato Lando Norris, altro pilota che, come Antonelli, ha cercato di far funzionare la strategia a una sola sosta puntando sulla hard nella seconda metà di gara. Il britannico ha estratto il massimo dalla sua MCL40, ma il weekend di Austin rappresenta probabilmente il campanello d'allarme più significativo per McLaren: nell'arco dell'intero fine settimana il team di Woking non è mai riuscito ad avvicinare il passo mostrato dai principali rivali.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Se a Singapore e Baku le caratteristiche dei tracciati non si sposavano particolarmente con quelle della vettura di Woking, mentre a Sepang le peculiarità dell'asfalto avevano sparigliato le carte per tutti, ad Austin la MCL40 non è riuscita a brillare nemmeno su una pista che, almeno sulla carta, sembrava più adatta alle sue caratteristiche. Un segnale che evidenzia come ci sia ancora del lavoro da fare, soprattutto considerando che attorno alla pausa estiva la McLaren era riuscita a imporsi come riferimento su alcuni circuiti.

Positivo anche il sesto posto di Isack Hadjar con la Red Bull, anche se resta qualche rimpianto. Il primo stint sulla soft si era infatti rivelato decisamente più competitivo del secondo sulla hard, fase della gara in cui il francese ha perso gran parte del passo mostrato nelle battute iniziali. Restano comunque punti importanti per il team di Milton Keynes in ottica campionato costruttori.

Settima posizione per Oscar Piastri, mai realmente in lotta, mentre George Russell non è andato oltre l'ottavo posto, l'ultimo risultato che mantiene matematicamente aperta una lotta per il titolo ormai vicina alla sua conclusione.

A completare la zona punti sono stati Liam Lawson con la Racing Bulls, ancora una volta riferimento del centro gruppo a conferma dell'ottimo lavoro svolto a Faenza, e Pierre Gasly con l'Alpine. Lasciano invece Austin con qualche rimpianto Nico Hulkenberg e l'Audi, undicesimi al traguardo a otto secondi dalla top ten dopo essere stati costretti a rimontare in seguito a una partenza difficile, uno dei punti deboli che più spesso hanno penalizzato la R26 nel corso della stagione.

GARA

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore 1 A. Antonelli Mercedes 12 56

-

1 25 Mercedes Mercedes 2 C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

13.078

13.078 2 18 Ferrari Ferrari 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 56

+17.485

17.485

4.407 2 15 Red Bull Red Bull 4 L. Hamilton Ferrari 44 56

+18.515

18.515

1.030 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 56

+30.521

30.521

12.006 1 10 McLaren Mercedes 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 56

+34.373

34.373

3.852 1 8 Red Bull Red Bull 7 O. Piastri McLaren 81 56

+52.674

52.674

18.301 1 6 McLaren Mercedes 8 G. Russell Mercedes 63 56

+54.303

54.303

1.629 1 4 Mercedes Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 56

+1'19.183

1'19.183

24.880 1 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 56

+1'27.516

1'27.516

8.333 1 1 Alpine Mercedes 11 N. Hulkenberg Audi 27 56

+1'34.945

1'34.945

7.429 1 Audi Audi 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 55

1 lap

2 RB Red Bull 13 G. Bortoleto Audi 5 55

1 lap

2 Audi Audi 14 E. Ocon Haas F1 Team 31 55

1 lap

1 Haas Ferrari 15 L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 16 F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 17 A. Albon Williams 23 55

1 lap

2 Williams Mercedes 18 C. Sainz Jr. Williams 55 55

1 lap

2 Williams Mercedes 19 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 55

1 lap

1 Cadillac Ferrari dnf V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 48

1 Ritirato Cadillac Ferrari dnf F. Colapinto Alpine 43 35

2 Ritirato Alpine Mercedes dnf O. Bearman Haas F1 Team 87 24

3 Ritirato Haas Ferrari Guarda i risultati completi

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