F1 | Antonelli dipinge un capolavoro e vola in pole a Monaco davanti a Max. Ferrari in seconda fila

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole è il capolavoro che ha sorpreso il paddock

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole è il capolavoro che ha sorpreso il paddock

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

Formula 1
Monaco
F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo fatto un passo avanti in termini di feeling, ma non di risultato"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo fatto un passo avanti in termini di feeling, ma non di risultato"

MotoGP | Martin sconsolato: "Solo nel primo settore perdo tre o quattro decimi al giro"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Martin sconsolato: "Solo nel primo settore perdo tre o quattro decimi al giro"
Qualifiche
Formula 1 Monaco

F1 | Antonelli dipinge un capolavoro e vola in pole a Monaco davanti a Max. Ferrari in seconda fila

Il sabato a Monaco rimane una delle giornate più spettacolari dell'anno e questa volta a mettere il timbro sulla pole è stato l'italiano della Mercedes, capace di portare la sua W17 davanti a tutti con un giro capolavoro sul finale. Secondo un grande Verstappen, dietro di soli 43 millesimi, mentre Hamilton e Leclerc seguono al 3° e al 4° posto.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

C’è un motivo se la qualifica di Monaco è considerata la più bella dell’intera stagione e, anche quest’anno, ha regalato grande spettacolo con una sessione incerta fino all’ultimo istante. A spuntarla è stato Andrea Kimi Antonelli, con una pole capolavoro che gli permette di aggiungere anche il Principato nel suo personalissimo ruolino di marcia.

All’ultimo tentativo, l’italiano ha messo insieme un giro incredibile: pur non avendo il miglior intertempo in alcun parziale, ha fatto quello che serve davvero a Monaco, ossia mettere insieme il giro perfetto al momento giusto. Una sfida stupenda soprattutto con Max Verstappen che, dopo aver già dato buone sensazioni nella giornata di ieri, oggi si è ripetuto, mancando una pole position che sarebbe stata storica per soli 43 millesimi.

Più staccate, invece, le Ferrari. Lewis Hamilton ha chiuso terzo a poco più di due decimi dalla pole di Antonelli, mentre per Charles Leclerc, quarto, non è stata una Q3 entusiasmante: dopo aver commesso un errore nel primo tentativo, il monegasco ha toccato le barriere in quello che era il suo ultimo assalto alla pole, anche se già il tempo nel secondo parziale, in realtà, non era particolarmente rapido.

Quinto tempo per un ottimo Isack Hadjar con l’altra Red Bull, che conferma l'efficacia della RB22 su una pista dove c'era qualche timore in più alla vigilia date le tante sconnessioni. Il francese che precede l’altro grande sconfitto di oggi, ossia George Russell, solamente sesto e a poco meno di quattro decimi dal compagno di squadra che ormai sembra aver spiccato il volo. Settima e ottava le due McLaren, con Lando Norris che ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo senza chiudere il giro. A chiudere la top 10 sono Pierre Gasly con l’Alpine e Liam Lawson con la Racing Bulls.

Anche in Q2 la sfida è stata particolarmente tirata, con Alex Albon, undicesimo e primo degli eliminati, escluso per soli 25 millesimi da un’Alpine che ha ritrovato smalto dopo un venerdì non proprio eccellente. Su una pista dove il fattore peso ha un impatto minore, la squadra di Grove è andata molto vicino a giocarsi l’accesso all’ultima manche, esattamente come aveva pronosticato, ma anche con Carlos Sainz, dodicesimo, alla fine è sfuggita per soli 53 millesimi. Un’inezia, ma che renderà certamente più difficile domani ottenere qualche punto.

Fuori un po’ a sorpresa in Q2 anche Nico Hulkenberg, perché sia al venerdì sia al sabato mattina Audi aveva dato segnali molto incoraggianti sul suo potenziale tra le stradine del Principato, senza contare che avere tutta questa energia a disposizione avrebbe dovuto aiutare a nascondere un po’ le loro carenze di motore, emerse invece altrove.

A trovare l’eliminazione nella seconda manche è stata anche l’altra R26, quella di Gabriel Bortoleto, il quale in realtà era però finito a muro già al termine della Q1 dopo aver toccato il muretto nella chicane successiva all’uscita del tunnel, danneggiando la sospensione anteriore sinistra. Fuori in Q2 anche Franco Colapinto con l’altra Alpine, che interrompe così la sua striscia positiva di due qualifiche consecutive in Q3 iniziata a Miami, e Arvid Lindblad, per la prima volta su questa pista con una F1.

In Q1 non sono mancate le sorprese, con le due Haas subito eliminate nonostante al venerdì fossero riuscite a chiudere, quantomeno con Oliver Bearman, attorno alla zona della top 10. La scuderia statunitense nutriva grandi speranze alla vigilia di poter tornare in lotta per i punti, ma oggi non è riuscita a trovare quel guizzo, in parte per una bandiera gialla che ha condizionato proprio l’inglese durante il suo giro.

Esteban Ocon non è riuscito ad andare oltre il diciassettesimo posto, mentre Oliver Bearman si è fermato alla diciannovesima posizione, distante da quelle che erano le speranze pre‑weekend. Assieme alle due Haas sono state eliminate anche le Cadillac, comunque più vicine del solito al passaggio del turno, soprattutto con Sergio Perez, staccato solamente di 62 millesimi da quel 16° posto che sarebbe valso la Q2.

Su una pista con pochissimi tratti ad alta velocità, dove la MAC‑26 soffre particolarmente le carenze di carico, la Cadillac è riuscita ad avvicinarsi ai rivali, come sperava alla vigilia, seppur non sia arrivato l’accesso alla Q2. Chiudono in ultima fila le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, che si attendevano un weekend difficile non solo per i problemi di guidabilità della PU Honda, ma anche per i problemi di sincronizzazione del cambio che rendono difficile trovare il giusto feeling in staccata.

GRIGLIA DI PARTENZA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Tempo Gomme km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'12.051

   166.731
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.043

1'12.094

   166.632
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.228

1'12.279

   166.205
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.300

1'12.351

   166.040
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.383

1'12.434

   165.850
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.394

1'12.445

   165.825
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.573

1'12.624

   165.416
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.714

1'12.765

   165.095
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.175

1'13.226

   164.056
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.361

1'13.412

   163.640
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.736

1'13.787

   162.809
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+1.764

1'13.815

   162.747
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.851

1'13.902

   162.555
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.944

1'13.995

   162.351
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+2.197

1'14.248

   161.798
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.632

1'14.683

   160.855
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+2.671

1'14.722

   160.771
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+2.696

1'14.747

   160.718
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.763

1'14.814

   160.574
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.232

1'15.283

   159.573
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.298

1'15.349

   159.434
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.010

1'16.061

   157.941
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente LIVE Formula 1 | Gran Premio di Monaco, Qualifiche

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

F1 | Haas evolve l’FTM: ci sono due alette dietro lo scarico per trovare carico con i gas roventi

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Haas evolve l’FTM: ci sono due alette dietro lo scarico per trovare carico con i gas roventi

F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

Ultime notizie

F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole è il capolavoro che ha sorpreso il paddock

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole è il capolavoro che ha sorpreso il paddock

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero